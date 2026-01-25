Các mô hình AI hàng đầu dự đoán gì về năm Bính Ngọ 2026?

Khi làn sóng AI trỗi dậy mạnh mẽ, phản chiếu đúng năng lượng dữ dội của năm Bính Ngọ, ba “nhà tiên tri” AI hàng đầu – DeepSeek, Perplexity và Gemini – đã đưa ra dự đoán cho năm 2026.

Các thầy phong thủy và nhà dự đoán vận mệnh đã chốt những nhận định cho năm Bính Ngọ, bắt đầu từ ngày 17/2. Năm nay là năm "Song Hỏa" vượng, khi cả Thiên can Bính (Hỏa) và Địa chi Ngọ (Hỏa) đều thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho sức nóng mạnh mẽ, năng lượng hành động và sự bùng nổ. Đây là năm đại diện cho tốc độ, tư duy táo bạo nhưng dễ biến động và đòi hỏi sự tỉnh táo.

Trong lịch sử, Bính Ngọ được biết đến như lực lượng có thể xé toạc những truyền thống trì trệ, mang theo cơn lốc biến đổi, nơi tiến bộ đầy nhiệt huyết có thể nhanh chóng chuyển thành hỗn loạn chỉ trong chớp mắt.

Một trong những rạn nứt lớn nhất của những năm gần đây – sự trỗi dậy không thể ngăn cản của trí tuệ nhân tạo (AI) – có lẽ chính là biểu hiện rõ nét nhất của nguồn năng lượng bất ổn này. AI đã làm lung lay ranh giới giữa công nghệ và tinh thần con người, phát triển với tốc độ không khác gì ngựa phi nước đại.

Vậy, những “nhà tiên tri” AI tiên tiến nhất thế giới nhìn thấy điều gì trong năm Bính Ngọ sắp tới?

Những thay đổi lớn nào sẽ tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta trong năm Bính Ngọ?

DeepSeek

Nền tảng AI Trung Quốc DeepSeek (chế độ cơ bản) dự báo năm 2026 có thể chứng kiến các hiện tượng khí hậu cực đoan hơn, như siêu hạn hán và những cơn bão chưa từng có, buộc các chính phủ phải đưa ra những điều chỉnh chính sách mang tính cấp tiến. Năng lượng của “Ngọ” có thể thúc đẩy một cuộc chạy nước rút hỗn loạn hướng tới chuyển đổi xanh, ảnh hưởng mạnh đến ngành năng lượng, nông nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tin tích cực cho những người kiệt sức sau năm 2025 là: DeepSeek cho rằng tuần làm việc 4 ngày sẽ chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang áp dụng phổ biến tại một số nền kinh tế phát triển.

Perplexity

Nền tảng AI Mỹ Perplexity (bản miễn phí) cũng dự báo sự trỗi dậy của các mô hình năng lượng sạch hơn trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Các phân tích mà Perplexity tổng hợp cho rằng năm 2026 vẫn sẽ căng thẳng về địa chính trị, với chiến sự Nga – Ukraine có thể rơi vào một trong ba kịch bản: bế tắc kéo dài, thỏa thuận hòa bình dưới sức ép, hoặc leo thang đột ngột – tất cả đều mang hệ quả lớn với châu Âu.

Gemini

Nền tảng AI của Google, Gemini (chế độ pro), đặc biệt nhấn mạnh tính hỗn loạn của năm sắp tới. Gemini dự đoán các phong trào xã hội quy mô lớn sẽ thách thức những trật tự truyền thống, khi dư luận thay đổi nhanh chóng dẫn đến biểu tình hoặc những thay đổi chính sách cấp tiến, trong bối cảnh con người ưu tiên tự do hơn ổn định.

So sánh với những cột mốc của cuộc đua không gian năm 1966, Gemini cho rằng 2026 sẽ là năm của đột phá lớn trong hàng không vũ trụ, công nghệ vệ tinh, cũng như các sứ mệnh sao Hỏa và Mặt Trăng.

Do yếu tố Hỏa quá mạnh, các ngành mang tính “Thủy” như vận tải biển, logistics, du lịch và viễn thông được dự báo sẽ sinh lợi cao, đóng vai trò “làm mát” và tạo dòng chảy cho thế giới.

