Đại hội đồng cổ đông Đèo Cả không thành do chỉ có 230 cổ đông tham dự

Do tỷ lệ tham dự thấp hơn mức tối thiểu 50%, Tập đoàn Đèo Cả thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 không đủ điều kiện tiến hành.

Sáng 24/4, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, sáng nay chỉ có 230 cổ đông tham dự, tương đương 33,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do tỷ lệ tham dự thấp hơn mức tối thiểu 50% theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, HHV thông báo đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 4.468 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 766 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 14% so với kết quả thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành các chỉ tiêu này, đây sẽ là doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Năm 2026, HHV tập trung nghiên cứu và đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo hình thức PPP. Hoạt động đầu tư và huy động vốn được triển khai theo một số nguyên tắc chính như ưu tiên các dự án có tính kết nối và lan tỏa cao như mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các trục cao tốc liên vùng, đường vành đai tại các đô thị lớn, cũng như các công trình yêu cầu kỹ thuật cao như hầm, cầu lớn, đường sắt; đồng thời lựa chọn các dự án có hiệu quả tài chính tốt, có sự tham gia của vốn Nhà nước.

Đối với các vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, HHV sẽ tiếp tục phối hợp với công ty mẹ là Tập đoàn Đèo Cả cùng các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục pháp lý, qua đó được bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các dự án.

Dự kiến, khoảng 2.280 tỷ đồng được phân bổ cho dự án hầm đường bộ Đèo Cả và khoảng 4.580 tỷ đồng cho dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Việc triển khai các cơ chế này được kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn về phương án tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HHV đề xuất chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Công ty dự kiến phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu để thực hiện phương án này, tương đương giá trị hơn 273,5 tỷ đồng theo mệnh giá. Sau phát hành, vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng từ gần 5.471 tỷ đồng lên hơn 5.745 tỷ đồng.

Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối với năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, với mức tối đa 5% theo mệnh giá. Mức chi trả cụ thể sẽ không vượt quá lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng năm 2026 đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, HHV trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 nhằm tăng vốn điều lệ. Theo kế hoạch, công ty dự kiến phát hành tối đa hơn 57,4 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu về hơn 574 tỷ đồng.