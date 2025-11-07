Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Vì sao VinApp và VinSmart Future của Vingroup sáp nhập?

Vingroup vừa thông báo nghị quyết HĐQT phê duyệt việc sáp nhập VinApp vào VinSmart Future nhằm “tối ưu hoạt động các công ty công nghệ” trong tập đoàn. 

Sau sáp nhập, Vingroup vẫn là công ty mẹ của VinSmart Future.

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi UBCKNN, HoSE và HNX về việc công bố thông tin liên quan nghị quyết của HĐQT.

Theo đó, nhằm mục đích "tối ưu hoạt động của các công ty công nghệ trong tập đoàn", HĐQT Vingroup Vingroup đã ban hành nghị quyết phê duyệt việc sáp nhập Công ty Cổ phần VinApp (VinApp) vào Công ty Cổ phần VinSmart Future (VSF).

Sau sáp nhập, VinApp chấm dứt tồn tại. Vingroup vẫn là công ty mẹ của VinSmart Future. HĐQT đã giao cho người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Vingroup trong các công ty nêu trên quyết định các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập phù hợp với quy định pháp luật.

VinApp là đơn vị vận hành chương trình khách hàng thân thiết VinClub có hoạt động chính trong lĩnh vực cổng thông tin.

Trong khi đó, VinSmart Future (thành lập ngày 11/9/2025) được định vị là trụ cột công nghệ của Vingroup, hướng tới xây dựng nền tảng hợp nhất từ quản trị vận hành thông minh đến “siêu ứng dụng” dành cho khách hàng, bao gồm hạ tầng dữ liệu - bảo mật, dịch vụ AI – tài chính dùng chung và các ứng dụng đầu cuối như Xanh SM hay hệ thống nội bộ.

Ở một diễn biến khác, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng hai con trai lập Công ty Vinspace,với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, hàng không.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 213 tỷ đồng (71%), Vingroup góp 57 tỷ đồng (19%), còn hai con trai mỗi người sở hữu 5%, tương đương 15 tỷ đồng.

