Ai đứng sau chuỗi Anh ngữ AMES vừa bị phát hiện nhiều sai phạm?

Sở hữu 37 trung tâm trên toàn quốc và từng đặt mục tiêu mở rộng lên 100 chi nhánh, AMES là một trong những hệ thống đào tạo tiếng Anh có quy mô lớn trên thị trường. Ai đang đứng sau doanh nghiệp này?

Chuỗi anh ngữ AMES tại Hà Nội dính nhiều sai phạm

Mới đây, Bộ Công an thông tin Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện, xác minh và làm rõ một số sai phạm trong hoạt động đào tạo, sử dụng lao động cũng như bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội.

Theo cơ quan công an, qua kiểm tra 14 cơ sở trên địa bàn Hà Nội, cơ quan chức năng xác định hai cơ sở hoạt động khi chưa được cấp phép, gồm cơ sở tại 53A Lê Văn Hưu (phường Hai Bà Trưng) và 154 Yên Phụ (phường Tây Hồ).

Lực lượng chức năng làm việc với đại diện Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Bộ Công an.

Ngoài ra, hai cơ sở khác vẫn tuyển sinh, giảng dạy dù giấy phép đào tạo ngoại ngữ đã hết hạn từ năm 2023, gồm cơ sở Sài Đồng (phường Phúc Lợi) và cơ sở Ocean Park (xã Gia Lâm).

Đáng chú ý, hệ thống AMES sử dụng 54/63 giáo viên Việt Nam không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn giảng dạy theo quy định tại Thông tư 21/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc này bị đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo và quyền lợi của học viên.

Bên cạnh đó, cơ sở AMES English tại 154 Yên Phụ chưa được cơ quan chức năng thẩm định, nghiệm thu các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động.

Làm việc với Bảo hiểm xã hội Cầu Giấy, cơ quan công an TP Hà Nội cũng xác định CTCP Đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài từ tháng 3/2024. Dù nhiều lần được nhắc nhở, doanh nghiệp vẫn để phát sinh số nợ lớn.

Đến tháng 5/2026, số tiền BHXH chậm đóng của doanh nghiệp đã vượt 5 tỷ đồng, cùng hơn 800 triệu đồng tiền lãi.

Trung tâm đào tạo tiếng Anh AMES English. Ảnh: AMES English.

Theo cơ quan công an, việc chậm đóng BHXH kéo dài không chỉ ảnh hưởng quyền lợi của người lao động mà còn cho thấy sự thiếu tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp.

Ai đứng sau AMES English?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đào tạo AMES - đơn vị quản lý chuỗi trung tâm tiếng anh được thành lập vào tháng 12/2019 với ngành nghề chính là giáo dục, hiện trụ sở đóng tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Vốn điều lệ ban đầu là 45 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Mạnh Hào sở hữu 95%, ông Vũ Trung Thành nắm 5% cổ phần; và Hà Ngọc Anh góp 1% cổ phần còn lại. Cả ba đều đang thường trú tại TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Hào (sinh năm 1975) đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

4 năm sau, tức vào tháng 6/2023, công ty tăng vốn lên 60 tỷ đồng và giữ nguyên cho tới nay, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Công bố cũng cho thấy công ty giáo dục này có 250 lao động.

Ông Nguyễn Mạnh Hào (thứ ba từ trái sang) là Tổng Giám đốc và cũng là người góp vốn nhiều nhất tại trung tâm tiếng anh. Ảnh: AMES English.

Tuy nhiên trên website, công ty này giới thiệu là “đã được thành lập từ năm 2003 với hơn 20 năm kinh nghiệm, là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, trở thành tổ chức đào tạo tiếng Anh chất lượng hàng đầu tại Việt Nam”.

Công ty đặt mục tiêu đến hết năm 2023, hệ thống Anh ngữ AMES có tổng cộng hơn 100 chi nhánh khắp cả nước.

Song đến thời điểm hiện tại, trung tâm AMES English có 37 trung tâm trên toàn quốc, tập trung các khóa tiếng anh cho trẻ em, tiếng anh IELTS, tiếng anh doanh nghiệp,… với hơn 200.000 học viên.

Trong đó, Hà Nội sở hữu 15 trung tâm, kế tiếp là Hải Phòng (5), Thanh Hóa (4), Ninh Bình và Quảng Ninh (2), còn lại TP HCM, Đà Nẵng, Huế, Hưng Yên, Thái Nguyên,.. mỗi nơi 1 trung tâm.

Các chi nhánh trung tâm AMES English. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều chi nhánh chậm đóng BHXH nhiều tháng

Không chỉ tại Hà Nội như cơ quan công an đã chỉ ra, nhiều chi nhánh khác của AMES cũng từng xuất hiện trong danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội tại địa phương.

Tại chi nhánh Hải Phòng, ngày 21/11/2024, Sở Lao Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN tại AMES Hải Phòng.

Theo Kết luận, năm 2023, 1 người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng chưa được giải quyết, nguyên nhân là do chi nhánh AMES còn nợ tiền BHXH, BHTN, BHYT.

Kết luận thanh tra chỉ ra, AMES Hải Phòng chưa thực hiện trích đóng tiền BHXH, BHTN, BHYT kịp thời hàng tháng cho người lao động. Tính đến 30/10/2024, AMES Hải Phòng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 11/11/2024, AMES Hải Phòng bị phạt vì hành vi chậm đóng bảo hiểm y tế của 47 người lao động.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, nơi đặt trụ sở chính của CTCP Đào tạo AMES, doanh nghiệp thường nằm trong danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài. Tính tới hết tháng 6/2025, AMES Đà Nẵng chậm đóng 963 triệu đồng, riêng tiền lãi là 70 triệu.

Ngoài ra, hoạt động của AMES tại một số địa phương cũng từng bị cơ quan quản lý lao động kiểm tra. Như báo Thanh Tra đưa tin, tháng 3/2025, chi nhánh AMES Hải Phòng bị Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hoạt động tại địa điểm khi chưa được cấp phép, và sử dụng nhà giáo không đủ điều kiện, tiêu chuẩn giảng dạy theo quy định.