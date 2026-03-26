Chủ tịch DNSE tiết lộ khoản đầu tư vào công ty tài sản số liên quan tới Sun Group

Ngày 26/3, CTCP Chứng khoán DNSE (Mã: DSE) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Hà Nội.
Tại đại hội, cổ đông công ty đã thông qua chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (IFC) dưới hình thức công ty TNHH một thành viên. Đơn vị này dự kiến cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán như môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ và các dịch vụ liên quan, bao gồm cả chứng khoán phái sinh...
Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết thời gian qua, DNSE đã đầu tư vào CTCP Tài sản số Việt Nam (VNDA) với tỷ lệ 1%, bước đầu triển khai chiến lược tham gia và phát triển trong lĩnh vực tài sản số, đón đầu các xu hướng mới của thị trường tài chính.
"DNSE đầu tư 1%, tương ứng với 10 tỷ đồng vào Tài sản số Việt Nam và tham gia sau khi công ty này thành lập. Chúng tôi tham gia với mong muốn hợp tác và xây dựng, chứ không đóng vai trò là cổ đông chính. Tôi tin rằng, tài sản số vẫn là nhu cầu hiện hữu của người Việt Nam", ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DNSE trả lời câu hỏi phóng viên VietTimes liên quan đến việc rót vào Tài sản số Việt Nam.
Theo dữ liệu VietTimes, ngày 21/1/2026, CTCP Tài sản số Việt Nam (Viet Nam Digital Asset) được thành lập, có trụ sở chính tại tòa nhà Sun Ancora thuộc phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 1.000 tỷ đồng, trong đó, CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) góp 640 tỷ đồng, tương đương 64% vốn. Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới nắm 35% vốn, CTCP Chứng khoán Dầu khí nắm 1% vốn.
Ngành nghề kinh doanh chính của Tài sản số Việt Nam là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan. Các ngành nghề còn lại là: Hoạt động các trang mạng xã hội và hoạt động phân phối nội dung khác; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ...
Theo thông tin công bố, người đại diện theo pháp luật của Tài sản số Việt Nam là bà Ngô Thị Thanh Huyền, sinh năm 1983, chức vụ Tổng Giám đốc.
Theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới. Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ.
Doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, ít nhất 65% cổ phần do các tổ chức nắm giữ. Trong đó, 35% vốn do hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.
Thời gian qua, nhiều công ty, ngân hàng đã công bố kế hoạch tham gia mảng tài sản số. Loạt công ty chứng khoán như HDBS, SSI, VPBankS, VIX hay TCBS góp vốn để thành lập các doanh nghiệp vận hành sàn tài sản mã hóa.
Ngân hàng Quân đội (MB) cũng tham gia thị trường này khi ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu - đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Năm 2026, DNSE đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.736 tỷ đồng tăng 18%, lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng tăng 62% so với năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.
DNSE đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội được định giá lại, trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng trưởng 17,5–26,7%. Dòng tiền nội tiếp tục là bệ đỡ quan trọng, trong khi kỳ vọng nâng hạng thị trường và hiệu ứng từ đầu tư công, chuyển đổi số, cải cách thể chế sẽ tạo niềm tin dài hạn cho nhà đầu tư, bất chấp các nhịp điều chỉnh trung hạn do áp lực lãi suất toàn cầu.
Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi tăng trưởng GDP được duy trì ở mức tích cực, lạm phát ổn định và chính sách tiền tệ – tài khóa vẫn ưu tiên hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi theo FTSE Russell được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể khả năng thu hút dòng vốn ngoại, qua đó cải thiện thanh khoản và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững cho thị trường.