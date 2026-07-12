Từ doanh nghiệp nghìn tỷ đến hủy niêm yết: Điều gì xảy ra với Bamboo Capital?

Từng là tập đoàn đa ngành với hàng loạt dự án năng lượng, bất động sản và hạ tầng, Bamboo Capital nay đứng trước quyết định hủy niêm yết bắt buộc sau chuỗi biến cố kéo dài từ đầu năm 2025.

Một dự án năng lượng của Bamboo Capital. Ảnh: Bamboo Capital.

Chuỗi ngày trượt dài của cổ phiếu BCG

Sự kiện Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG), một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn tại Việt Nam bị hủy niêm yết bắt buộc không phải là một "cú sốc" bất ngờ đối với giới quan sát, mà là hệ quả của một chuỗi khủng hoảng kéo dài từ đầu năm 2025.

Theo quyết định của HOSE, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, toàn bộ hơn 880 triệu cổ phiếu BCG sẽ bị loại khỏi sàn niêm yết chính thức.

Đáng chú ý, một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của tập đoàn là CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (Mã CK: TCD) cũng chịu chung số phận bị hủy niêm yết hơn 335 triệu cổ phiếu trong đợt này.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc này là do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Trong một thời gian dài, Bamboo Capital đã không thể nộp hàng loạt báo cáo tài chính cốt lõi, bao gồm Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024, toàn bộ các kỳ BCTC năm 2025 và BCTC quý 1/2026.

Sự chậm trễ này bắt nguồn từ biến cố thượng tầng nghiêm trọng diễn ra vào tháng 2/2025, khi cựu Chủ tịch HĐQT kiêm nhà sáng lập Nguyễn Hồ Nam vướng vòng lao lý.

Dù ông Nam đã từ nhiệm từ trước đó, sự kiện này vẫn tạo ra một cơn chấn động làm xáo trộn hoàn toàn bộ máy nhân sự cấp cao và khối tài chính - kế toán của tập đoàn.

Cổ phiếu BCG đã bị đình chỉ giao dịch từ tháng 10/2025 với mức giá chỉ còn 2.530 đồng/cp (thấp hơn cả "giá một ly trà đá" như nhiều nhà đầu tư vẫn ví von, giảm hơn 89% so với đỉnh năm 2022) trước khi chính thức bị hủy niêm yết.

Tổng giám đốc gửi tâm thư thừa nhận trách nhiệm, xin lỗi cổ đông

Tối ngày 10/7/2026, ngay khi thông tin hủy niêm yết được công bố, ông Ng Wee Siong Leonard, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bamboo Capital đã chính thức gửi thư đến 51.424 cổ đông để thông tin về tình hình hiện tại.

Tổng giám đốc Bamboo Ng Wee Siong Leonard đã chính thức gửi một bức "tâm thư" đến hơn 51.424 cổ đông của doanh nghiệp. Ảnh: Bamboo Capital.

Trong bức thư, người đứng đầu Ban điều hành đã thể hiện thái độ cầu thị, trực tiếp nhận trách nhiệm: "Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhận thức được sự nghiêm trọng của quyết định hủy niêm yết, thấu hiểu tác động tiêu cực đến quyền lợi và tâm lý nhà đầu tư. Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi tới Quý cổ đông vì những ảnh hưởng và bất tiện đã phát sinh".

Ông Leonard cũng thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân gốc rễ dẫn đến việc chậm trễ hồ sơ là do tập đoàn đã trải qua sự biến động quá lớn về mặt nhân sự, đặc biệt là sự thiếu hụt trong bộ máy tài chính kế toán giữa thời điểm nhạy cảm, khiến công tác phối hợp với đơn vị kiểm toán bị đình trệ.

Một thông điệp quan trọng được Ban lãnh đạo Bamboo Capital nhấn mạnh để trấn an dư luận: Việc hủy niêm yết chỉ là một chế tài xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán, hoàn toàn không làm chấm dứt tư cách pháp nhân hay dừng hoạt động của công ty.

Diễn biến giá cổ phiếu Bamboo Capital thời gian qua.

Bamboo Capital dự kiến sẽ chìm trong thua lỗ suốt 3 năm

Được thành lập từ năm 2011, Bamboo Capital hiện sở hữu một hệ sinh thái đa ngành quy mô lớn với 5 trụ cột chính:

Năng lượng tái tạo (BCG Energy): Sở hữu các nhà máy điện mặt trời lớn tại Long An, Vĩnh Long, Phù Mỹ và nhà máy điện rác Tâm Sinh Nghĩa.

Bất động sản (BCG Land): Nắm giữ các dự án tầm cỡ như King Crown Infinity, Malibu Hội An, Casa Marina.

Xây dựng và Hạ tầng (Tracodi): Đóng vai trò tổng thầu nội bộ và thi công các dự án giao thông trọng điểm.

Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm: Nổi bật với khoản đầu tư vào Bảo hiểm AAA và lĩnh vực ngân hàng.

Sản xuất, Nông nghiệp và Dược phẩm: Hoạt động qua các công ty thành viên như Nguyễn Hoàng, Tipharco.

CEO BCG khẳng định: "Mọi dự án đang xây dựng, các hợp đồng đã ký kết và các nghĩa vụ pháp lý hiện tại của Bamboo Capital vẫn đang được tiếp tục triển khai bình thường".

Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) trong những năm gần đây chia thành hai giai đoạn hoàn toàn đối lập: giai đoạn tăng trưởng nóng rực rỡ đến hết năm 2024 và giai đoạn khủng hoảng sâu sắc từ đầu năm 2025 đến nay.

Năm 2024, tập đoàn công bố doanh thu thuần đạt 4.372 tỷ đồng (tăng 9% so với 2023). Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tự lập đạt 845 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2023.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu được giảm xuống còn 1,17 lần (mức thấp nhất trong nhiều năm) nhờ việc phát hành cổ phiếu thành công thu về hơn 2.600 tỷ đồng, nâng vốn chủ sở hữu lên mức hơn 21.390 tỷ đồng vào cuối 2024.

Tập đoàn bắt đầu lấn sân mạnh sang lĩnh vực điện rác với các dự án nghìn tỷ và mở rộng thêm năng lượng xanh, song song với việc duy trì lượng công việc (backlog) lớn cho mảng xây dựng hạ tầng.

Tháng 2/2025, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm nhà sáng lập Nguyễn Hồ Nam bị cơ quan điều tra khởi tố.

Tình hình kinh doanh thực tế sau kiểm toán cho thấy bức tranh hoàn toàn khác biệt. Điển hình là công ty "nòng cốt" BCG Energy: trong khi báo cáo tự lập đầu năm 2025 cho thấy năm 2024 lãi ròng 394 tỷ đồng, thì báo cáo kiểm toán (công bố vào cuối tháng 7/2025) lại ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên tới 766 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ bất thường cuối năm 2025, ban lãnh đạo đã phải thông qua kế hoạch kinh doanh ảm đạm. Bamboo Capital dự kiến sẽ chìm trong thua lỗ suốt 3 năm: lỗ 1.843 tỷ đồng (năm 2025), lỗ 301 tỷ đồng (năm 2026) và lỗ 76 tỷ đồng (năm 2027). Tập đoàn chỉ kỳ vọng có lãi trở lại từ năm 2028.

Hướng giải quyết và lộ trình trở lại cho cổ đông

Giải tỏa mối bận tâm lớn nhất của nhà đầu tư về việc "cổ phiếu sẽ ra sao khi rời sàn", Bamboo Capital đã đưa ra những cam kết cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông trong giai đoạn khó khăn này.

Một dự án năng lượng khác của Bamboo Capital. Ảnh: Bamboo Capital.

Theo đó, Bamboo Capital sẽ bảo lưu mọi quyền lợi hợp pháp của cổ đông như cổ đông vẫn giữ nguyên tư cách chủ sở hữu doanh nghiệp; tiếp tục được bảo đảm các quyền cốt lõi như quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết các định hướng lớn và quyền ứng cử/đề cử nhân sự lãnh đạo.

Tập đoàn đang tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực để làm việc cùng các đơn vị kiểm toán. Mục tiêu là nhanh chóng hoàn thiện và công bố các Báo cáo tài chính còn nợ của năm 2024 và 2025.

Ban lãnh đạo cam kết ngay sau khi khắc phục xong các lỗi vi phạm và đáp ứng đủ điều kiện theo luật định, Bamboo Capital sẽ làm thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu BCG trở lại (dự kiến trên sàn UPCoM). Điều này nhằm sớm khôi phục thanh khoản, tạo điều kiện giao dịch cho các cổ đông.

Về chiến lược tái cấu trúc 2026-2030 để vực dậy doanh nghiệp, Bamboo Capital cho biết đang triển khai chương trình tái cấu trúc toàn diện. Trọng tâm sẽ là rà soát xử lý công nợ, kiện toàn lại bộ máy nhân sự cấp cao, đàm phán các nghĩa vụ tài chính và có thể tiến hành bán bớt một số dự án không cốt lõi để thu hồi dòng tiền.

Có thể nói từ một doanh nghiệp từng được nhắc đến với các dự án năng lượng, bất động sản và hạ tầng quy mô lớn, Bamboo Capital hiện đứng trước giai đoạn thử thách nhất kể từ khi lên sàn. Sau quyết định hủy niêm yết bắt buộc, thị trường sẽ chờ đợi câu trả lời từ chính kết quả tái cấu trúc và khả năng khắc phục các tồn tại của doanh nghiệp.