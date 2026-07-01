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"Sức khoẻ" tài chính Vietnam Airlines và Vietjet Air qua những con số: Ai đang vượt trội hơn?

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Đằng sau bức tranh tăng trưởng của Vietnam Airlines và Vietjet Air là hàng loạt con số biết nói, phản ánh cuộc đua về quy mô, lợi nhuận và sức khỏe tài chính giữa 2 hãng bay dẫn đầu thị trường.

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