Giá vàng SJC sáng 13/7 giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước, đưa vàng miếng xuống dưới 149 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, vàng tiếp tục chịu sức ép từ đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất cao.

Giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Sáng 13/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC được niêm yết ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 11/7.

Mức chênh lệch mua - bán hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu có sự phân hóa. Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144-148 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, nhẫn trơn PNJ 9999 được giao dịch ở mức 145-149 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn 9999 được niêm yết ở mức 145-149 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng, cao hơn so với mức 3 triệu đồng/lượng của vàng nhẫn SJC.

Vàng thế giới chịu áp lực dưới vùng 4.100 USD/ounce

Theo dữ liệu Goldprice, giá vàng thế giới sáng 13/7 dao động quanh vùng 4.080-4.110 USD/ounce, giảm 10-20 USD/ounce so với vùng 4.100-4.120 USD/ounce ghi nhận ngày 11/7.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.460 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,2-131,1 triệu đồng/lượng. Với mức giảm khoảng 10-20 USD/ounce, giá vàng thế giới giảm tương đương khoảng 320.000-640.000 đồng/lượng sau quy đổi.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên sáng 13/7. Ảnh: Reuters.

Áp lực lên vàng đến từ việc đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao. Căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, làm giá dầu tăng và kéo theo lo ngại lạm phát quay lại. Khi rủi ro lạm phát tăng, thị trường có xu hướng đặt cược nhiều hơn vào khả năng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn, qua đó gây bất lợi cho vàng.

Ở góc nhìn của các tổ chức tài chính, HSBC đã hạ dự báo giá vàng bình quân năm 2026 xuống 4.560 USD/ounce và năm 2027 xuống 4.925 USD/ounce, với lý do Fed có xu hướng cứng rắn hơn và đồng USD mạnh. Dù vậy, ngân hàng này vẫn cho rằng các rủi ro vĩ mô như thâm hụt tài khóa, bất định kinh tế và nợ công có thể tiếp tục hỗ trợ vàng về dài hạn.

Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng nửa cuối năm 2026 là giai đoạn then chốt đối với vàng, khi thị trường cùng lúc chịu tác động từ rủi ro địa chính trị, kỳ vọng lãi suất và tâm lý nhà đầu tư. ING cũng hạ dự báo giá vàng quý III xuống 4.300 USD/ounce và quý IV xuống 4.600 USD/ounce, cho rằng lợi suất cao, đồng USD mạnh và nhu cầu ETF yếu vẫn là lực cản trong ngắn hạn.

Khi lãi suất và đồng USD còn ở mức cao, vàng thường chịu bất lợi vì đây là tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, việc giá chưa giảm sâu khỏi vùng 4.000 USD/ounce cho thấy lực trú ẩn vẫn còn, nhất là trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi rủi ro địa chính trị, biến động giá dầu và dữ liệu lạm phát Mỹ trong tuần này.