Trong văn hóa đại chúng, Gemini dự báo sự bùng nổ của thời trang năng lượng cao, rời xa “quiet luxury” để chuyển sang các trào lưu nghệ thuật táo bạo và những bê bối người nổi tiếng chiếm lĩnh truyền thông toàn cầu.

Con người có trở nên thù địch hơn với AI trong năm Bính Ngọ?

DeepSeek

Không hoàn toàn và không trên diện rộng, DeepSeek dự báo. Hình tượng Bính Ngọ có thể trở thành phép ẩn dụ văn hóa cho những lo ngại về AI. Truyền thông và thảo luận công chúng có thể mô tả AI như “con Ngựa Lửa bất kham” cần được kiềm chế, làm gia tăng lời kêu gọi siết chặt quản lý.

Ngược lại, biểu tượng “thuần hóa chiến mã” cũng có thể truyền cảm hứng cho cách tiếp cận tích cực hơn: con người học cách khai thác sức mạnh AI bằng trí tuệ, kỹ năng và khuôn khổ đạo đức vững chắc.

Nếu tình trạng mất việc làm tăng nhanh ở các ngành then chốt, sự thù địch sẽ leo thang. DeepSeek cũng nhắc tới khả năng xảy ra một sự cố AI nghiêm trọng trong năm tới – như khủng hoảng deepfake hay vi phạm quyền riêng tư lớn – có thể kích hoạt làn sóng phản ứng dữ dội.

Perplexity

Năm Bính Ngọ gắn với tăng tốc công nghệ và thay đổi, chứ không nhất thiết làm con người thù địch hơn với AI. Tuy nhiên, dữ liệu dư luận mà Perplexity phân tích cho thấy sự pha trộn giữa hào hứng và lo ngại, có khả năng trở nên gay gắt hơn trong năm 2026, đặc biệt quanh các vấn đề an toàn, việc làm và thông tin sai lệch.

Nhiều dự báo phong thủy và tử vi coi AI là sự tiến hóa tự nhiên của năng lượng, cần được dẫn dắt và tích hợp, thay vì sợ hãi như một kẻ thay thế con người.

Thay vì phản đối toàn diện, năm 2026 nhiều khả năng sẽ khuếch đại yêu cầu “AI theo điều kiện của chúng ta”: quy định chặt chẽ hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn và thiết kế đặt con người ở vị trí kiểm soát, trong khi việc ứng dụng AI vẫn tăng tốc.

Gemini

Bính Ngọ đề cao “tinh thần con người” và biểu đạt cá nhân, vì vậy Gemini dự đoán năm 2026 sẽ chứng kiến phản ứng văn hóa mạnh mẽ chống lại “AI rác” – nội dung tự động, vô hồn tràn ngập mạng xã hội.

Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao cho sản phẩm, nghệ thuật và văn bản được xác nhận “100% do con người tạo ra”. Sự thù địch sẽ nhắm vào các công ty thay thế “linh hồn con người” bằng hiệu suất, và các chiến dịch tẩy chay lớn có thể nổ ra với những thương hiệu dùng AI cho các lĩnh vực nhạy cảm như chăm sóc khách hàng hay trị liệu tâm lý.

Hỏa là yếu tố của tính hiển lộ. Trong năm 2026, sự thiếu minh bạch trong dữ liệu huấn luyện AI và việc thu thập dữ liệu ngầm có thể chạm ngưỡng bùng nổ. Gemini dự báo các phong trào “chủ quyền số”, nơi cá nhân và nhà sáng tạo chủ động làm “nhiễm độc” dữ liệu hoặc dùng công nghệ mới để khiến thông tin của họ không thể bị AI khai thác.

Ngựa là loài nhanh và bồn chồn – vì vậy sự kiên nhẫn với lỗi AI, ảo giác và lỗ hổng bảo mật sẽ xuống mức thấp kỷ lục. Giống DeepSeek, Gemini cho rằng các bê bối AI lớn trong năm Bính Ngọ có khả năng kích hoạt làn sóng kiện tụng và những “lằn ranh đỏ” pháp lý rõ ràng hơn so với các năm trước đây.

Theo SCMP