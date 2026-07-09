Hà Nội duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị 350 ha do Vingroup đề xuất

Khu đô thị Bắc Hồng rộng gần 350 ha tại các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh được quy hoạch theo mô hình đô thị thông minh gắn sân bay và TOD. Dự án này do Vingroup đề xuất.

Toàn bộ quỹ đất ở là nhà thấp tầng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 8/7/2026 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc Hồng tại các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh.

Theo quyết định, khu đất nghiên cứu quy hoạch có diện tích gần 350 ha, phía Bắc và phía Tây giáp các tuyến đường quy hoạch, phía Nam giáp đường Vành đai 3, phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu.

Dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất, được định hướng phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, thông minh, gắn với các dịch vụ trọng tâm của sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc Thủ đô.

Quy hoạch cũng là cơ sở nghiên cứu xác định quỹ đất phục vụ thanh toán dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Theo quy hoạch, khu đô thị được chia thành 4 đơn vị ở (E1, E2, X1, X3) và một nhóm ở (X2). Trong đó, các đơn vị X1 và X3 được nghiên cứu phát triển gắn với cảnh quan sông Cà Lồ; E2 đóng vai trò trung tâm thương mại, dịch vụ và công trình công cộng; còn X2 được phát triển theo định hướng nêm xanh.

Về cơ cấu sử dụng đất, đất ở chiếm khoảng 877.287 m2, tương đương 25,1% tổng diện tích quy hoạch. Đáng chú ý, toàn bộ quỹ đất ở được quy hoạch cho nhà ở thấp tầng, gồm khoảng 774.135 m2 đất liền kề và hơn 103.152 m2 đất biệt thự.

Bên cạnh đó, khu đô thị dành khoảng 507.309 m2 đất cây xanh công cộng, chiếm 14,52% diện tích; hơn 778.142 m2 đất giao thông, tương đương 22,27%; khoảng 102.548 m2 đất công trình dịch vụ, công cộng đô thị và hơn 113.393 m2 đất giáo dục.

Hệ thống hạ tầng xã hội được quy hoạch gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, bệnh viện đa khoa, trạm y tế, trung tâm văn hóa - thể thao, sân chơi và các công trình thương mại dịch vụ. Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt đạt 200 lít/người/ngày, tiêu chuẩn cấp điện 1 kW/người, lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 1,3 kg/người/ngày.

Phát triển đô thị thông minh gắn mô hình TOD

Đáng chú ý, dự án xác định khu vực Bắc Hồng sẽ phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), tận dụng lợi thế của tuyến đường sắt quốc gia Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và ga Bắc Hồng trong tương lai.

Về giao thông, quy hoạch bố trí một trục chính đô thị kết nối với sân bay Nội Bài theo hướng Bắc - Nam có mặt cắt ngang khoảng 90 m, gồm 6 làn xe chính cùng các tuyến đường gom hai bên. Mạng lưới đường khu vực có mặt cắt từ 19-29 m, đường nội bộ rộng 10-13 m. Khu vực cũng được quy hoạch một bến xe buýt diện tích khoảng 1,06 ha, các điểm dừng xe buýt cách nhau 300-500 m, hệ thống bãi đỗ xe tập trung, bãi đỗ xe thông minh và các trạm sạc xe điện.

Nguồn cấp nước cho khu đô thị được lấy từ Nhà máy nước Bắc Thăng Long và Nhà máy nước Đông Anh; hệ thống điện được cấp từ các trạm biến áp 110 kV Đông Anh 7, Vân Trì, Nguyễn Khê và Vân Nội. Quy hoạch cũng cho phép xây dựng các công trình ngầm như bãi đỗ xe ngầm, hào kỹ thuật và tunnel kỹ thuật dọc các tuyến giao thông.

Một nội dung đáng chú ý khác là hồ sơ quy hoạch không bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, nhà đầu tư được đề xuất thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng hình thức nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất sau khi đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Việc thực hiện nghĩa vụ này sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét ở giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết, lưu trữ hồ sơ theo quy định; chủ trì phối hợp với UBND các xã Nội Bài, Quang Minh, Phúc Thịnh công bố công khai đồ án để các tổ chức, cá nhân biết, giám sát và thực hiện. Đồng thời, Sở có trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch sau khi được phê duyệt, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các quy hoạch phân khu liên quan.

UBND các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh được giao phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Tập đoàn Vingroup tổ chức công bố công khai quy hoạch; đồng thời rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND TP để xử lý các nội dung chồng lấn về quy hoạch, pháp lý (nếu có), đảm bảo tính khả thi khi triển khai dự án. Chính quyền địa phương cũng chịu trách nhiệm quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng và xử lý các vi phạm theo quy định.

Sở Xây dựng được giao nghiên cứu các giải pháp thiết kế, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị với hạ tầng chung của khu vực, ưu tiên bố trí các hồ điều hòa quy mô lớn và nghiên cứu phương án xử lý nước thải theo hướng hạn chế thu gom về các trạm xử lý tập trung.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp phù hợp với đồ án quy hoạch; xác định cụ thể hành lang thoát lũ sông Cà Lồ. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, xây dựng phương án di chuyển, hoàn trả và xử lý các dự án bị ảnh hưởng, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Đối với Tập đoàn Vingroup, UBND TP yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các nội dung theo báo cáo thẩm định quy hoạch; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng, các trường hợp chồng lấn, làm rõ cơ sở pháp lý để hoàn thiện hồ sơ trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.