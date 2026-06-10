Jensen Huang bất ngờ trở thành "vua bán hàng" ở Hàn Quốc

CEO NVIDIA Jensen Huang gây nên cơn sốt tại Hàn Quốc, thúc đẩy doanh thu các thương hiệu và món ăn địa phương qua hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Sức hút của CEO NVIDIA Jensen Huang một lần nữa lại gây nên cơn sốt tại Hàn Quốc.

Trong chuyến thăm Seoul gần đây, ngoài việc gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu để bàn thảo hợp tác trong lĩnh vực AI và bán dẫn, mọi hoạt động của vị tỷ phú công nghệ này còn tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không chỉ các doanh nghiệp chip nhớ, robot hay bán dẫn được hưởng lợi, hàng loạt thương hiệu đồ ăn, thức uống, chuỗi nhà hàng và quán ăn địa phương cũng bất ngờ "trúng lớn" nhờ hiệu ứng mang tên Jensen Huang.

Theo hãng thông tấn Yonhap, những nhà hàng mà CEO NVIDIA ghé thăm, cùng các món ăn đường phố hay đồ uống yêu thích của ông, đều nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Các đoạn video ghi lại hành trình ẩm thực của Jensen Huang lan truyền với tốc độ chóng mặt, mang lại nguồn quảng bá miễn phí khổng lồ cho nhiều doanh nghiệp địa phương.

Trong mắt nhiều người trẻ Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ 20-30 tuổi, Jensen Huang thậm chí được ví như một "food reviewer" đình đám. Mỗi quán ăn ông ghé qua, từng món đồ uống ông mua đều được cộng đồng mạng theo dõi và chia sẻ liên tục.

Jensen Huang được mời tới sân bóng chày Jamsil ở Seoul để thực hiện nghi thức phát bóng khai mạc cho đội chủ nhà Doosan Bears. Ảnh: Chosun.

"Set gà rán Jensen Huang" gây sốt

Ngày 7/6, Jensen Huang được mời tới sân bóng chày Jamsil ở Seoul để thực hiện nghi thức phát bóng khai mạc cho đội chủ nhà Doosan Bears.

Sau đó, ông xuất hiện trên khán đài, thưởng thức gà rán kiểu Hàn Quốc cùng bia Cass – một trong những thương hiệu bia nổi tiếng nhất nước này. Đáng chú ý, ông còn để lại khoản tiền boa hào phóng cho nhân viên bán hàng. Video ghi lại khoảnh khắc này thu hút hơn 2,9 triệu lượt xem trên Instagram chỉ sau chưa đầy 24 giờ.

Theo các nhân viên tại sân vận động, ngay sau đó đã xuất hiện hàng dài người hâm mộ yêu cầu mua đúng "combo gà rán và bia Cass giống Jensen Huang".

Đồ ăn thức uống mà ông Jensen Huang sử dụng đều trở thành thứ được tìm mua. Ảnh: Yonhap.

Bánh cá "được Jensen Huang lựa chọn" bất ngờ thành hiện tượng

Tối 5/6, sau bữa tiệc với các vị Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo và nhà sáng lập Naver Lee Hae-jin tại khu Hongdae, Jensen Huang ghé vào một cửa hàng bánh cá truyền thống mang tên Pair Berry Banana.

Tại đây, ông mua nhiều phần bánh cá nhân Nutella, phô mai kem cùng các loại đồ uống truyền thống. Đoạn video do cửa hàng đăng tải nhanh chóng vượt mốc 2,5 triệu lượt xem chỉ trong một ngày.

Không bỏ lỡ cơ hội, chủ quán lập tức gắn nhãn "Bánh cá được Jensen Huang lựa chọn" trên các nền tảng đánh giá ẩm thực và bản đồ trực tuyến, thu hút lượng lớn khách hàng tìm đến trải nghiệm.

Xuất hiện ở đâu, Jensen Huang cũng được các bạn trẻ Hàn Quốc vây quanh. Ảnh: LTN.

