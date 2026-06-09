Robot mỹ nhân cao 1,68 m sắp bán ở Trung Quốc: Chưa chính thức lộ diện đã gây sốt

Từ ngày 2/6, trên JD.com xuất hiện một sản phẩm khá đặc biệt: một robot hình người nữ cao 1,68m với thân hình quyến rũ, nặng 35,2 kg, đặt cọc trước 3.000 NDT và chỉ bán cho người trưởng thành, sau 8 ngày đã có 2.571 sản phẩm được đặt mua.

Mới đây, UBTECH, "cổ phiếu robot hình người đầu tiên của Trung Quốc", đã cho ra mắt một sản phẩm robot hình người siêu sinh học kích thước thật đầu tiên trên thế giới dưới thương hiệu phụ "OWORLD". Hình ảnh tưởng như chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng nay đã chính thức xuất hiện, được bán như hàng hóa trên một nền tảng thương mại điện tử thì khá sốc, thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Sản phẩm có hai phiên bản nam và nữ. Phiên bản nam cao 1,83 m, nặng 42 kg; phiên bản nữ cao 1,68 m, nặng 35,2 kg. Robot được trang bị 88 khớp chuyển động (bậc tự do), hỗ trợ kết nối Wi-Fi và có thể hoạt động liên tục từ 2-4 giờ sau mỗi lần sạc.

Quan trọng nhất, mô tả sản phẩm nêu rõ: robot này không thể lập trình hoặc can thiệp vào sau khi mua, và chỉ dành cho người lớn. Thật đáng kinh ngạc, cụm từ "chỉ dành cho người lớn", cùng với định vị "người bạn đồng hành về mặt cảm xúc" và hình dạng người máy kích thước thật, đã khơi dậy trí tưởng tượng phong phú trong cộng đồng mạng. Các video ngắn tràn ngập những bình luận gọi nó là "người bạn đồng hành ảo".

Ngay cả nước láng giềng Nhật Bản cũng đã ngay lập tức chú ý đến tin này.

Hai phiên bản robot phỏng sinh OWORLD được quảng cáo sắp bán ngày 30/6, chỉ sau 8 ngày đã có 2.571 sản phẩm được đặt mua với tiền cọc 3.000 NDT dù UBTECH chưa công bố giá chính thức. Ảnh: Sohu.

Thị trường phản ứng mạnh

Ngay sau khi thông tin được công bố, ngày 8/6 nhóm cổ phiếu robot trên thị trường Trung Quốc đồng loạt tăng giá. Cổ phiếu UBTech tăng hơn 8%, trong khi cổ phiếu Estun – doanh nghiệp chuyên sản xuất động cơ khớp cho robot – đạt đỉnh giao dịch trong ngày.

Theo giới phân tích, điều nhà đầu tư quan tâm không chỉ là bản thân sản phẩm mà còn là tiềm năng của một thị trường hoàn toàn mới: robot đồng hành và robot phục vụ trong gia đình.

Để lý giải sức hấp dẫn của thị trường này, nhiều chuyên gia nhắc tới câu chuyện của huyện Quán Vân (Giang Tô), nơi từng nổi tiếng nghèo khó nhưng sau đó đã tìm ra "mật mã làm giàu" của mình: đồ lót gợi cảm.

Hiện địa phương này có hơn 600 nhà máy và cửa hàng trực tuyến hoạt động trong lĩnh vực liên quan, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động và mang về doanh thu vài tỷ nhân dân tệ mỗi năm.

Ngành công nghiệp tưởng chừng "không mấy tốt đẹp" này đã làm thay đổi nền kinh tế của huyện. Nhiều người mỉm cười hiểu ý khi nhìn thấy "Địa điểm giao hàng: Quán Vân" trên bao bì chuyển phát nhanh.

Điều này cho thấy nhu cầu liên quan đến sự thân mật và bầu bạn không chỉ là nhu cầu thứ yếu, mà là một thị trường rất béo bở. Vài mảnh vải, một chút thiết kế, và một sản phẩm được sản xuất hàng loạt, đóng gói sẵn cùng chính sách hoàn trả trong vòng bảy ngày không cần lý do, có thể tạo nên một ngành công nghiệp khổng lồ.

Điều đó cho thấy các nhu cầu gắn với đời sống cá nhân, sự đồng hành và chăm sóc tinh thần thực chất là một thị trường rất lớn. Thứ hai, nhu cầu càng "kỳ quặc" thì thị trường càng bùng nổ một khi được đáp ứng một cách hợp pháp và tôn trọng.

