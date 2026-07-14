Lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu kim cương, 3 nữ giám đốc bị khởi tố

Cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có 3 nữ giám đốc kinh doanh vàng tại TP.HCM. Nhóm đối tượng bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ.

1 nhân viên PNJ-LAB và 3 giám đốc bị bắt

Ngày 14/7, theo thông tin từ CTTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.HCM lần theo các mắt xích của đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). Ảnh: CTTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, trú tại phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý;

Nguyễn Thị Liên (SN 1980, trú tại phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm;

Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu;

Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP).

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi (mặc áo màu xanh), đối tượng Nguyễn Thị Liên (mặc áo màu hồng, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga (mặc áo màu đen hoa vàng, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu). Ảnh: CTTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thủ đoạn vô cùng tinh vi, buôn lậu xuyên quốc gia

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi buôn lậu.

Theo đó, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng liên hệ với đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm kiếm khách hàng tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương.

Sau khi khách hàng đồng ý giao dịch, các bên lập nhóm chung trên ứng dụng WhatsApp để trao đổi giá cả, đặt hàng và nhận hàng.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm kim cương thường được chào bán với mức giá thấp hơn khoảng 1/3 so với giá bán trên thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng đến chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc mới thành lập, có nhu cầu mở rộng nguồn hàng và thị trường khách hàng.

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng vận chuyển cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo để đưa qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan theo quy định.

Khi hàng được đưa về Việt Nam, các đối tượng được thuê vận chuyển sẽ nhận thông tin từ các đầu mối tại Hồng Kông thông qua các nhóm WhatsApp về số lượng hàng, thời gian giao nhận và danh sách khách hàng để thực hiện việc giao hàng.

Theo điều tra, hàng hóa khi nhập vào Việt Nam đã được phân loại sẵn theo từng khách và được luân chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.

Các nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam được cung cấp phương tiện, thiết bị để quản lý đơn hàng. Mọi vấn đề liên quan đến hàng hóa, lịch trình di chuyển và các phát sinh trong quá trình giao dịch đều được báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để nhận chỉ đạo.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ quá trình từ chào bán, vận chuyển, giao nhận hàng hóa đến thanh toán tiền được vận hành theo quy trình khép kín. Đầu mối điều hành trung tâm là các đối tượng người Ấn Độ tại Hồng Kông (Trung Quốc). Các mắt xích trong đường dây hoạt động độc lập theo từng khâu và chủ yếu liên lạc qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber, được cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn.

Đáng chú ý, việc giao hàng và nhận tiền còn sử dụng quy ước riêng bằng cách đối chiếu số seri trên các tờ USD nhằm tránh bị phát hiện.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với phương thức hoạt động nêu trên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và truy vết hàng hóa buôn lậu. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ và xử lý các đối tượng theo quy định.

Thu giữ 1.239 viên kim cương

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của quá trình đấu tranh, điều tra mở rộng từ vụ án ban đầu, đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đơn vị đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú TP.HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA với giá rẻ. Sau đó, lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ, Thảo mài xóa mã số GIA khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị sản phẩm trước khi bán ra thị trường để thu lợi bất chính.