Doanh thu cửa hàng tiện lợi tăng vọt

Hiệu ứng Jensen Huang cũng mang lại lợi ích đáng kể cho các chuỗi cửa hàng tiện lợi. Theo dữ liệu từ GS25, doanh thu tại 5 cửa hàng thương hiệu này gần khu Hongdae trong ngày 5/6 tăng tới 62% so với tuần trước đó do Jensen Huang đã ghé vào mua đồ. Các loại nước tăng lực và đồ uống giải rượu tăng doanh số 77%, trong khi cơm nắm và kimbap lần lượt tăng 43% và 51%.

Một sản phẩm khác cũng hưởng lợi lớn là sữa chuối của hãng Binggrae – loại đồ uống mà Jensen Huang nhiều lần bày tỏ sự yêu thích trong các chuyến công du tới Hàn Quốc. Chỉ riêng ngày 5/6, doanh số sữa chuối tại toàn bộ hệ thống GS25 trên cả nước tăng thêm 12%.

Sau khi từng chứng kiến hiệu ứng tương tự trong chuyến thăm Hàn Quốc năm 2025 của Jensen Huang, Binggrae đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ tại khu vực Hongdae lên gấp 2-3 lần. Thậm chí doanh nghiệp này đang nghiên cứu triển khai chiến dịch tiếp thị toàn cầu mang tên "CEO's Pick" nhằm quảng bá sản phẩm sang thị trường Mỹ và châu Âu.

Bánh quy chip HBM được hưởng lợi, doanh số trong 2 ngày tăng vọt gấp 8 lần. Ảnh: LTN.

"Bánh quy HBM" tăng doanh số 800%

Sản phẩm tạo được hiệu ứng mạnh nhất trong chuyến thăm lần này lại là một món ăn vặt đặc biệt: bánh quy HBM. Đây là sản phẩm hợp tác giữa hãng chip nhớ SK Hynix và chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven Hàn Quốc. Loại bánh quy vị chuối mật ong được thiết kế mô phỏng hình dáng của chip nhớ HBM – công nghệ đang giữ vai trò then chốt trong làn sóng AI toàn cầu.

Chỉ trong hai ngày 6-7/6, doanh số sản phẩm tăng gần 8 lần so với tuần trước. Thậm chí, số lượt tìm kiếm từ khóa liên quan trên ứng dụng của 7-Eleven Hàn Quốc tăng tới 160 lần chỉ trong vòng 48 giờ.

Trước nhu cầu tăng đột biến, nhà bán lẻ này đang cân nhắc chuyển sản phẩm từ chương trình bán giới hạn sang phân phối thường xuyên.

Chuyên gia ngành thực phẩm: Hiệu ứng mà Jensen Huang tạo ra vượt xa những gì các doanh nghiệp có thể đạt được dù chi hàng trăm tỷ won để thuê ngôi sao Hollywood hay thần tượng K-pop làm đại diện quảng cáo. Ảnh: LTN.

Sức ảnh hưởng vượt xa các chiến dịch quảng cáo đắt đỏ

Đối với ngành dịch vụ ăn uống Hàn Quốc, Jensen Huang đang được ví như một "vị cứu tinh" trong bối cảnh tiêu dùng nội địa đang có dấu hiệu chững lại.

Chuỗi gà rán BBQ, nơi Jensen Huang ghé thăm sau các buổi gặp mặt đối tác, ghi nhận doanh thu trong hai ngày 5-6/6 tăng khoảng 20% so với tuần trước. Không chỉ BBQ, đối thủ cạnh tranh bhc Chicken cũng được hưởng lợi khi doanh thu cuối tuần tăng khoảng 15% so với cùng kỳ.

Nhiều nhà hàng truyền thống nổi tiếng khác như Tosokchon Samgyetang, Namhae Sikdang hay nhà hàng mì lạnh Yooraeok cũng chứng kiến lượng khách tăng mạnh sau khi xuất hiện trong hành trình ẩm thực của CEO NVIDIA.

Một chuyên gia ngành thực phẩm Hàn Quốc nhận xét vui rằng hiệu ứng mà Jensen Huang tạo ra vượt xa những gì các doanh nghiệp có thể đạt được dù chi hàng trăm tỷ won để thuê ngôi sao Hollywood hay thần tượng K-pop làm đại diện quảng cáo.

"Đây là dạng quảng bá mà tiền chưa chắc mua được", vị chuyên gia này nhận định.

Theo Storm, LTN