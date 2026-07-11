Giá vàng 11/7 mất đà tăng do căng thẳng Mỹ - Iran

Theo dữ liệu Goldprice, sau tín hiệu phục hồi trong ngày 10/7, giá vàng thế giới sáng 11/7 bắt đầu đi xuống, dao động quanh vùng 4.100-4.120 USD/ounce. So với phiên hôm qua, giá vàng giảm khoảng 16-18 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.470 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 130,8-131,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 500.000-600.000 đồng/lượng so với sáng 10/7.

Dữ liệu cũng cho thấy, trong vòng 1 tháng qua giá vàng thế giới tăng khoảng 0,8%, nhưng giảm hơn 10,2% trong vòng 6 tháng qua.

Áp lực lên vàng gia tăng khi căng thẳng Mỹ - Iran làm thị trường lo ngại giá dầu leo thang, kéo theo rủi ro lạm phát. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn tiếp tục đè nặng lên kim loại quý.

Giá vàng chưa thể nối dài đà phục hồi trong phiên sáng 11/7. Ảnh: Reuters.

Khi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng, vàng thường chịu bất lợi vì đây là tài sản không sinh lãi. Đồng USD mạnh hơn cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Theo Trading Economics, giá vàng vẫn giữ quanh vùng trên 4.100 USD/ounce, dù đã chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên gần đây. Dữ liệu của đơn vị này ghi nhận vàng giảm nhẹ trong phiên 10/7, nhưng vẫn cao hơn hơn 22% so với cùng kỳ năm trước.

Việc vàng chưa rơi khỏi mốc 4.100 USD/ounce cho thấy lực trú ẩn vẫn còn, nhất là trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi rủi ro địa chính trị, biến động giá dầu và triển vọng lạm phát tại Mỹ. Tuy nhiên, để lấy lại đà tăng bền vững, vàng cần thêm tín hiệu hỗ trợ rõ hơn, đặc biệt là kỳ vọng Fed hạ nhiệt chính sách tiền tệ.