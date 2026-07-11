close Đăng nhập

Giữa lúc nhà đầu tư bán tháo, Tổng giám đốc Phan Quốc Công đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Ông Phan Quốc Công - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Ngày 11/7, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) cho biết ông Phan Quốc Công - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ. Mục đích thực hiện giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh, thỏa thuận từ ngày 17/7 đến ngày 14/8.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Công không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PNJ nào. Nếu giao dịch thành công, Tổng giám đốc PNJ sẽ nâng sở hữu lên 1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 7/8. Mục đích thực hiện giao dịch cũng được ông Duy đưa ra là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư cá nhân.

Trước khi thực hiện giao dịch này, ông Cao Ngọc Duy sở hữu 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ 2,64% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nếu mua vào thành công lượng đăng ký nói trên, em trai của bà Dung sẽ nâng sở hữu lên 13,83 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,7% vốn điều lệ PNJ.

1783674578628.jpg
Giữa "tâm bão" kim cương, Tổng giám đốc Phan Quốc Công đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ.

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ do VinaCapital quản lý vừa thông báo đã bán gần 3,1 triệu cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, qua đó giảm sở hữu xuống còn gần 25,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,99% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của PNJ kể từ 8/7.

Trong tổng số gần 3,1 triệu cổ phiếu bán ra, Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital bán nhiều nhất với hơn 1,1 triệu đơn vị. Sau giao dịch, quỹ này chỉ còn nắm 61 cổ phiếu.

Tiếp đến là Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital thoái gần 782.000 cổ phiếu, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu về 0,3282%.

Trong khi Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng chiến lược VinaCapital bán đi 619.300 cổ phiếu, giảm tỷ lệ về 0,3097%.

Đáng nói, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Quỹ đầu tư cổ phiếu cơ hội tiên phong VinaCapital đều thoái sạch số cổ phiếu đang nắm giữ, lần lượt 399.400 cổ phiếu và 175.800 cổ phiếu PNJ.

Sau thực hiện giao dịch trên, 5 quỹ đầu tư trực tiếp do VinaCapital quản lý đã hạ tỷ lệ từ 1,241% về 0,6397% vốn của PNJ.

screenshot-113.jpg
Nhiều quỹ đầu tư thuộc VinaCapital thoái hàng triệu cổ phiếu PNJ. Nguồn: PNJ.

Nếu cộng thêm số cổ phiếu của những người liên quan đang nắm giữ, nhìn chung quỹ VinaCapital vẫn còn nắm khoảng trên 25,5 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 4,9999%. Giao dịch trên cũng chính thức khiến VinaCapital không còn là cổ đông lớn của công ty vàng bạc đá quý.

Thực tế, nhóm VinaCapital trở thành cổ đông lớn của PNJ khi nâng mức sở hữu tại doanh nghiệp này lên 5,04% chỉ mới cuối tháng 3/2026.

anh-chup-man-hinh-2026-07-11-luc-222503.png
Diễn biến giá cổ phiếu PNJ từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Hé lộ nguồn gốc kim cương của PNJ

Trên thị trường, giá cổ phiếu PNJ chốt phiên 10/7 là 46.600 đồng/đơn vị. So với mức đỉnh hồi cuối tháng 1, cổ phiếu này đã giảm 45% sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và tiến hành khởi tố 22 bị can. Trong các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) – công ty con PNJ.

Tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ cho biết toàn bộ kim cương do PNJ kinh doanh đều được thu mua qua hai nguồn gồm: Kim cương nhập khẩu chính ngạch, hợp pháp; Kim cương thu mua lại từ khách hàng thông qua chương trình thu mua của công ty.

“Nguồn kim cương của chúng tôi được nhập khẩu từ các nhà cung cấp tại Thái Lan và Hong Kong với đầy đủ hợp đồng, chứng từ và hồ sơ nhập khẩu minh bạch, hợp pháp”, Chủ tịch PNJ thông tin.

Bên cạnh đó, bà Dung còn nhấn mạnh việc 28.000 viên kim cương trong đường dây buôn lậu có liên quan Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) không lọt vào hệ thống PNJ.

“Tôi muốn khẳng định là 28.000 viên kim cương được nhắc đến hoàn toàn không liên quan đến hệ thống của PNJ. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm và tôi xin khẳng định lại một lần nữa”, bà Dung nói.

Theo Chủ tịch PNJ, giữa PNJ và P-Lab chỉ tồn tại hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định. Hai đơn vị không có bất kỳ hoạt động mua bán kim cương nào với nhau.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Phan Quốc Công #Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận #Cao Thị Ngọc Dung #PNJ

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

HDBank huy động 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính quốc tế

HDBank huy động 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính quốc tế

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HoSE: HDB) vừa ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế theo hình thức Khoản vay Xã hội (Social Loan) trị giá 721 triệu USD, vượt khoảng 60% quy mô huy động ban đầu. Thành công của giao dịch tiếp tục khẳng định niềm tin của các định chế tài chính quốc tế đối với năng lực quản trị, chiến lược phát triển bền vững và triển vọng tăng trưởng của HDBank.

Tân Tổng giám đốc Sacombank là ai?

Tân Tổng giám đốc Sacombank là ai?

Trước khi trở thành Tổng giám đốc Sacombank, ông Loic Faussier từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao ban điều hành LPBank.

“Trái tim mới” Hải Phòng tăng nhịp, dòng vốn, dòng người đổ về tâm điểm Vũ Yên

“Trái tim mới” Hải Phòng tăng nhịp, dòng vốn, dòng người đổ về tâm điểm Vũ Yên

Sau sáp nhập và hàng loạt quyết sách quy hoạch mang tính bước ngoặt, bản đồ phát triển của Hải Phòng đang dịch chuyển mạnh về phía Bắc sông Cấm. Tại tâm điểm của cực tăng trưởng mới ấy, đảo Vũ Yên đóng vai trò hạt nhân hội tụ hạ tầng, dòng người và dòng vốn, mở ra chu kỳ phát triển mới cho Vinhomes Royal Island.

Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng, đồng thời, tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế, Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026 với lãi suất hấp dẫn.

Đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank – Tăng cường vai trò ngân hàng chủ lực phát triển “Tam nông” và nền kinh tế

Đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank – Tăng cường vai trò ngân hàng chủ lực phát triển “Tam nông” và nền kinh tế

Ngày 6/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025-2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.