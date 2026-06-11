Đà Nẵng yêu cầu không để giảm điểm PAR INDEX

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thành phố nếu để giảm điểm chỉ số PAR INDEX năm 2026.

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa cho biết Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu vừa ký công văn về việc khắc phục một số nội dung liên quan đến chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2026 trên địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể; các đơn vị bám sát nhiệm vụ được phân công, tập trung cải thiện những nội dung chưa đạt điểm hoặc bị mất điểm; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030 và triển khai nghiêm túc chỉ thị của Thành ủy.

Các cơ quan phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp, ủy quyền; nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến. Hàng năm phải tổ chức ít nhất 2 - 3 buổi đối thoại với người dân và doanh nghiệp, kịp thời ban hành văn bản giải quyết kiến nghị và thông báo kết luận sau mỗi cuộc họp.

Các sở, ngành chủ trì theo dõi rà soát tiến độ các tiêu chí, chủ động đề xuất giải pháp hoặc tham mưu UBND thành phố đôn đốc đối với nhiệm vụ liên ngành. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thành phố nếu để giảm điểm chỉ số PAR INDEX năm 2026.

Cũng theo UBND TP Đà Nẵng, việc khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tại Đà Nẵng.