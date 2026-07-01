"Sức khoẻ" tài chính Vietnam Airlines và Vietjet Air qua những con số: Ai đang vượt trội hơn?

Dữ liệu
Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới
Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.
5 ngân hàng trả lương CEO cao nhất: Techcombank dẫn đầu, theo sau là Vietbank, OCB, ACB, MSB
Tổng giám đốc Techcombank nhận lương gần 28 tỷ đồng trong năm 2025, gấp 1,5 lần thù lao Vietbank và OCB chi trả cho vị trí này.
Doanh nghiệp nước sạch gắn liền tên tuổi Shark Liên nợ "khủng", lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng
Tại cuối 2025, tổng nợ phải trả của công ty gắn với tên tuổi Shark Liên đã nhảy vọt lên mức 6.646 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng chỉ sau một năm. Con số này gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu, cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao.
NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.
Doanh nghiệp phân bón chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức, PVN nhận phần lớn
Đạm Cà Mau, doanh nghiệp nắm khoảng 32% thị phần urê, dự kiến chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 7.
Từ 'thiết kế đẹp đến thiết kế để sống: Masterise Homes định chuẩn ''sống hàng hiệu''
Một công trình chỉ thực sự ghi dấu khi kiến trúc vượt lên trên giá trị thẩm mỹ để kiến tạo những trải nghiệm sống bền vững và góp phần định hình diện mạo đô thị.
Eximbank bất ngờ thu hẹp quy mô HĐQT trước thềm bầu bổ sung nhân sự
Eximbank vừa công bố quyết định điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025–2030) từ 8 xuống còn 7 người.
Điểm chung thú vị của 3 tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Trương Gia Bình
Là những người giàu có trên sàn chứng khoán Việt Nam, các doanh nhân Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Trương Gia Bình có điểm chung thú vị.
Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM
Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi hơn 1.400 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày rót vốn vào LPBank
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục “đi lên” sau thông tin Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng mua vào lượng lớn cổ phiếu của nhà băng.
Một hãng hàng không Việt lỗ lũy kế gần 10.700 tỷ đồng, đối diện nguy cơ bị các chủ nợ khởi kiện
Theo báo cáo của công ty mẹ, nợ phải trả quá hạn của Pacific Airlines dự kiến lên tới 4.528 tỷ đồng tại cuối năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ bị các chủ tàu và chủ nợ khởi kiện hoặc áp dụng các biện pháp thu hồi nợ.
PVN sắp nhận gần 1.400 tỷ đồng cổ tức từ công ty con
Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) dự kiến bỏ túi hơn 1.380 tỷ đồng cổ tức từ Tổng Công ty Lọc hóa Dầu Việt Nam (BSR).
Nhóm Âu Lạc áp sát mốc 10% vốn Ngân hàng ACB: Nước cờ nào đang được tính toán?
Chỉ trong nửa đầu năm 2026, nhóm Âu Lạc đã mạnh tay gom hàng trăm triệu cổ phiếu Ngân hàng ACB và tiến gần hơn tới ngưỡng giới hạn sở hữu 10% vốn của ngân hàng, một mức có thể tạo ảnh hưởng quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.
Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026: khi chuẩn sống hàng hiệu được cảm thấu qua từng điểm chạm
Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026 – “Thấu” diễn ra giới hạn trong hai ngày 19 - 20/06/2026 tại Masterise Homes Sales Gallery, KĐT Ocean Park 3, mở ra hành trình cảm thấu những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu qua từng không gian, điểm chạm và trải nghiệm được kiến tạo có chủ đích.
Miệt mài gom cổ phiếu Techcombank, ái nữ nhà ông Hồ Hùng Anh giàu hơn cả chủ tịch FPT, Gelex
Hồ Thủy Anh, con gái Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh lần đầu mua cổ phiếu TCB vào năm 2021 và gom mạnh cổ phiếu nhà băng trong năm 2023.
OPES bồi thường hàng tỷ đồng bảo hiểm, giúp nhiều gia đình giữ được tài sản và sinh kế sau biến cố
Liên tiếp nhiều hồ sơ bồi thường lên đến hàng tỷ đồng được OPES chi trả trong thời gian gần đây cho thấy giá trị thiết thực của bảo hiểm sức khỏe đối với người trụ cột trong gia đình. Khi biến cố xảy ra, khoản tiền bảo hiểm đến đúng lúc giúp các gia đình trả nợ ngân hàng, giữ mái nhà, duy trì việc học hành của con cái, giữ cơ nghiệp kinh doanh của gia đình và ổn định lại cuộc sống.
ACV có chủ tịch HĐQT mới
Phó tổng giám đốc Nguyễn Cao Cường (SN 1976) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).
Đãi ngộ “khủng” ở FPT và VNG: Sếp mỗi tháng nhận lương tiền tỷ, được mua cổ phiếu giá siêu rẻ
Bên cạnh mức lương hậu hĩnh, các nhà lãnh đạo ở FPT và VNG còn được hưởng đặc quyền mua cổ phiếu giá siêu rẻ thông qua chương trình ESOP.
Tân chủ tịch và tổng giám đốc của BIDV là ai?
BIDV vừa hoàn tất việc kiện toàn hai vị trí lãnh đạo cao nhất với việc ông Lê Ngọc Lâm được bầu làm chủ tịch HĐQT, còn ông Hoàng Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc.
Chân dung 2 phó tổng giám đốc mới của Hoá chất Đức Giang
Ông Phùng Trọng Tú và ông Phạm Duy Tùng vừa đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang.