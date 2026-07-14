Nhựa Bình Thuận lần đầu ghi nhận dư nợ trái phiếu, nợ vay vượt 3.000 tỷ đồng

Lần đầu phát sinh dư nợ trái phiếu, Nhựa Bình Thuận đồng thời ghi nhận tổng nợ phải trả tăng lên hơn 4.276 tỷ đồng. Dù áp lực đòn bẩy tài chính lớn hơn, doanh nghiệp vẫn báo lãi sau thuế gần 73 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với năm trước.

Theo báo cáo tình hình tài chính năm (kỳ báo cáo năm từ ngày 1/4/2025 đến 31/3/2026) công bố trên HNX, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận ghi nhận vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1.660 tỷ đồng, tăng 15,3% so với kỳ trước.

Trong năm tài chính, Nhựa Bình Thuận ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 97 tỷ đồng, tăng 55,5% so với kỳ trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 73 tỷ đồng, tăng 66,4%.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả tăng 24,3%, từ 3.439 tỷ đồng lên 4.276 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng tăng gần 600 tỷ đồng, lên hơn 3.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp lần đầu ghi nhận gần 245 tỷ đồng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước. Bên cạnh đó, nợ vay khác cũng tăng từ 241 tỷ đồng lên 305 tỷ đồng.

Nhựa Bình Thuận lần đầu ghi nhận dư nợ trái phiếu. Nguồn: HNX

Việc nợ phải trả tăng nhanh hơn vốn chủ sở hữu khiến các chỉ tiêu đòn bẩy tài chính tiếp tục đi lên. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 2,39 lần lên 2,58 lần, trong khi hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản tăng từ 0,70 lần lên 0,72 lần.

Dù vậy, các chỉ số thanh khoản của doanh nghiệp có xu hướng cải thiện. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,25 lần lên 1,31 lần; hệ số thanh toán nhanh từ 0,95 lần lên 1,03 lần; hệ số thanh toán lãi vay cũng tăng từ 1,37 lần lên 1,48 lần.

Hiệu quả sinh lời cũng được cải thiện khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 0,99% lên 1,35%, còn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 3,5% lên 4,71%.

Tại thời điểm cuối kỳ, tổng dư nợ trái phiếu Nhựa Bình Thuận tương đương khoảng 0,15 lần vốn chủ sở hữu. Mặc dù quy mô trái phiếu chưa lớn so với tổng nguồn vốn, đây là lần đầu Nhựa Bình Thuận ghi nhận dư nợ từ kênh huy động này, bên cạnh việc tiếp tục gia tăng vay vốn ngân hàng.

Khoản dư nợ trái phiếu ghi nhận trên báo cáo tài chính đến từ đợt phát hành trái phiếu xanh mà Nhựa Bình Thuận thực hiện vào tháng 12/2025. Theo đó, doanh nghiệp phát hành lô trái phiếu đầu tiên trị giá 260 tỷ đồng, thuộc kế hoạch huy động tổng cộng 520 tỷ đồng (tương đương 20 triệu USD).

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định 5,85%/năm và được GuarantCo bảo lãnh thanh toán toàn phần, vô điều kiện, không hủy ngang.

Theo phương án sử dụng vốn, nguồn tiền huy động từ trái phiếu sẽ được Nhựa Bình Thuận đầu tư phát triển hai tổ hợp nhà máy sản xuất pallet nhựa tái chế tại Hưng Yên và Long An.

Trước khi huy động vốn qua kênh trái phiếu, Nhựa Bình Thuận đã trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh về quy mô. Doanh thu 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024) tăng lần lượt là 2.714 tỷ đồng, 5.326 tỷ đồng và 7.000 tỷ đồng.

Dù doanh thu tăng trưởng mạnh và đã vượt mốc 7.000 tỷ đồng, khả năng sinh lời của Nhựa Bình Thuận vẫn khá khiêm tốn. Lợi nhuận sau thuế giai đoạn này chỉ đạt lần lượt 28 tỷ đồng, 38 tỷ đồng và 44 tỷ đồng.