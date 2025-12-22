Tướng Nga thiệt mạng trong vụ cài bom xe giữa thủ đô Moscow, nghi bị ám sát

Ủy ban Điều tra Nga thông báo Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, đã thiệt mạng do bom gài trên ô tô tại Moscow ngày 22/12.

Vụ nổ làm hư hại nhiều phương tiện và làm bị thương tài xế, thiết bị nổ được gài dưới gầm xe của Trung tướng Fanil Sarvarov, theo thông tin từ các báo cáo truyền thông.

Các quan chức Nga nghi ngờ đây là vụ ám sát do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện, Kiev từng sử dụng thiết bị nổ trong các vụ ám sát nhắm vào quan chức và nhân vật công chúng.

Tháng 12 năm ngoái, một quả bom giấu trong xe máy điện đã khiến Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Nga, thiệt mạng.

Trung tướng Fanil Sarvarov, 56 tuổi, có kinh nghiệm chiến đấu trong các chiến dịch chống khủng bố và từng tham gia chiến dịch triển khai lực lượng của Nga tại Syria, trước khi được bổ nhiệm năm 2016.