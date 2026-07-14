Đầu tư chứng khoán chiếm gần 1/4 tài sản, CMC báo lỗ quý II

Trong danh mục đầu tư chứng khoán của CTCP Đầu tư CMC, khoản đầu tư vào cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội là lớn nhất, tiếp theo là mã EBS của CTCP sách giáo dục tại TP Hà Nội.

CTCP Đầu tư CMC (Mã: CMC) vừa công bố BCTC quý II với gần 24 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 2,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ dừng ở mức gần 460 triệu đồng.

Sau khi trừ hết chi phí, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi gần 1,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt gần 47 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Song, CMC báo lỗ sau thuế âm gần 2 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi hơn 1,5 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Giải trình về kết quả trên, CMC cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc danh mục cổ phiếu đầu tư giảm giá mạnh trong quý II, khiến doanh nghiệp phải tăng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư. Điều này làm chi phí tài chính tăng đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Các khoản đầu tư chứng khoán của CMC. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Nhìn sâu vào danh mục đầu tư chứng khoán của CMC, tính đến cuối tháng 6, công ty nắm giữ 20 mã cổ phiếu với tổng giá trị lên tới 36,6 tỷ đồng, tăng 90% so với đầu năm, chiếm 23% tổng tài sản (162 tỷ đồng).

Khoản đầu tư lớn nhất CMC là vào cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội có giá trị gần 17 tỷ đồng, chiếm gần 1/2 tổng danh mục. Đứng sau là cổ phiếu EBS của CTCP sách giáo dục tại TP Hà Nội với hơn 9 tỷ đồng. Ngoài ra, CMC còn đầu tư vào một số mã khác như MBB, HU1, LCG và ICT...

Đáng chú ý, CMC đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư hơn 5,5 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng lớn nhất thuộc về cổ phiếu SHB với giá trị hơn 2 tỷ đồng, tiếp theo là cổ phiếu VLC của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam với gần 1,3 tỷ đồng, mã CST của CTCP than cao sơn với hơn 1 tỷ đồng…

Các khoản dự phòng kinh doanh chứng khoán của CMC. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của CMC đạt hơn 162 tỷ đồng, tăng khoảng 3 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền hơn 543 triệu đồng, giảm mạnh so với gần 17 tỷ đồng ghi nhận tại thời điểm đầu năm.

Tại ngày 30/6, công ty đi vay hơn 88 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn và phần lớn là vay các cá nhân với hơn 38 tỷ đồng, còn lại là vay các công ty và ngân hàng.

Các khoản vay nợ của CMC. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Trong 6 tháng đầu năm nay, CMC phải trả gần 2,8 tỷ đồng lãi vay, cao hơn mức 1,8 tỷ đồng cùng kỳ.