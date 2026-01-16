Tổng giám đốc DNSE: VN-Index dự kiến vượt 2.000 điểm, nhóm tài chính tạo “sóng lớn”

Tổng giám đốc Chứng khoán DNSE Nguyễn Ngọc Linh dự báo chỉ số VN-Index năm nay tăng 30% so với mốc 1.800 điểm, và nhóm tài chính tiếp tục là tâm điểm.

Trao đổi với VietTimes, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán DNSE (Mã: DSE) Nguyễn Ngọc Linh dự báo VN-Index sẽ hướng tới mốc 2.000 điểm trong năm 2026 khi dòng vốn ngoại tăng mạnh và nhóm ngân hàng, chứng khoán tiếp tục là tâm điểm.

Lãi suất tăng nhưng chứng khoán vẫn giữ sức hút

- Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 với nhiều gam màu đan xen. Bước sang năm 2026, FTSE Russell dự kiến nâng hạng thị trường Việt Nam lên mới nổi thứ cấp. Ngoài việc thu hút vốn ngoại, nâng hạng sẽ tác động thế nào đến cấu trúc và chất lượng vận hành thị trường, thưa bà?

- Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi qua giai đoạn sơ khai và đang bước vào giai đoạn cải thiện cả về quy mô lẫn chất lượng. Năm 2025 được xem là cột mốc quan trọng của quá trình chuyển dịch khi FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xếp vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo lộ trình, việc nâng hạng chính thức dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026 nếu vượt qua kỳ đánh giá vào tháng 3/2026. Đây là thông tin tích cực bởi câu chuyện nâng hạng không chỉ tác động đến một vài nhóm nhà đầu tư mà còn phản ánh sự chuyển biến toàn diện về diện mạo và chất lượng vận hành của thị trường.

Khi được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vận hành theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp hơn, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế. Đổi lại, thị trường sẽ có cơ hội thu hút thêm dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các quỹ ETF và quỹ đầu tư chủ động với nguồn vốn dài hạn và dồi dào. Thanh khoản sẽ được cải thiện và tạo dư địa cho những nhịp tăng trưởng bền vững.

Còn ở góc độ quản lý, tiến trình nâng hạng cũng sẽ thúc đẩy các cơ quan chức năng đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện khung pháp lý và tháo gỡ các nút thắt trong hoạt động giao dịch, qua đó nâng cao tính minh bạch và sức hấp dẫn của thị trường trong dài hạn.

Tổng Giám đốc Chứng khoán DNSE Nguyễn Ngọc Linh.

- Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026, chính sách tiền tệ có thể đối mặt với nhiều rào cản trong đó có bài toán về lãi suất gia tăng. Vậy theo bà, lãi suất có phải là thách thức lớn nhất của thị trường chứng khoán trong thời gian tới hay không?

- Thị trường chứng khoán vốn nhạy cảm với biến động lãi suất, điều này đã được kiểm chứng qua nhiều giai đoạn. Việc lãi suất huy động được dự báo tăng trong năm 2026 có thể tạo áp lực lên định giá cổ phiếu thông qua chi phí vốn. Khi kênh tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn, mức độ cạnh tranh giữa các kênh đầu tư gia tăng, khiến dòng tiền đầu cơ ngắn hạn khó duy trì sự dồi dào như giai đoạn trước.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất nhích lên không đồng nghĩa thị trường chứng khoán đánh mất động lực tăng trưởng. Với xu hướng đầu tư đa lớp tài sản ngày càng phổ biến như hiện nay, chứng khoán vẫn là kênh đáng cân nhắc nếu mức lợi suất tối ưu so với các lựa chọn khác.

Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, hiệu suất đầu tư chứng khoán đang vượt trội so với kênh tiền gửi ngân hàng. Yếu tố then chốt nằm ở khả năng lựa chọn thời điểm và chiến lược phân bổ vốn của nhà đầu tư. Do đó, lãi suất có trở thành lực cản lớn hay không phụ thuộc nhiều vào khẩu vị rủi ro của từng người.

