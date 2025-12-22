Tướng Nga thiệt mạng trong vụ cài bom xe giữa thủ đô Moscow, nghi bị ám sát

Tóm tắt bài viết
Ủy ban Điều tra Nga hôm 22/12 cho hay một vị tướng lĩnh Nga đã tử vong trong vụ nổ bom gài trên ô tô tại thủ đô Moscow.
Theo các báo cáo truyền thông ban đầu, vụ nổ xảy ra vào sáng đầu tuần đã làm hư hại nhiều phương tiện tại khu vực phía nam thủ đô và khiến tài xế bị thương nặng. Sau đó, giới chức xác định nạn nhân là Trung tướng ông Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga. Thông cáo cho biết thiết bị nổ đã được gài dưới gầm xe.
Các quan chức Nga cho hay một trong những hướng điều tra đang được xem xét là khả năng đây là một vụ ám sát do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện.
Trước đó, Kiev từng sử dụng các thiết bị nổ trong những vụ ám sát có chủ đích nhằm vào các quan chức và nhân vật công chúng. Tháng 12 năm ngoái, một quả bom giấu trong xe máy điện đã khiến Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Nga, cùng trợ lý của ông thiệt mạng.
Các nhà điều tra khi đó cho rằng đây là một âm mưu do phía Ukraine đứng sau.
Theo thông tin trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Fanil Sarvarov là một sĩ quan chuyên nghiệp, từng có kinh nghiệm chiến đấu trong các chiến dịch chống khủng bố tại miền Nam nước Nga vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.
Ở tuổi 56, ông được bổ nhiệm vào năm 2016 để lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác huấn luyện các sĩ quan cao cấp thông qua các cuộc diễn tập tham mưu và sự kiện quân sự quy mô lớn. Trước đó, ông từng tham gia vào chiến dịch triển khai lực lượng của Nga tại Syria.
Theo RT