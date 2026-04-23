Mỹ phát triển hệ thống phòng thủ ngư lôi đa tầng, rút ngắn “chuỗi tiêu diệt”

Hệ thống phòng thủ ngư lôi mới tích hợp AI, cảm biến và phản ứng tự động, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tăng khả năng sống sót cho tàu chiến.

Một công ty có trụ sở tại bang Massachusetts, Mỹ đã công bố một khái niệm phòng thủ mới nhằm đối phó với các mối đe dọa từ ngư lôi. Giải pháp “Phòng thủ ngư lôi đa tầng” (Layered Torpedo Defense) của công ty Ultra Maritime tích hợp các cảm biến tiên tiến, phân tích mối đe dọa theo thời gian thực và các biện pháp đối phó chính xác vào một hệ sinh thái thống nhất.

Công ty cho biết hệ thống này mang lại cho hải quân một phương thức thông minh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn để bảo vệ tàu, thủy thủ và nhiệm vụ trước các mối đe dọa dưới nước, cả truyền thống lẫn đang phát triển.

Các giải pháp được triển khai nhanh chóng và chính xác

Ultra Maritime cũng nhấn mạnh rằng quá trình ra quyết định được tăng tốc nhờ xử lý tín hiệu tiên tiến và tự động hóa. Các phản ứng — dù là biện pháp đánh lừa (soft-kill) hay giải pháp tiêu diệt trực tiếp thế hệ mới (hard-kill) —đều có thể được triển khai với tốc độ và độ chính xác cao.

Giải pháp này giúp rút ngắn “chuỗi tiêu diệt” (kill chain), giảm tải cho người vận hành và mang lại lợi thế quyết định trong những tình huống mà từng giây đều mang tính sống còn.

Ultra Maritime cũng chỉ ra rằng các mối đe dọa từ ngư lôi ngày nay nhanh hơn, êm hơn và thông minh hơn bao giờ hết. Đồng thời, các mối đe dọa không người lái đã trở thành thực tế, với khả năng hoạt động bí mật, bền bỉ và phối hợp.

Để đối phó với phổ mối đe dọa ngày càng phức tạp này, chỉ phát hiện hoặc phản ứng đơn lẻ là không đủ — mà cần sự phối hợp toàn diện xuyên suốt toàn bộ “chuỗi tiêu diệt”, cùng khả năng linh hoạt để đối phó cả ngư lôi truyền thống lẫn các hệ thống không người lái mới nổi.

Năng lực tích hợp hoàn chỉnh, sẵn sàng tác chiến

Ultra Maritime cho biết giải pháp mới của họ là một tầm nhìn mới, biến phòng thủ ngư lôi từ một tập hợp các hệ thống rời rạc thành một năng lực tích hợp hoàn chỉnh, sẵn sàng cho tác chiến trong môi trường xung đột hiện đại.

Trong bối cảnh các mối đe dọa dưới biển tiếp tục tiến hóa, nhu cầu về các hệ thống phòng thủ tiên tiến, thích ứng ngày càng trở nên cấp thiết. Khái niệm phòng thủ đa tầng của Ultra Maritime được xem là một bước tiến quan trọng, kết hợp các công nghệ tiên tiến vào một khung bảo vệ thống nhất và bền vững.

Bằng cách tích hợp phát hiện, đánh lừa và vô hiệu hóa vào một hệ sinh thái duy nhất — cùng với việc tận dụng sức mạnh của tự động hóa — Ultra Maritime đang định nghĩa lại cách lực lượng hải quân tự bảo vệ dưới mặt biển. Trong kỷ nguyên của ngư lôi thông minh và xung đột hàng hải phức tạp, phòng thủ đa tầng không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc.

Giải pháp phòng thủ ngư lôi đa tầng của Ultra Maritime được kỳ vọng là một bước nâng cấp công nghệ, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển dịch rộng hơn sang các giải pháp an ninh hàng hải toàn diện. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm hệ thống sonar, phao sonar (sonobuoy), các biện pháp đối phó và hệ thống nhiệm vụ mô-đun —tất cả được thiết kế để hoạt động đồng bộ.

Giải pháp của Ultra Maritime dựa trên cách tiếp cận “hệ thống của các hệ thống” (system-of-systems), kết hợp nhiều công nghệ phòng thủ thành một lớp lá chắn thống nhất. Thay vì phụ thuộc vào một biện pháp đối phó đơn lẻ, mô hình đa tầng tích hợp khả năng phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa.

Cách tiếp cận này thường bao gồm các hệ thống phát hiện sớm như sonar kéo (towed array sonar) và các cảm biến tiên tiến. Hệ thống cũng có thể tích hợp các biện pháp đối phó tiêu hao, tạo ra mồi bẫy âm thanh nhằm đánh lạc hướng ngư lôi đang tiếp cận.

Các kỹ thuật soft-kill giúp đánh lừa hoặc chuyển hướng mối đe dọa, trong khi các phương án hard-kill được thiết kế để tiêu diệt trực tiếp ngư lôi khi cần thiết.

Bằng cách kết hợp các yếu tố này, hệ thống giúp cải thiện đáng kể khả năng sống sót của tàu và rút ngắn thời gian phản ứng trước mối đe dọa, tức là rút ngắn “chuỗi tiêu diệt”.

Theo IE