Chủ tịch EC tuyên bố "không loại trừ khả năng" bắn hạ máy bay Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố phương án bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận NATO. Ba Lan, Anh và Estonia cảnh báo sẵn sàng hành động, trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 24/9 tuyên bố, việc bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận NATO là phương án không thể loại trừ, trong bối cảnh xuất hiện nhiều cáo buộc Moscow vi phạm vùng trời các nước thành viên.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước châu Âu thuộc NATO sẵn sàng hành động mạnh tay, đồng thời Ba Lan và Estonia liên tiếp cáo buộc Nga có những vụ xâm nhập không phận trong những tuần gần đây. Phía Moscow kiên quyết bác bỏ, cho rằng đây là “cáo buộc vô căn cứ”.

“Quan điểm của tôi là chúng ta phải bảo vệ từng centimet lãnh thổ”, bà von der Leyen nói với CNN. “Điều đó có nghĩa là nếu có xâm nhập vùng trời, sau khi cảnh báo rõ ràng, tất nhiên việc bắn hạ chiến đấu cơ xâm phạm là một lựa chọn trên bàn”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte trước đó cũng làm rõ quy trình đối phó, nhấn mạnh mọi quyết định về việc có tấn công máy bay xâm nhập hay không sẽ được đưa ra “theo thời gian thực và dựa trên thông tin tình báo sẵn có về mối đe dọa”.

Cảnh báo từ Warsaw và London càng khiến căng thẳng tăng cao. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tại cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết: “Nếu một tên lửa hay máy bay nào khác xâm phạm không phận của chúng tôi – dù cố ý hay vô tình – và bị bắn hạ, xin đừng đến đây than phiền về điều đó”.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng gửi thông điệp cứng rắn: “Chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ bầu trời NATO. Nếu cần phải đối đầu với những máy bay hoạt động trái phép trong không phận NATO, chúng tôi sẽ làm”.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi đây là “sự cuồng loạn bài Nga” nhằm buộc Washington theo đuổi chính sách đối đầu. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nhấn mạnh Warsaw chưa đưa ra bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái là của Nga, và cho biết thiệt hại duy nhất trong sự cố ở Ba Lan là do tên lửa từ một chiếc F-16 của NATO gây ra khi bắn nhầm vào khu dân cư.

Về vụ việc trên vùng Baltic, Moscow khẳng định các máy bay Nga chỉ thực hiện chuyến bay theo kế hoạch, “không lệch khỏi đường bay đã thống nhất và cũng không xâm nhập không phận Estonia”.

