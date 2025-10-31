Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Bóc tách quy mô nợ hơn 900.000 tỷ đồng của Vingroup

Tính tới ngày 30/9, Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu tổng tài sản hơn 1 triệu tỷ đồng. Đi liền với đó là sự "phình to" quy mô nợ, vượt ngưỡng 925.000 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm.

Tổng tài sản của Vingroup chính thức vượt 1 triệu tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Công ty CP Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) tăng 30% so với đầu năm, chạm ngưỡng 1.087.870 tỷ đồng. Đáng chú ý, 85% tổng tài sản của tập đoàn này hình thành từ nợ.

Tại ngày kết thúc quý III, khoản mục nợ phải trả của Vingroup là 925.966 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Về cơ cấu khoản mục nợ phải trả, chỉ có khoảng 35% là nợ vay (đạt 321.928 tỷ đồng, tăng 43%); còn lại 17% là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn (đạt 154.865 tỷ đồng, tăng 12%), 28% là các khoản phải trả khác (đạt 259.307 tỷ đồng) và các khoản mục khác chiếm 20%.

Thông thường, khi đánh giá về mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp, nhà đầu tư thường xem xét tổng nợ vay thay vì nợ phải trả (bởi nợ phải trả còn bao gồm nhiều khoản mục khác mà bản chất không phải là đi vay).

Với Vingroup, khoản người mua trả tiền lớn có thể coi là tín hiệu bất động sản. Bởi với doanh nghiệp bất động sản, đây là khoản tiền mà khách hàng đặt cọc hoặc thanh toán trước khi dự án được bàn giao nhưng chưa đủ điều kiện để được ghi nhận doanh thu trong kỳ. Đây chính là "của để dành" sẽ được chuyển hoá thành doanh thu trong tương lai.

Bên cạnh đó, ở khoản mục phải trả khác chủ yếu là các khoản đặt cọc, góp vốn từ các đối tác liên quan đến dự án bất động sản hoặc hợp tác vận hành các cấu phần bất động sản khác theo các hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, các khoản mục khác chủ yếu là nợ nhà cung cấp, thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, các khoản chi phí xây dựng trích trước, chi phí bảo hành trích trước... Đây là các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động thường xuyên, thường bù trừ với các khoản phải thu trong hoạt động của doanh nghiệp, không đáng lo ngại.

Cũng theo số liệu tài chính đến hết quý III, vốn chủ sở hữu của Vingroup tăng 5% so với đầu năm, đạt 161.904 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 52.505 tỷ đồng.

Như vậy, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 1,98 lần, so với mức 1,46 lần cuối năm 2024 và 1,44 lần cuối năm 2023 đều duy trì tỷ lệ dưới 2.

Một điểm khác là Vingroup duy trì lượng tiền và tương đương tiền tương đối dồi dào, đạt 72.151 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm. Lượng tiền này có được do hoạt động kinh doanh đem lại dòng tiền thuần hơn 78.689 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ âm hơn 30.000 tỷ đồng).

Cộng với khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn từ trên 1 tháng đến 1 năm) hơn 7.900 tỷ đồng, tập đoàn này sở hữu hơn 80.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, đứng đầu trong các công ty phi tài chính trên thị trường chứng khoán.

Lãi hơn 7.500 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong quý III, Vingroup ghi nhận doanh thu 39.143 tỷ đồng, giảm gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số của mảng bất động sản sụt 80%, còn 7.766 tỷ đồng.

Kỳ này, Vingroup ghi nhận doanh thu tài chính hơn 33.505 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thanh lý các khoản đầu tư tài chính và chuyển nhượng công ty con (hơn 30.920 tỷ đồng, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ).

Trừ đi các chi phí, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng lãi sau thuế 3.025 tỷ đồng, tăng 50% so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34%. Lãi sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, tăng 86% cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, Vingroup lên kế hoạch doanh thu 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59% và 89% so với thực hiện năm trước. Đây là mức doanh thu - lợi nhuận kỷ lục, nếu đạt được.

Trước đó, năm 2019, Vingroup lập đỉnh lợi nhuận 7.717 tỷ đồng. Với kết quả trên, Vingroup hoàn thành 75% kế hoạch năm.

