Lợi nhuận 6 tháng Vietbank và ABBank tăng 80%, Vietcombank hé lộ kết quả bất ngờ

6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận ABBank tăng 80%, Vietbank báo lãi tăng hơn 79% so với cùng kỳ.

Tính đến sáng 13/7, nhiều nhà băng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với mức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, lợi nhuận ABBank tăng 80%, Vietbank báo lãi tăng hơn 79% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ABBank tăng 80%

Theo số liệu ước tính mới nhất, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – Mã: ABB) đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

Trong năm 2026, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 28% so với mức thực hiện năm 2025 lên 4.500 tỷ đồng. Như vậy, nhà băng thực hiện 67% kế hoạch năm đặt ra chỉ sau hai quý.

Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 260.650 tỷ đồng. Quy mô hoạt động của ABBank tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt 138.000 tỷ đồng và tổng mức huy động đạt 163.000 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng được ước tính chỉ ở mức 0,55% và nằm trong nhóm các ngân hàng có tỷ lệ này thấp nhất thị trường. Cùng với đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ABBank đạt mức trên 12%.

Vietbank báo lãi tăng hơn 79%

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã VBB) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.

Năm 2026, nhà băng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 37% so với mức thực hiện năm 2025.

Bên cạnh đó, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 230.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 23,6%, trong khi tổng huy động vốn hướng tới 155.000 tỷ đồng, tăng gần 24%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%.

Kế hoạch tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thực tế trong năm 2026 sẽ điều chỉnh phù hợp với hạn mức tín dụng được NHNN cấp.

Lợi nhuận Sacombank ước giảm 50% trong quý II

Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Loic Faussier - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB) - cho biết lợi nhuận trước thuế quý II sau khi trừ chi phí dự phòng dự kiến ước tính dao động khoảng 1.900 đến 2.000 tỷ, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ và tiếp nối đà giảm kể từ đầu năm.

Tổng giám đốc Sacombank cho biết đại hội cổ đông năm nay chỉ thống nhất mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn là 6,2%, thể hiện rõ ràng quan điểm của ngân hàng về việc đi chậm lại, đặc biệt trong bối cảnh vĩ mô năm 2026 chịu áp lực rất lớn về lạm phát, tỷ giá và dư địa hạ lãi suất hẹp dần.

Tổng tài sản Vietcombank tăng gần 10%

Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Vietcombank cho biết tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản Vietcombank đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm 2025. Huy động vốn từ thị trường I đạt trên 1,75 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 4,8%.

Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng của hoạt động bán buôn với dư nợ tăng trên 16%. Dư nợ phân khúc SME cũng tăng 10,4% so với đầu năm. Doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 16,1%, thị phần đạt 18,6%. Doanh số mua bán ngoại tệ tăng 20,3%.

Tài sản VietinBank chạm mốc 3 triệu tỷ đồng

Chia sẻ với truyền thông mới đây, ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) - cho biết hoạt động của ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực huy động vốn và bài toán thanh khoản khi nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng vẫn duy trì được sự chủ động trong công tác huy động vốn, qua đó đảm bảo nguồn lực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng cũng như hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Theo Chủ tịch VietinBank, tính đến ngày 31/5/2026, tổng tài sản của ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng.

Dư nợ cho vay Agribank vượt 2 triệu tỷ

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank mới đây cũng cập nhật thông tin về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng dư nợ.