Chân dung quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), được giao quyền Bộ trưởng Công Thương. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định 2768 giao quyền Bộ trưởng Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày.

Ông Lê Mạnh Hùng. Ảnh: VGP.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê quán Hưng Yên. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Từ năm 2000, ông Lê Mạnh Hùng làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Năm 2006, ông Lê Mạnh Hùng được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Năm 2007, ông Lê Mạnh Hùng quay trở lại PVN làm Phó Trưởng ban chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau. Tháng 3/2011, ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau nay là Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013-2019, ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN. Từ ngày 26/6/2019 ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PVN.

Tại Quyết định 1168, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đầu khí Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Trước đó, chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.