"Cha đẻ" tựa game Call of Duty qua đời sau tai nạn với siêu xe Ferrari

Vince Zampella, nhà phát triển game góp công tạo dựng thương hiệu "Call of Duty" và là người đứng sau studio Respawn Entertainment với "Apex Legends", đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang California, Mỹ.

Đại diện Electronic Arts, công ty sở hữu Respawn, xác nhận thông tin hôm thứ Hai và cho biết ông hưởng dương 55 tuổi.

"Đây là mất mát không thể tưởng tượng nổi. Trái tim chúng tôi hướng về gia đình, người thân của Vince", EA nêu trong thông cáo. Thông tin về sự ra đi của ông gây chấn động cộng đồng game thủ và giới phát triển trò chơi điện tử.

Vince Zampella là người có đóng góp rất lớn cho làn sóng game bắn súng hiện đại. Ảnh: Los Angeles Times.

Theo Cảnh sát tuần tra đường cao tốc California, tai nạn xảy ra trưa chủ nhật (21/12) trên tuyến Angeles Crest Highway tại mốc Mile Post 62.70. Điều tra ban đầu cho thấy một chiếc xe đang chạy về hướng nam thì đột nhiên chệch khỏi phần đường, đâm vào rào chắn bê tông rồi bốc cháy dữ dội.

Cảnh sát cho biết hành khách bị văng khỏi xe, trong khi người lái mắc kẹt bên trong khoang lái. Cả hai nạn nhân đều tử vong do chấn thương. Nhà chức trách hiện chưa thể kết luận liệu rượu bia hoặc chất kích thích có phải là yếu tố góp phần gây ra vụ tai nạn hay không.

Theo Los Angeles Times, vụ tai nạn có liên quan đến một chiếc Ferrari 296 GTS màu đỏ, đời 2026. Đây là mẫu siêu xe mui trần hybrid hiệu năng cao có công suất khoảng 819 mã lực. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc Ferrari đỏ lao nhanh ra khỏi đường hầm trên cung đường này, đâm vào rào chắn tại đoạn cua rồi bùng cháy.

Angeles Crest Highway dài khoảng 66 dặm, nổi tiếng với các khúc cua liên tiếp ven sườn núi và là điểm đến quen thuộc của người chơi mô tô cùng giới mê xe. Tuy nhiên, tuyến đường này cũng đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo Los Angeles Times, Zampella gặp nạn sau khi chiếc Ferrari 296 GTS chệch khỏi phần đường và đâm vào rào chắn bê tông rồi bốc cháy. Ảnh: TMZ.

Ông Zampella được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làn sóng game bắn súng hiện đại. Năm 2002, ông cùng Jason West và cộng sự Grant Collier đồng sáng lập Infinity Ward. Studio này ra mắt “Call of Duty” bản đầu tiên năm 2003 và nhanh chóng mở đường cho một thương hiệu bùng nổ trên toàn cầu.

Sau khi rời Activision, Zampella và West thành lập Respawn Entertainment vào năm 2010. Ông tiếp tục lãnh đạo studio phát triển các tựa game như "Titanfall", "Apex Legends" và mở rộng sang mảng game cốt truyện với "Star Wars Jedi: Fallen Order" cùng "Star Wars Jedi: Survivor". Theo EA, dấu ấn của ông không chỉ nằm ở các tựa game thành công, mà còn ở tầm ảnh hưởng lan tỏa, tác động từ cách làm game cho đến việc hình thành và gắn kết cộng đồng game thủ.