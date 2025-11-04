Chủ tịch Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác khống, chiếm đoạt 5.000 tỷ đồng

Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị cáo buộc cùng các đồng phạm thực hiện hành vi ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư khống, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.100 tỷ đồng rồi chiếm đoạt 5.000 tỷ đồng.

VKSND thành phố Hà Nội vừa ban hành bản cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Theo đó, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Ngoài ra, nhiều đồng phạm khác là thuộc cấp của Thúy cũng bị truy tố.

Theo cáo trạng, năm 2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam. Để có tiền chi tiêu, bà Thúy đưa ra các thông tin quảng cáo gian dối về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng, bà Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu, quảng bá về Công ty Nhật Nam nhằm thu hút vốn đầu tư.

Bị can cũng đưa ra mức cam kết lợi nhuận 7-8%/ tháng, được thu lãi sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng; đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Cơ quan điều tra cáo buộc có 10 người là thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam. Những cá nhân này không phải là thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ trong công ty, không biết các dự án và lợi nhuận.

Tuy nhiên, họ tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của bà Vũ Thị Thúy để quảng bá, giới thiệu, phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale), phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để quảng bá các thông tin không đúng sự thật với khách hàng, nhằm tạo lòng tin cho họ tham gia ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư.

Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy.

VKS xác định, bà Vũ Thị Thúy ký các hợp đồng khống với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên trên.

Từ năm 2020 đến 2023, bà Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư khống, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.100 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.100 tỷ đồng được dùng để trả gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để che giấu nguồn tiền chiếm đoạt, Thúy yêu cầu kế toán rút tiền từ tài khoản công ty, chuyển sang tài khoản cá nhân, đồng thời sử dụng 120 tỷ đồng để mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất chính.