PNJ nói mua kim cương từ Hong Kong và Thái Lan, Cục Hải quan hé lộ số lượng nhập khẩu

Sau khi giám đốc P-Lab – công ty giám định của PNJ - bị khởi tố liên quan đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, nguồn gốc đá quý của PNJ trở thành vấn đề được dư luận quan tâm.

Kim cương được PNJ mua từ đâu?

Tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ - cho biết toàn bộ kim cương do PNJ kinh doanh đều được thu mua qua hai nguồn gồm: Kim cương nhập khẩu chính ngạch, hợp pháp; Kim cương thu mua lại từ khách hàng thông qua chương trình thu mua của công ty.

“Nguồn kim cương của chúng tôi được nhập khẩu từ các nhà cung cấp tại Thái Lan và Hong Kong với đầy đủ hợp đồng, chứng từ và hồ sơ nhập khẩu minh bạch, hợp pháp”, Chủ tịch PNJ thông tin.

Lãnh đạo PNJ cho biết nguồn kim cương của doanh nghiệp được nhập khẩu từ các nhà cung cấp tại Thái Lan và Hong Kong.

Bên cạnh đó, bà Dung còn nhấn mạnh việc 28.000 viên kim cương trong đường dây buôn lậu có liên quan Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) không lọt vào hệ thống PNJ.

“Tôi muốn khẳng định là 28.000 viên kim cương được nhắc đến hoàn toàn không liên quan đến hệ thống của PNJ. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm và tôi xin khẳng định lại một lần nữa”, bà Dung nói.

Theo Chủ tịch PNJ, giữa PNJ và P-Lab chỉ tồn tại hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định. Hai đơn vị không có bất kỳ hoạt động mua bán kim cương nào với nhau.

Lượng tiêu thụ kim cương PNJ tăng mạnh

Thông tin từ các báo cáo thường niên của PNJ, lượng kim cương nguyên liệu được doanh nghiệp sử dụng tăng trong những năm trở lại đây.

Năm 2020, PNJ sử dụng 52.137 carat kim cương nguyên liệu. Năm 2021 tăng lên 74.805 carat và đạt 146.298 carat trong năm 2022.

Năm 2023, doanh nghiệp công bố tổng lượng tiêu thụ kim cương và đá quý đạt khoảng 2,47 triệu carat. Đến năm 2024, lượng kim cương sử dụng đạt 107.970 carat.

Trong báo cáo thường niên 2025, PNJ tiếp tục không tách riêng lượng kim cương sử dụng làm nguyên liệu chế tác trang sức mà gộp cùng đá quý và đá thường, với tổng khối lượng nguyên vật liệu hơn 914.100 carat.

Khối lượng kim cương sử dụng làm nguyên liệu chế tác trang sức, kinh doanh hàng năm của PNJ.

Ước tính của Chứng khoán SSI, các sản phẩm liên quan đến kim cương hiện chiếm khoảng 33% doanh thu trang sức của PNJ, bao gồm kim cương rời và trang sức kim cương. Do đó, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào về niềm tin tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu trong các năm tới.

“Trong thời gian tới, tính minh bạch trong truyền thông, việc tái khẳng định các tiêu chuẩn kiểm định và khả năng tương tác chủ động với khách hàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì niềm tin thị trường”, chuyên gia SSI nhận định.

Việt Nam nhập khẩu bao nhiệu kim cương từ Thái Lan và Hong Kong?

Kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của quy chế chứng nhận Kimberley (Kimberley Process - KP). Mỗi lô hàng phải có giấy chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan theo quy định.

Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, cấp giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu và quản lý theo quy định của pháp luật. Việc thông quan mặt hàng kim cương được thực hiện trên cơ sở hồ sơ khai báo của doanh nghiệp, giấy chứng nhận KP cùng các chứng từ liên quan.

Theo số liệu Cục Hải quan (Bộ Tài chính), năm 2025 Việt Nam nhập khẩu 241,2 triệu USD kim cương. Quy đổi ra tiền Việt Nam, tổng kim cương nhập năm qua của cả nước khoảng 6.200 tỷ đồng.

Trong đó, Ấn Độ là nguồn cung lớn nhất với 107,6 triệu USD, tiếp theo là Bỉ đạt 51,7 triệu USD, Botswana 22,3 triệu USD và Mỹ 8,9 triệu USD.

Hong Kong có lượng kim cương nhập khẩu đạt 6,7 triệu USD, tương đương với Nhật Bản. Còn kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 4,9 triệu USD và từ Thái Lan hơn 4 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch nhập khẩu kim cương của Việt Nam đạt 121,5 triệu USD.

Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu với 63,2 triệu USD, tiếp theo là Bỉ 17,9 triệu USD, Israel 9,1 triệu USD (gấp khoảng 2 lần cùng kỳ năm 2025), Botswana 7,7 triệu USD và Mỹ 3,6 triệu USD.

Đáng chú ý trong nửa năm qua, kim ngạch nhập khẩu từ Hong Kong giảm xuống còn 2,8 triệu USD, Thái Lan là 5,1 triệu USD. Trung Quốc chỉ đạt khoảng 2,2 triệu USD.

Thống kê của Hải Quan cho thấy 2 quốc gia và vùng lãnh thổ mà PNJ nhập khẩu kim cương (Thái Lan và Hong Kong) không nằm trong nhóm đứng đầu về nguồn cung cấp đá quý cho thị trường Việt Nam.