Khi nào Vietnam Airlines hết lỗ lũy kế?

Lỗ xấp xỉ 2.000 tỷ đồng trong quý II

Sáng 28/6, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Một trong những vấn đề được cổ đông quan tâm là hãng có giải pháp gì để bảo toàn kết quả kinh doanh khi giá nhiên liệu bay tăng phi mã.

Chia sẻ tại đại hội, ông Trần Văn Hữu, Trưởng ban Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Vietnam Airlines cho biết từ tháng 3, xung đột Trung Đông nổ ra khiến giá nhiên liệu tăng phi mã. Giá nhiên liệu bay tháng 3 khoảng 195 USD, tháng 4 là 200 USD, tháng 5 thì khoảng 151 USD. Tính trung bình giá nguyên liệu Jet A1 khoảng 182 USD/thùng trong quý II.

“So sánh giá dự kiến cuối năm 2025 thì tổng chi phí tăng thêm là khoảng 100 USD/thùng. Với cấu trúc của Vietnam Airlines hiện nay, 1 USD giá nhiên liệu tăng sẽ ảnh hưởng xấp xỉ gần 300 tỷ đồng cho cả năm. Như vậy chỉ riêng quý II, giá nhiên liệu có thể làm chi phí của Vietnam Airlines tăng lên trên 7.000 tỷ đồng”, ông Hữu cho biết.

Cổ đông Vietnam Airlines tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ảnh: HA.

Trước những khó khăn nêu trên, ngay từ đầu tháng 3, hãng triển khai nhiều biện pháp như tiết kiệm chi phí trong toàn hệ thống như “cắt, giảm, giãn, hoãn”. Đồng thời tận dụng nguồn khách qua khu vực Trung Đông để tăng doanh thu khi nhiều hãng quốc tế tạm dừng bay qua khu vực này.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines thực hiện công tác tái cơ cấu lại mạng đường bay, hiệu quả hơn. Các chính sách giảm một số khoản thuế phí của Chính phủ cũng giúp hãng giảm bớt gánh nặng chi phí.

“Quý II hãng dự kiến lỗ xấp xỉ 2.000 tỷ đồng do ảnh hưởng giá nhiên liệu. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines ước lãi trên 1.000 tỷ đồng”, lãnh đạo hãng hàng không tiết lộ.

Trong nửa cuối năm, Vietnam Airlines dự báo giá nhiên liệu khoảng 120 USD/thùng. Hãng vẫn có lãi nhưng mức lãi sẽ khiêm tốn hơn rất nhiều so với kết quả năm 2025.

2030-2032 mới hết lỗ lũy kế

Tại đại hội, khi cổ đông đặt ra câu hỏi biến động tỷ giá USD/VND ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines, ông Hữu cho biết đặc thù của hàng không là chi phí ngoại tệ chiếm tỷ trọng lớn.

Hơn 60% tổng chi phí của Vietnam Airlines (thuê mua tàu bay, động cơ, trang thiết bị kỹ thuật) phải thanh toán bằng ngoại tệ. Theo tính toán, cứ mỗi 1% biến động tỷ giá sẽ làm tăng hoặc giảm 300 tỷ đồng chi phí.

Song, ở chiều ngược lại, Vietnam Airlines cũng đang có mạng đường bay rộng khắp trên thế giới. Hiện nay hãng bay tới 21 quốc gia trên thế giới, dẫn tới có nguồn thu ngoại tệ, đặc biệt khá nhiều nguồn thu ngoại tệ mạnh từ khu vực châu Âu như đồng bảng Anh, đồng Euro, đồng đô la Úc, giúp giảm thiểu ảnh hưởng của tỷ giá.

Tổng cân đối giữa chi ngoại tệ và thu ngoại tệ đang khác nhau và tổng chi ngoại tệ đang cao hơn so với tổng thu ngoại tệ nên tỷ giá vẫn ảnh hưởng đến chi phí. Hãng tính toán 1% tỷ giá sẽ ảnh hưởng trên 300 tỷ đồng về chênh lệch thu chi trong biến động tỷ giá.

Trong 5 tháng đầu năm, dù đồng USD có xu hướng tăng giá nhưng mức tăng khoảng 2,5% (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025). Vietnam Airlines chủ động trong các nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giúp doanh nghiệp kiểm soát mức thiệt hại chênh lệch tỷ giá ở con số 260 tỷ đồng. Dự báo cả năm 2026, mức ảnh hưởng tỷ giá sẽ rơi vào khoảng 500 tỷ đồng, tương đương với năm 2025 và giảm 35% so với năm 2024.

Về chính sách cổ tức, Vietnam Airlines cho biết vẫn đang lỗ lũy kế nên theo quy định thì chưa được phép chia cổ tức. Hãng dự kiến xóa lỗ lũy kế vào năm 2030 - 2032, sau đó sẽ cân đối để có thể chia cổ tức cho cổ đông.