Điều này là bởi vì mọi người không thiếu nhu cầu; trước đây họ chỉ không có nơi nào để mua, hoặc cảm thấy xấu hổ khi mua. Thương mại điện tử đưa mọi thứ lên bàn cân; một khi quyền riêng tư bị xâm phạm, kinh doanh sẽ tự nhiên theo sau.

Robot phỏng sinh nửa người của Songyan Dynamics. Ảnh: Sohu.

Robot đồng hành không chỉ dành cho giải trí

Quán Vân dựa vào vải và thiết kế, vậy UBTECH dựa vào cái gì? Đó là điều khiển bằng giọng nói, động cơ, thuật toán và một lớp da "rất giống người thật".

Khi UBTECH rao bán một "người phụ nữ" cao 168 cm và một "người đàn ông" cao 183 cm trên JD.com, họ không chỉ đang thử nghiệm thị trường "hiệu suất thương mại của robot".

Hơn nữa, đây là thị trường cao cấp với biên lợi nhuận cao. Hiện tại, các nhà máy ở Quán Vân có biên lợi nhuận trên mỗi đơn vị sản phẩm rất thấp, nhưng robot là một sản phẩm mới lạ. Hiện tại, UBTECH chỉ nhận đặt trước với khoản đặt cọc 3.000 NDT. Một số nhà phân tích cho rằng, theo thông lệ của ngành công nghiệp ô tô, giá có thể lên tới hơn 200.000 NDT. Tuy nhiên, hình dáng, khả năng cụ thể và giá cuối cùng của robot sẽ chỉ được tiết lộ tại sự kiện ra mắt vào ngày 30/6.

Nhiều chuyên gia cho rằng giá trị của robot hình người không chỉ nằm ở khả năng mô phỏng ngoại hình con người.

Ví dụ, người già sống một mình, con cái chỉ đến thăm vài lần một năm, tìm thấy sự an ủi ở một thứ gì đó có thể nói chuyện, nhắc nhở họ uống thuốc và báo động khi có tiếng động lạ trong nhà, ngay cả khi đó là một con robot. Đối với họ, phẩm chất "giống người" của robot mang lại cảm giác an toàn và làm giảm bớt sự cô đơn.

Cũng có những người gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội, họ bị căng thẳng khi tương tác với người thật. Robot mang lại một lợi thế: chúng ổn định, dễ đoán và không phán xét chủ nhân của mình.

Trên thực tế, trước UBTech đã có nhiều công ty thử nghiệm robot đồng hành. Giai đoạn đầu là robot mèo, robot chó hoặc các thiết bị có khả năng trò chuyện cơ bản.

Gần đây, công ty Songyan Dynamics cũng giới thiệu robot đồng hành mang tên "Tiểu Nguyệt". Sản phẩm không có thân người hoàn chỉnh, nhưng sở hữu một cái đầu cực kỳ chân thực với 30 bậc tự do, có khả năng cử động mắt và môi một cách tinh tế, và tham gia vào các cuộc trò chuyện trực tiếp với con người. Robot này được bán với giá 99.900 NDT. Trong một phiên đấu giá, sản phẩm cuối cùng được chốt ở mức 110.700 NDT.

Robot gia đình "Tiểu Quang" của công ty phát triển robot Jijiashijie chuẩn bị bữa ăn. Ảnh: Singtao.

Cuộc đua giành vị trí trong ngành robot hình người

Giới quan sát cho rằng việc UBTech tung ra robot hình người kích thước thật vào thời điểm hiện nay không phải ngẫu nhiên.

Ngành robot hình người Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Mới đây, Unitree Robotics đã được chấp thuận niêm yết trên sàn STAR Market với tốc độ xét duyệt rất nhanh. Trong khi đó, CEO NVIDIA Jensen Huang cũng công bố hợp tác cấp cao với Unitree để phát triển thế hệ robot hình người tiếp theo, trong đó Unitree cung cấp phần thân và Nvidia cung cấp bộ não và các đường dẫn thần kinh.

Nhiều tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư tin rằng robot hình người đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, UBTech dường như muốn giành lợi thế tiên phong trên thị trường robot gia đình. Mục tiêu không chỉ là doanh số trước mắt mà còn là xây dựng nhận diện thương hiệu và định vị mình là một trong những doanh nghiệp đầu tiên cung cấp robot hình người kích thước thật cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, thành công lâu dài của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào khả năng giải quyết các nhu cầu thực tế của người dùng.

Câu hỏi lớn đặt ra là: robot hình người sẽ trở thành một công cụ hữu ích trong đời sống hàng ngày hay chỉ dừng lại ở vai trò của một món đồ chơi công nghệ gây tò mò? Câu trả lời có lẽ sẽ quyết định liệu làn sóng "robot bước vào gia đình" có thực sự bùng nổ trong những năm tới hay không.

Theo Sina, Sohu