Quân đội Mỹ sẽ sử dụng AI do Google phát triển như thế nào?

Nền tảng Gemini của Google hỗ trợ tìm kiếm, đánh giá rủi ro và giảm tải công việc cho Bộ Chiến tranh Mỹ, mở rộng ứng dụng AI vào quân sự.

Bộ Chiến tranh Mỹ vừa ra mắt GenAI.mil, một nền tảng AI được phát triển nhờ công nghệ Gemini của Google Cloud. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định nền tảng này sẽ đưa "những mô hình AI mạnh nhất" đến gần hơn với binh sĩ và giúp quân đội Mỹ "trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết".

GenAI.mil là nền tảng AI vừa được Bộ Chiến tranh Mỹ công bố, được Google hợp tác phát triển. Ảnh: The Decoder.

Google cho biết nền tảng AI Gemini chỉ được sử dụng cho những việc không liên quan trực tiếp tới chiến tranh. Cụ thể, AI này hỗ trợ tìm kiếm thông tin, tóm tắt chính sách, tạo danh sách kiểm tra và đánh giá rủi ro cho các kế hoạch hoạt động.

Google nhấn mạnh rằng nền tảng này chỉ được sử dụng cho các công việc "không mật" và dữ liệu sẽ không được sử dụng để huấn luyện các mô hình khác của Google. Nhìn chung, mô hình AI của Google bước đầu giúp tối ưu hóa quy trình và giảm tải công việc hành chính cho nhân viên Bộ Chiến tranh, thay vì các kịch bản tác chiến trực tiếp.

Việc ra mắt GenAI.mil diễn ra trong bối cảnh Bộ Chiến tranh Mỹ đang đẩy mạnh ứng dụng AI.

Giám đốc Công nghệ của Lầu Năm Góc, bà Emi Michal, cho biết GenAI.mil sẽ không dừng ở Gemini mà sẽ tiếp tục mở rộng, bổ sung thêm nhiều mô hình AI khác trong thời gian tới. Song song đó, Bộ Chiến tranh Mỹ đã ký kết hợp đồng với một loạt doanh nghiệp AI lớn, trong đó có xAI, OpenAI, Anthropic và Scale AI, cho thấy Washington đang đẩy mạnh và triển khai AI ở quy mô rộng.

Hồi tháng 2, Google đã điều chỉnh bộ nguyên tắc AI của mình, trong đó loại bỏ đoạn cam kết trước đây về việc tránh phát triển AI cho các ứng dụng có thể gây hại. Động thái này được giới quan sát xem là bước ngoặt, tạo nền tảng để hãng tham gia sâu hơn vào các dự án liên quan lĩnh vực quốc phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Google hợp tác với Lầu Năm Góc ở một dự án quân sự. Ảnh: Techspot.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Google "nhúng tay" vào các dự án quân sự. Năm 2018, công ty công nghệ này từng hợp tác với Bộ Chiến tranh Mỹ (khi đó là Bộ Quốc phòng) trong Dự án Maven, nền tảng sử dụng máy học để phân tích hình ảnh truyền về từ máy bay không người lái. Tuy nhiên, hơn 3.100 nhân viên của Google đã ký tên phản đối vì dự án mang tính "chiến tranh".

Đến tháng 7/2025, Google tiếp tục nhận hợp đồng trị giá 200 triệu USD nhằm hỗ trợ Văn phòng Trí tuệ Nhân tạo của Bộ Chiến tranh Mỹ triển khai các công cụ AI và hạ tầng điện toán đám mây phục vụ hoạt động của cơ quan này.