- Năm 2025, thị trường tăng điểm nhưng lại chứng kiến thực tế là lực kéo chỉ đến từ một số nhóm cổ phiếu. Bà cho rằng điều này có tiếp diễn trong năm nay?

- Những cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng hoặc thuộc nhóm vốn hóa lớn luôn là tâm điểm thu hút dòng tiền, đây là quy luật của thị trường. Năm 2025, phần lớn các cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư đều gắn với những câu chuyện cụ thể về triển vọng tăng trưởng hoặc có tác động đáng kể đến bức tranh kinh tế – xã hội, qua đó tạo nên sức hút tự nhiên đối với dòng tiền.

Thực tế cho thấy không chỉ yếu tố định giá, mà những câu chuyện phía sau doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư. Những doanh nghiệp vừa có nền tảng tốt, vừa sở hữu câu chuyện phát triển đủ sức thuyết phục thường nhận được sự quan tâm lớn hơn từ thị trường.

Trở lại với thị trường chứng khoán, việc chỉ số phụ thuộc vào một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không phải hiện tượng mới. Tuy nhiên, mục tiêu trong giai đoạn tới là điều tiết để dòng tiền có thể lan tỏa rộng hơn, giúp thị trường phát triển cân bằng và đa dạng.

Những cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng hoặc thuộc nhóm vốn hóa lớn luôn là tâm điểm thu hút dòng tiền.

Trong năm 2026 có thể đến một số chính sách giúp lan toả dòng tiền như việc đưa ra nhiều cổ phiếu tốt để IPO và thay vì phải chờ đợi như thời gian trước thì ngay sau khi niêm yết có thể giao dịch.

Bên cạnh đó, cơ chế cho phép các doanh nghiệp FDI có đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam được niêm yết trên sàn chứng khoán cũng được xem là bước đi quan trọng. Điều này không chỉ bổ sung nguồn hàng chất lượng cho thị trường mà còn góp phần đa dạng hóa dòng tiền, tạo thêm động lực và sự mới mẻ cho thị trường trong năm nay.

Về tổng thể, khung chính sách đã có những bước mở đáng kể, song mức độ lan tỏa vẫn phụ thuộc vào quá trình thẩm thấu của thị trường và quan hệ cung – cầu. Khi cơ cấu nhà đầu tư ngày càng đa dạng, khẩu vị đầu tư và dòng tiền cũng sẽ phân hóa rõ nét hơn – một diễn biến mang tính tất yếu của thị trường ở giai đoạn phát triển mới.

Khi nào cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước sẽ "nóng" nhất?

- Ngay từ đầu năm nay, thị trường chứng kiến "đợt sóng” lớn từ cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước. Bà có nghĩ rằng xu thế này kéo dài khi cuộc đua cổ phần hoá diễn ra?

Trong những phiên giao dịch đầu năm, thị trường nhanh chóng phản ứng với thông tin liên quan đến nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là các động thái cổ phần hóa và nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư cá nhân. Diễn biến này cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường trước các tín hiệu chính sách, đồng thời phản ánh khả năng hấp thụ thông tin khá nhanh của dòng tiền.

Thực tế cho thấy khi xuất hiện cơ hội rõ ràng, dòng tiền trên thị trường có xu hướng tập trung mạnh vào những nhóm cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp. Ngay trong những phiên đầu năm khi chính sách bắt đầu có hiệu lực, không ít cổ phiếu đã ghi nhận mức tăng mạnh, thậm chí tăng kịch trần.

