ACV bổ nhiệm quyền chủ tịch HĐQT sau khi ông Vũ Thế Phiệt bị bắt

Ông Lê Văn Khiên được giao giữ quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Mã: ACV) vừa gửi thông báo thay đổi nhân sự đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 17/3, Hội đồng quản trị (HĐQT) ACV đã quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Thế Phiệt.

HĐQT ACV quyết định giao quyền Chủ tịch HĐQT cho ông Lê Văn Khiên - Thành viên HĐQT. Đồng thời, ông Khiên sẽ là người đại diện theo pháp luật của ACV cho đến khi có quyết định mới.

Ông Lê Văn Khiên.

Theo tìm hiểu, ông Khiên sinh năm 1973, đại diện 11,22% vốn nhà nước tại ACV. Ông có gần 5 năm là thành viên HĐQT doanh nghiệp này trước khi giữ vị trí quyền Chủ tịch.

Một điểm đáng chú ý là trước đó, ông Khiên chính là người ký báo cáo tài chính quý IV/2024 thay vì Chủ tịch HĐQT như mọi khi.

Hồi đầu tháng 3, ACV cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Hai lãnh đạo ACV bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Vụ án này đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Về nhân sự, thời gian gần đây, ACV ghi nhận một số biến động. Đầu tháng 2/2026, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc, giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành. Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính – Kế toán, được giao phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với bà Phương.

ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam, quản lý và khai thác hơn 20 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có nhiều sân bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.