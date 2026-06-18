Cuộc chạy đua nghẹt thở cứu bàn tay gần đứt lìa của bé 22 tháng tuổi

Sát giờ hoại tử, bàn tay gần như đứt lìa của bệnh nhi 22 tháng tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cứu thành công bằng ca siêu vi phẫu kéo dài hơn 5 giờ.

Thử thách cực đại với kỹ thuật siêu vi phẫu

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) vừa tiếp nhận một bệnh nhi 22 tháng tuổi bị chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do bị cuốn vào máy dập nắp cốc nhựa.

Bàn tay gần đứt lìa của bé chưa đầy 2 tuổi đã được phẫu thuật thành công.

Tai nạn khiến cổ tay trái của cháu bé bị tổn thương nặng nề, bàn tay gần như đứt rời hoàn toàn ngang mức cổ tay, chỉ còn dính lại bằng một cầu da nhỏ.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận đầu các ngón tay đã tím tái, xẹp xuống, cho thấy tình trạng thiếu máu nuôi cấp tính rất nghiêm trọng. Nếu không được xử trí kịp thời, nguy cơ mất hoàn toàn bàn tay là rất lớn.

Trước tình huống nguy cấp, hệ thống báo động đỏ của bệnh viện được kích hoạt. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhi được chuyển thẳng vào phòng mổ để tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Theo TTƯT.TS Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, đây là một trong những ca chấn thương đặc biệt khó khăn bởi cùng lúc tồn tại nhiều yếu tố bất lợi.

Khó khăn đầu tiên là tình trạng “thiếu máu nóng”. Mặc dù bàn tay gần như không còn được nuôi dưỡng bởi hệ thống mạch máu, nhưng do chưa đứt rời hoàn toàn nên chi thể không được bảo quản trong điều kiện lạnh tiêu chuẩn. Điều này làm tăng nguy cơ tổn thương mô và giảm tỷ lệ thành công của ca nối ghép.

Thách thức thứ hai là tổn thương dập nát kết hợp bỏng nhiệt. Máy dập cốc không chỉ tạo lực ép cơ học rất mạnh mà còn sử dụng nhiệt độ cao để hàn kín miệng cốc. Vì vậy, các mạch máu và mô mềm tại vị trí tổn thương bị hủy hoại nghiêm trọng, khiến việc tìm kiếm và nối lại các cấu trúc giải phẫu trở nên vô cùng phức tạp.

Đặc biệt, ở trẻ chưa đầy 2 tuổi, kích thước mạch máu tại vùng cổ tay chỉ khoảng 0,7-0,8 mm, tương đương mạch máu ở ngón tay người lớn. Việc khâu nối những mạch máu siêu nhỏ này đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu ở trình độ rất cao cùng sự tập trung tuyệt đối của toàn bộ ê-kíp.

Hơn 5 giờ căng thẳng và cái kết đầy hy vọng

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật liên tục, các bác sĩ đã tái thông thành công hệ thống mạch máu và thần kinh cho bàn tay bị tổn thương.

Kết quả theo dõi sau mổ cho thấy những tín hiệu rất tích cực. Đến ngày thứ 6, bàn tay của bệnh nhi đã hồng ấm trở lại, tình trạng tưới máu tốt. Các ngón tay bắt đầu xuất hiện những cử động nhỏ đầu tiên, mở ra triển vọng phục hồi chức năng bàn tay trong tương lai.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp giữ lại bàn tay cho bệnh nhi mà còn một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong lĩnh vực vi phẫu, nối chi thể đứt rời và xử trí các chấn thương phức tạp.

Bàn tay cháu bé đã được nối thành công.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tiếp cận các thiết bị điện và máy móc có khả năng gây nguy hiểm như máy dập, máy xay, nồi cơm điện hay các thiết bị công nghiệp khác.

Những thời điểm sinh hoạt gia đình bị xáo trộn như chuyển nhà, nghỉ lễ, nghỉ hè là lúc trẻ dễ gặp tai nạn hơn do thiếu sự giám sát chặt chẽ của người lớn.

Đối với các trường hợp đứt rời hoặc gần đứt rời chi thể, người dân cần nhanh chóng sơ cứu cầm máu và đưa nạn nhân đến các trung tâm ngoại khoa chuyên sâu trong thời gian sớm nhất. Việc tận dụng “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định đến khả năng bảo tồn và phục hồi chức năng của bộ phận bị tổn thương.