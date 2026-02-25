Vua tiền mặt trên sàn chứng khoán: Vingroup giữ vị trí quán quân, xếp sau là Vinhomes, FPT

Các doanh nghiệp top vua tiền mặt trên sàn chứng khoán như Vingroup, Vinhomes, Thế Giới Di Động, Vinamilk … đều sở hữu dòng tiền tích lũy trong nhiều năm.

Đến cuối năm 2025, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi của 10 "đại gia" phi tài chính trên sàn chứng khoán đạt hơn 420.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 16 tỷ USD. Tập đoàn Vingroup (VIC) dẫn đầu danh sách "vua tiền mặt" với gần 82.000 tỷ đồng, chủ yếu từ tiền gửi ngân hàng với lãi suất từ 1,6% đến 7,4%/năm. CTCP Vinhomes (VHM) đứng thứ hai với hơn 52.000 tỷ đồng, tăng 70% so với năm trước, và thu về hơn 9.500 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và cho vay. Viettel Global (VGI), CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Tập đoàn FPT (FPT) lần lượt có hơn 45.000 tỷ, 43.000 tỷ và 40.000 tỷ đồng tiền mặt. CTCP Thế Giới Di Động (MWG) có hơn 38.800 tỷ đồng tiền và tiền gửi, ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng lãi tiền gửi, đóng góp vào lợi nhuận trước thuế 8.600 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng lượng tiền và tiền gửi ngân hàng của 10 “đại gia” phi tài chính (không bao gồm nhóm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm) trên sàn chứng khoán vượt 420.000 đồng, tương đương 16 tỷ USD.

Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) tiếp tục là “vua tiền mặt” trên sàn chứng khoán với lượng tiền đến cuối năm 2025 xấp xỉ 82.000 tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD), chiếm 7% tổng tài sản, tăng hơn 34.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong 82.000 tỷ đồng, Vingroup chỉ giữ gần 16 tỷ đồng dưới dạng tiền mặt. Phần lớn đem gửi ngân hàng với kỳ hạn dưới 3 tháng với lãi suất từ 1,6%/năm đến 4,75%/năm hoặc từ 3 tháng đến 1 năm (ghi nhận tại khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) với lãi suất từ 1,9% đến 7,4%/năm.

Trong năm ngoái, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận gần 6.800 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc.

Xếp ngay sau Vingroup là một doanh nghiệp thành viên thuộc tập đoàn này - CTCP Vinhomes (Mã: VHM) với lượng tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi vượt 52.000 tỷ đồng, tăng 70% so với cuối năm trước. Có thể thấy việc sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ giúp Vinhomes chủ động trong việc triển khai các siêu dự án và nắm bắt các cơ hội thâu tóm quỹ đất mới trong năm vừa qua.

Trong năm 2025, doanh nghiệp bất động sản thu về hơn 9.500 tỷ đồng lãi tiền gửi, đặt cọc, cho vay và cổ tức được chia, con số này thậm chí còn lớn hơn với doanh thu của nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.

Tiếp theo, có đến 3 doanh nghiệp sở hữu lượng tiền hơn 40.000 tỷ đồng bao gồm Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – Mã: VGI) với hơn 45.000 tỷ đồng (tăng khoảng 8.200 tỷ đồng so với đầu năm), CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (Mã: BSR) với hơn 43.000 tỷ đồng (tăng hơn 700 tỷ đồng so với đầu năm), Tập đoàn FPT (Mã: FPT) có hơn 40.000 tỷ đồng (tăng khoảng 9.000 tỷ đồng so với đầu năm).

Trong đó, phần lớn lượng tiền của Viettel Global là gửi ngân hàng. Năm ngoái, doanh nghiệp thu về hơn 2.300 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, tăng 66% so với cùng kỳ.

Tương tự, BSR cũng đem phần lớn lượng tiền mặt đi gửi ngân hàng với 7.400 tỷ đồng gửi dưới 3 tháng và hơn 36.000 tỷ đồng gửi từ 3-12 tháng. Nhờ vậy, BSR thu về hơn 1.300 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng trong năm 2025.

Doanh thu lãi tiền gửi ngân hàng FPT năm ngoái vượt ngưỡng 1.700 tỷ đồng, tăng 42%, tương ứng tăng 500 tỷ đồng so với năm 2024.

Tính đến cuối năm ngoái, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas – Mã: GAS) có gần 40.000 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng. Cụ thể, công ty đang đem gần 33.000 tỷ đồng gửi tại các ngân hàng với kỳ hạn trên 3 tháng đến 12 tháng, khoảng 6.000 tỷ đồng gửi ngân hàng dưới 3 tháng.

Nhờ sở hữu “núi tiền, trong năm ngoái, PV GAS thu gần 1.300 tỷ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay, giảm 13% so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) có hơn 38.800 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng tại ngày 31/12/2025. Riêng lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu trong năm ngoái của Thế Giới Di Động đã mang về hơn 2.900 tỷ đồng. Con số này góp phần lớn vào khoản lãi trước thuế 8.600 tỷ đồng - kỷ lục mới của doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ.

Trong top 10 doanh nghiệp sở hữu lượng tiền lớn còn có 3 cái tên quen thuộc là Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam – Petrolimex (Mã: PLX) với hơn 28.500 tỷ đồng; Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) với gần 27.800 tỷ đồng; CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã VNM) với hơn 23.000 tỷ đồng. Trong năm ngoái, các doanh nghiệp này đều thu về hơn 1.200 tỷ đồng từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Nhìn chung, việc nắm giữ lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn ở mức cao không chỉ tạo ra nguồn doanh thu tài chính ổn định, mà còn đóng vai trò “tấm đệm” quan trọng giúp doanh nghiệp bù đắp chi phí tài chính và chủ động đảm bảo dòng tiền luôn vận hành linh hoạt khi cần thiết.