Tuy nhiên, để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống sẽ có độ trễ nhất định nên sự hiệu quả không thể phản ánh ngay trong một hoặc hai phiên giao dịch mà diễn ra theo lộ trình và các mốc thời gian cụ thể. Diễn biến thị trường vì thế sẽ đi theo một nhịp quen thuộc là phản ứng tích cực ban đầu khi thông tin chính sách được công bố, sau đó là những phiên điều chỉnh rồi “nghỉ ngơi” để đánh giá mức độ triển khai thực tế.

Khi các bước thực thi chính sách trở nên rõ ràng hơn, dòng tiền sẽ quay trở lại, tiếp tục bám theo câu chuyện chính sách từ thời điểm có hiệu lực cho đến khi được áp dụng cụ thể tại từng doanh nghiệp.

- Vậy nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước sẽ nóng nhất vào giai đoạn nào trong năm nay, thưa bà?

Tôi nghĩ cơ hội sẽ đến trong 6 tháng đầu năm nay.

Ngân hàng và chứng khoán tiếp tục là tâm điểm dòng tiền

- Nhiều doanh nghiệp đã hé lộ kết quả kinh doanh với kết quả tích cực. Vậy theo bà, nhóm ngành nào sẽ là tâm điểm cho năm nay?

- Nhóm tài chính vẫn là tâm điểm. Ngân hàng – khu vực xương sống của nền kinh tế được kỳ vọng hưởng lợi từ các chính sách mới như việc Ngân hàng Nhà nước từng bước gỡ bỏ hạn mức tín dụng, qua đó mở rộng dư địa kinh doanh và hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Nhóm chứng khoán sẽ hưởng lợi từ cải thiện thanh khoản và triển vọng nâng hạng thị trường, trong khi đầu tư công tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ nhờ tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm quốc gia được đẩy nhanh. Các ngành gắn với tiêu dùng nội địa cũng có triển vọng tích cực nhờ nền tảng dân số trẻ và các biện pháp kích cầu.

Ở góc độ thị trường, dòng tiền sẽ vận động theo hướng chọn lọc và phân hóa. Các yếu tố mang tính chu kỳ, chính sách và kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn nhiều khả năng tiếp tục là biến số quan trọng, chi phối diễn biến thị trường trong thời gian tới.

- Theo bà, VN-Index sẽ dừng lại ở mốc bao nhiêu vào cuối năm nay?

- Đầu năm nói chuyện thị trường thì ai cũng mong muốn những điều tích cực sẽ đến. Kỳ vọng cá nhân tôi là chỉ số VN-Index trong năm nay sẽ tăng trưởng thêm 30% của mốc 1.800 đã đạt được vào năm ngoái, vượt 2.000 điểm vào tuỳ thời điểm.

Trong một số phiên giao dịch đầu năm 2026, giá trị giao dịch trên HOSE vượt 42.000 tỷ đồng, đây là tín hiệu tích cực so với cuối năm ngoái (tháng 11, 12) khi thanh khoản bình quân toàn thị trường chỉ dao động dưới 24.000 tỷ đồng/phiên.

- Bà có khuyến gì cho nhà đầu tư trong năm nay?

- Tôi cho rằng chiến lược đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào góc nhìn và khẩu vị của mỗi người. Một điều thú vị trên thị trường chứng khoán là hầu như cổ phiếu nào cũng có cơ hội, vấn đề nằm ở việc nhà đầu tư có đủ kiên định để theo đuổi lựa chọn của mình hay không.

Với cá nhân tôi, hơn 20 năm đầu tư, danh mục ngân hàng của tôi chỉ gắn với một cổ phiếu duy nhất. Đây không phải mã thường xuyên tăng nóng hay tạo sóng lớn, nhưng lại mang đến hiệu quả ổn định và bền bỉ theo thời gian.

Vì vậy, tôi tin rằng mỗi nhà đầu tư cần xây dựng cho mình một triết lý đầu tư riêng. Khi đã lựa chọn được, điều quan trọng nhất là đủ niềm tin và kiên nhẫn để đi cùng triết lý đó

- Xin cám ơn bà về cuộc trò chuyện!