Giá vàng hôm nay giao dịch ở mốc 156,4 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC hôm nay 18/12 niêm yết ở mức 154,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 18/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên 17/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 151 – 154 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 152,4 – 155,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với ngày 17/12.

Giá vàng thế giới tăng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 18/12 giao dịch ở mức 4.334 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, sức hấp dẫn của kim loại quý này tiếp tục được củng cố bởi kỳ vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo từ Mỹ cùng với những biến động phức tạp trên bàn cờ địa chính trị thế giới.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller mới đây đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lộ trình giảm lãi suất thêm nữa, dù ông nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách cần hành động một cách thận trọng.

Lập trường này được đưa ra sau khi thị trường lao động Mỹ ghi nhận những dấu hiệu suy yếu đáng kể với tỷ lệ thất nghiệp chạm mức cao nhất trong vòng bốn năm qua. Mặc dù lượng việc làm trong tháng 11 có sự cải thiện, nhưng con số này vẫn được đánh giá là không đủ để bù đắp cho sự trì trệ từ tháng 10, tạo thêm áp lực buộc ngân hàng trung ương phải nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giới đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bị trì hoãn, dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay, nhằm tìm kiếm thêm bằng chứng về quỹ đạo lạm phát.

Song song với các yếu tố kinh tế, rủi ro địa chính trị đang đóng vai trò là bệ đỡ quan trọng cho giá vàng. Tại khu vực Mỹ Latinh, căng thẳng đang leo thang sau khi Mỹ ra lệnh tạm dừng toàn bộ các chuyến hàng dầu mỏ bị trừng phạt của Venezuela liên quan đến các vụ bắt giữ tàu và điều động quân sự gần đây. Trong khi đó, tại cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn về lãnh thổ, bất chấp những nỗ lực ngoại giao từ Washington nhằm tìm kiếm một giải pháp trung gian cho cuộc xung đột. Sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ nới lỏng và bất ổn toàn cầu đang tiếp tục duy trì vị thế tài sản trú ẩn an toàn của vàng trong mắt các nhà đầu tư.

Giá bitcoin giảm 1,3%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 86.380 USD/BTC, giảm 1,3% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 92 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.724 tỷ USD chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.