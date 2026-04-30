Chiến tranh với Iran khiến Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD

Mỹ đã chi 25 tỷ USD cho chiến tranh Iran, trong khi giá xăng tăng và áp lực chính trị đối với Tổng thống Donald Trump ngày càng lớn.

Cuộc chiến của Mỹ tại Iran cho đến nay đã tiêu tốn 25 tỷ USD, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết hôm 29/4, đưa ra ước tính chính thức đầu tiên về chi phí quân sự của cuộc xung đột.

Chỉ còn 6 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ – nơi đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có thể đối mặt với thách thức lớn trong việc giữ đa số tại Hạ viện – đảng Dân chủ đang gia tăng lợi thế trong các cuộc thăm dò dư luận khi tìm cách liên kết cuộc chiến không được ủng hộ này với vấn đề chi phí sinh hoạt.

Ông Jules Hurst, người đang đảm nhiệm vai trò kiểm soát viên, nói với các nhà lập pháp tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng phần lớn số tiền này được dùng cho vũ khí.

Ông Hurst không nêu chi tiết khoản chi này bao gồm những gì, cũng như liệu có tính đến chi phí dự kiến để tái thiết và sửa chữa cơ sở hạ tầng căn cứ tại Trung Đông bị hư hại trong xung đột hay không.

Hạ nghị sĩ Adam Smith, thành viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, đáp lại ông Hurst: “Tôi rất vui vì ông đã trả lời câu hỏi đó. Bởi vì chúng tôi đã hỏi trong một thời gian rất dài mà không ai đưa ra con số.”

Con số 25 tỷ USD tương đương với toàn bộ ngân sách năm nay của NASA.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Lầu Năm Góc đã tính toán con số này như thế nào, khi một nguồn tin từng nói với Reuters vào tháng trước rằng chính quyền ông Trump ước tính chỉ trong 6 ngày đầu của cuộc chiến đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD.

“Bạn sẽ chi bao nhiêu?”

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói với các nhà lập pháp rằng chi phí này là hợp lý xét đến mục tiêu của Mỹ là đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Bạn sẽ chi bao nhiêu để đảm bảo Iran không có bom hạt nhân? Bạn sẽ chi bao nhiêu?” ông Hegseth đặt câu hỏi.

Ông Hegseth cũng bảo vệ cuộc chiến Iran trong những phát biểu gay gắt, cho rằng đây không phải là một “vũng lầy” và chỉ trích các nghị sĩ Dân chủ là “yếu kém” vì phản đối cuộc xung đột này.

“Các ông gọi đó là vũng lầy, tức là đang tiếp tay cho tuyên truyền của kẻ thù? Thật đáng xấu hổ với phát biểu đó,” ông nói, đồng thời chỉ trích các nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội là “liều lĩnh, yếu kém và mang tư tưởng thất bại”.

Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran từ ngày 28/2 và hiện hai bên đang duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh. Lầu Năm Góc đã điều động hàng chục nghìn binh sĩ bổ sung tới Trung Đông, bao gồm duy trì ba tàu sân bay trong khu vực.

13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và hàng trăm người khác bị thương.

Ít có vấn đề nào ảnh hưởng sâu sắc tới cử tri Mỹ như giá cả tăng cao, và làn sóng lạm phát gần đây đang khiến các thành viên nội bộ đảng Cộng hòa lo ngại về triển vọng của đảng trước cuộc bầu cử tháng 11 – cuộc bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và có thể cả Thượng viện.

Sự gián đoạn trong vận chuyển dầu mỏ và khí đốt kể từ khi chiến tranh bắt đầu đã khiến giá xăng tại Mỹ tăng vọt, cùng với giá các sản phẩm nông nghiệp như phân bón, trong bối cảnh nhiều mặt hàng tiêu dùng khác đã ở mức cao.

Giá xăng trung bình tại Mỹ hôm thứ Ba đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ.

Mức độ ủng hộ đối với ông Trump đã giảm sút kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran.

Chỉ 34% người Mỹ ủng hộ cuộc xung đột của Mỹ với Iran, giảm từ 36% vào giữa tháng 4 và 38% vào giữa tháng 3, theo một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos.

Theo Reuters