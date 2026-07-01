"Sức khoẻ" tài chính Vietnam Airlines và Vietjet Air qua những con số: Ai đang vượt trội hơn?

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.