Tin nóng công nghệ 9/12: Mỹ ra điều kiện để Nvidia được bán chip H200 sang Trung Quốc

VietTimes - Ông Donald Trump cho phép Nvidia bán chip H200 sang Trung Quốc; Google sẽ ra mắt kính AI vào năm 2026; Robot AI giúp điều hướng tàu vũ trụ tại trạm ISS nhanh hơn 60%;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Nvidia bán chip H200 sang Trung Quốc

Chip H200 của Nvidia có hiệu suất cao hơn so với H20 mà trước đây được phép bán ở Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ cho phép Nvidia bán chip AI Hopper 200 (H200) cho các khách hàng đã được phê duyệt tại Trung Quốc và các quốc gia khác. Thỏa thuận này đi kèm với điều kiện Nvidia phải trả cho chính phủ Mỹ 25% doanh thu từ việc bán chip. Ông Trump nhấn mạnh rằng các chip tiên tiến nhất thuộc thế hệ Blackwell và Rubin sẽ không nằm trong thỏa thuận.

Chip H200 là bộ xử lý AI thuộc dòng cũ. Chính quyền Mỹ trước đó đã cấm bán H100 và H200 sang Trung Quốc nhằm thắt chặt kiểm soát xuất khẩu. Ông Trump chỉ trích chính sách cũ buộc các công ty lớn phải phát triển "sản phẩm xuống cấp", ảnh hưởng tới sự đổi mới.

2. Các nhà sản xuất robot của Trung Quốc tăng cường sản xuất bất chấp những rào cản công nghệ

Công ty Agibot của Trung Quốc đã sản xuất 5.000 robot hình người kể từ khi thành lập vào năm 2023. Ảnh: Nikkei Asia.

Các công ty Trung Quốc đang chạy đua sản xuất robot hình người cho nhiều lĩnh vực, từ giải trí, bán lẻ đến sản xuất thông minh. Agibot, một nhà sản xuất robot có trụ sở tại Thượng Hải, được hỗ trợ bởi Tencent, BYD và Baidu, vừa thông báo đã đạt mốc sản xuất 5.000 robot hình người kể từ khi thành lập vào năm 2023.

Con số này đặt Agibot vào nhóm những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về sản lượng robot hình người, vượt xa tổng số lượng xuất xưởng của thị trường toàn cầu năm 2024 (khoảng 3.000 đơn vị).

Agibot hướng tới việc xây dựng robot có "trí tuệ tổng thể", không chỉ thực hiện nhiệm vụ cụ thể mà còn có khả năng học hỏi các kỹ năng mới. Tuy nhiên, các rào cản kỹ thuật như tản nhiệt, chi phí sản xuất và sự an toàn khi làm việc với con người vẫn là thách thức lớn.

3. Google sẽ ra mắt kính AI vào năm 2026

Google sẽ sớm ra mắt kính AI. Ảnh: Nikkei Asia.

Warby Parker vừa công bố sẽ hợp tác với Google để ra mắt kính thông minh tích hợp AI vào năm 2026. Thông báo này là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Google đang tái gia nhập thị trường thực tế tăng cường (AR) và thách thức trực tiếp Apple và Meta.

Kính thông minh này được mô tả là "nhẹ và hỗ trợ AI", được xây dựng trên mô hình Gemini AI của Google và hệ sinh thái Android XR. Mục tiêu là biến thiết bị đeo thành trợ lý thông minh, không cần màn hình, có khả năng nhìn, nghe và hiểu ngữ cảnh để phản hồi tự nhiên.

Google cho biết sáng kiến này bao gồm hai loại: kính AI thông minh (chức năng như trợ lý) và kính AI hiển thị (có màn hình trong tròng kính). Sự hợp tác này tập trung vào sự kết hợp giữa công nghệ AI cao cấp với phong cách và sự thoải mái khi đeo hàng ngày.

4. Robot AI giúp điều hướng tàu vũ trụ tại trạm ISS nhanh hơn 60%

Robot Astrobee tại ISS. Ảnh: Nikkei Asia.

Các nhà nghiên cứu Stanford đã lần đầu tiên chứng minh thành công hệ thống kiểm soát dựa trên học máy (AI) trên robot Astrobee tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Thành tựu này đánh dấu một bước quan trọng, mở đường cho các sứ mệnh mà robot có thể hoạt động với sự giám sát tối thiểu của con người.

ISS là môi trường phức tạp và chật chội, khiến việc lập kế hoạch chuyển động truyền thống trở nên khó khăn. Để giải quyết, nhóm đã huấn luyện một mô hình AI bằng hàng nghìn giải pháp trước đó.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống AI này giúp robot điều hướng nhanh hơn 50 đến 60%, đặc biệt trong các tình huống phức tạp.