Chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa đang làm ăn ra sao?

Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa mở rộng nhanh chóng với lũy kế doanh thu hàng nghìn tỷ và biên lợi nhuận cao bất thường trong ngành.

Bán mỹ phẩm vài triệu đồng một bộ

Cặp đôi Phan Thị Mai (sinh năm 1975, thường gọi là Mailisa) và Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985), chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, từ lâu đã là tâm điểm chú ý của công chúng. Mới đây, hệ sinh thái Mailisa tiếp tục gây xôn xao khi nhiều cơ sở bị cơ quan chức năng khám xét.

Ngày 13/11, Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương tiến hành khám xét các cơ sở thuộc thẩm mỹ viện Mailisa. Tại TP.HCM, sau nhiều giờ kiểm tra tại địa chỉ 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, lực lượng chức năng rời đi với nhiều thùng hồ sơ và mời một số người đến trụ sở làm việc.

Cùng ngày, biệt phủ rộng 4.000 m2 của vợ chồng bà Mai tại phường Thới An cũng được khám xét. Hiện Bộ Công an chưa công bố nguyên nhân và chi tiết liên quan vụ việc.

Cảnh sát cơ động xuất hiện tại chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa ở tòa nhà số 6 phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội). Ảnh: TNO

Hoạt động từ năm 1998, bà Phan Thị Mai cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh đã phát triển một cơ sở thẩm mỹ nhỏ Mailisa tại TP.HCM thành một hệ thống quy mô lớn. Hiện Mailisa sở hữu hơn 16 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang… với tổng số nhân viên lên tới hơn 2.000 người.

Hệ sinh thái Mailisa bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó danh mục dịch vụ trải dài từ phun xăm, triệt lông, chăm sóc da đến các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, độn cằm, với giá từ vài trăm nghìn đến khoảng 15 triệu đồng.

Không dừng lại ở dịch vụ, hệ sinh thái Mailisa còn mở rộng sang kinh doanh mỹ phẩm Doctor Magic, quảng bá mạnh qua livestream với mức giá 2-4 triệu đồng/combo; đồng thời phát triển mảng đào tạo nghề thẩm mỹ, tận dụng chính các cơ sở làm điểm thực hành. Điều này giúp hệ sinh thái tạo ra mô hình doanh thu đa tầng: người dùng dịch vụ - mua sản phẩm - tham gia đào tạo - quay lại sử dụng dịch vụ.

Một đặc điểm đáng chú ý của Mailisa là mô hình đa pháp nhân, trong đó các chi nhánh đều vận hành qua các công ty TNHH hoặc TNHH MTV, vốn điều lệ thấp nhưng lợi nhuận cao, phân tán rủi ro và tối ưu hóa thuế.

Hệ sinh thái của Mailisa là mạng lưới pháp nhân phức tạp, đứng tên bởi bà Mai và ông Khánh. Trong đó, ông Hoàng Kim Khánh đứng tên: Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa (TP.HCM, vốn 10 tỷ đồng); Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu MK Skincare (TP.HCM, vốn 10 tỷ đồng); Công ty TNHH Thương mại Mailisa (Đắk Lắk, vốn 1 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Mailisa (Bình Dương, vốn 1 tỷ đồng).

Tiếp đó là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Mailisa (Hà Nội, vốn 15 tỷ đồng); Công ty TNHH Dịch vụ MTV Mailisa (Cần Thơ, vốn 10 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Thương mại Mailisa (Đà Nẵng, vốn 10 tỷ đồng); Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mailisa (Phú Quốc), Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Một thành viên Mailisa (Nha Trang).

Bà Phan Thị Mai đứng tên một số pháp nhân như: Công ty TNHH Mai Li Sa (TP.HCM, thành lập 2007, vốn 1 tỷ đồng), Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Mailisa, Công ty TNHH Maikabeauty (thành lập 2023, TP.HCM).

Một số pháp nhân trong hệ thống trên đã giải thể trong thời gian gần đây, trong đó có Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Dịch vụ Mailisa và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mailisa Phú Quốc, diễn ra chỉ cách đây chưa đầy một tháng.

Lũy kế doanh thu lên nghìn tỷ, lợi nhuận vượt chuẩn ngành

Bóc tách dữ liệu tài chính cho thấy bức tranh tăng trưởng của Mailisa mang tính bất thường so với mặt bằng ngành.

Tâm điểm là Công ty TNHH Mai Li Sa (TP.HCM) - pháp nhân cốt lõi được xem như “đầu tàu lợi nhuận”. Dù chỉ sở hữu 1 tỷ đồng vốn điều lệ, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu năm 2023 đạt 307,6 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2022. Đáng nói hơn, lũy kế giai đoạn 2019-2023, doanh thu đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt 154,8 tỷ đồng, tức cao gấp 154 lần vốn điều lệ.

Ở khu vực thị trường cấp hai như Tây Nguyên, mô hình tương tự tiếp tục phát huy. Công ty TNHH Thương mại Mailisa (Đắk Lắk) có vốn điều lệ 1 tỷ đồng ghi nhận doanh thu tăng từ 22,5 tỷ lên 75,2 tỷ đồng trong 5 năm (2019-2023). Lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng 11,8 tỷ lên 28,2 tỷ đồng.

Biểu đồ doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Mailisa Đắk Lắk.

Trong khi đó, pháp nhân tại Hà Nội phản ánh giai đoạn tăng trưởng bùng nổ theo chiều sâu lẫn chiều rộng. Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Mailisa (Hà Nội) có vốn điều lệ 15 tỷ đồng ghi nhận doanh thu nhảy vọt từ 61,7 tỷ đồng (2019) lên 158 tỷ đồng (2020), tăng gần 2,5 lần chỉ trong một năm.

Năm 2021, doanh thu Mailisa Hà Nội đạt 164,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế duy trì mức cao lần lượt 26,2 tỷ (năm 2019), 90,3 tỷ đồng (năm 2020) và 74,9 tỷ đồng (năm 2021). Có thời điểm biên lợi nhuận của công ty này vượt 57%, mức gần như chưa từng xuất hiện trong ngành, đặc biệt khi giai đoạn này rơi vào cao điểm Covid-19, thời điểm phần lớn doanh nghiệp thẩm mỹ buộc đóng cửa.

Nhiều lần bị xử phạt

Song song với tốc độ mở rộng và lợi nhuận “khủng”, Mailisa cũng liên tiếp gặp vấn đề pháp lý và vi phạm y tế.

Tháng 5/2025, chi nhánh thứ 17 tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị tháo bảng khai trương do chưa hoàn tất hồ sơ cấp phép khám chữa bệnh. Sở Y tế Lâm Đồng phát hiện sai sót về tổ chức, điều kiện vệ sinh, danh mục thuốc và kỹ thuật, đồng thời yêu cầu chỉ hoạt động khi được cấp phép hợp pháp.

Trước đó, tháng 3/2023, chi nhánh tại Bình Dương bị đình chỉ dịch vụ laser 4,5 tháng vì can thiệp vào cơ thể người khi chưa đủ điều kiện. Tại TP.HCM, chi nhánh Huỳnh Văn Bánh bị phạt 160 triệu đồng và đình chỉ 18 tháng vì cung cấp dịch vụ chưa phép, quảng cáo sai quy định; hai nhân viên chăm sóc da cũng bị phạt vì hành nghề không chứng chỉ.

Hồi tháng 5/2022, Mailisa từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 45 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ, sản phẩm đặc biệt mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung. Cơ sở cũng bị buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo sai phạm để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.