Thông điệp Giáng sinh đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV khiến thế giới lắng lại

Trong thông điệp Giáng sinh đầu tiên, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi đối thoại Nga–Ukraine, lên tiếng về thảm cảnh Gaza và chiến tranh, tạo nên dư âm mạnh mẽ trên toàn cầu.

Giáo hoàng Leo XIV hôm 25/12 kêu gọi Nga và Ukraine tìm được “lòng can đảm” để tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp, đồng thời lên tiếng về tình cảnh nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza trong thông điệp Giáng sinh đầu tiên của ông.

Vị giáo hoàng người Mỹ, được các hồng y bầu chọn vào tháng 5 sau khi người tiền nhiệm là Giáo hoàng Francis qua đời, cũng lên án “sự vô nghĩa” của chiến tranh và những “đống đổ nát cùng các vết thương hở” mà nó để lại.

Phát biểu trước khoảng 26.000 người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng kêu gọi “tinh thần đoàn kết và sự đón nhận đối với những người đang gặp khó khăn” ở châu Âu — một ám chỉ có thể liên quan tới xu hướng chống nhập cư ngày càng gia tăng trên lục địa này.

“Chúng ta hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho người dân Ukraine đang phải chịu nhiều đau khổ”, ông nói.

“Cầu mong các bên liên quan, với sự hỗ trợ và cam kết của cộng đồng quốc tế, tìm được lòng can đảm để bước vào đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng lẫn nhau,” ông nói thêm.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Nga và Ukraine đã riêng rẽ trao đổi với các nhà đàm phán Mỹ về những đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến nổ ra sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, miền Đông Ukraine bị tàn phá nghiêm trọng và hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố các điểm then chốt trong một kế hoạch chấm dứt xung đột sau các cuộc tiếp xúc với Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ.

“Sự trở lại của sự sống”

Trong bài giảng Giáng sinh đầu tiên trên cương vị giáo hoàng, ông Leo đề cập đến những điều kiện sống u ám tại Gaza, nơi hàng trăm nghìn người vẫn phải sống trong các khu trú tạm giữa mùa đông, nhiều tuần sau khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực.

“Làm sao chúng ta có thể không nghĩ tới những chiếc lều ở Gaza, phơi mình suốt nhiều tuần trước mưa, gió và giá lạnh”, Giáo hoàng nói, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân tại đây “không còn gì nữa và đã mất tất cả”.

Liên Hợp Quốc cho biết ước tính có khoảng 1,3 triệu người tại Gaza hiện cần được hỗ trợ về chỗ ở, đồng thời cảnh báo nguy cơ hạ thân nhiệt ngày càng tăng khi nhiệt độ tiếp tục giảm.

“Chiến tranh, dưới mọi hình thức, là tàn khốc đối với tất cả những ai đang sống trên mảnh đất này”, ông Elias al-Jalda, một tín đồ Thiên Chúa giáo Palestine tại Gaza, chia sẻ với AFP sau khi tham dự thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza vào tối thứ Tư.

“Chúng tôi hy vọng năm nay sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới – giai đoạn chấm dứt hoàn toàn chiến tranh và mang sự sống trở lại Gaza”, ông Jalda nói, trong số vài chục người tham dự thánh lễ.

Niềm vui ở Bethlehem

Tại Bethlehem, cộng đồng Thiên Chúa giáo đã tổ chức lễ Giáng sinh trọn vẹn đầu tiên sau hơn hai năm, khi thành phố thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng này dần thoát khỏi cái bóng của cuộc chiến ở Gaza.

Hàng trăm tín đồ đã tụ tập tham dự thánh lễ tối thứ Tư tại Nhà thờ Giáng Sinh, nơi được Kinh Thánh coi là nơi Chúa Jesus ra đời.

Cũng trong ngày, hàng trăm người tham gia cuộc diễu hành dọc theo con phố hẹp của Bethlehem, trong khi quảng trường trung tâm chật kín người.

“Hôm nay tràn ngập niềm vui vì chúng tôi đã không thể ăn mừng suốt thời gian chiến tranh”, cô Milagros Anstas, 17 tuổi, nói.

Những người đàn ông hóa trang thành ông già Noel bán táo kẹo và đồ chơi, trong khi các gia đình chụp ảnh trước hang đá Chúa Hài Đồng được trang trí bằng một ngôi sao khổng lồ.

Khi màn đêm buông xuống, những dải đèn nhiều màu chiếu sáng Quảng trường Manger, và cây thông Noel cao lớn lấp lánh bên cạnh Nhà thờ Giáng Sinh.

Hy vọng ở Syria

Tại Syria, đèn Giáng sinh thắp sáng khu phố cổ Damascus, bất chấp những lo ngại về bạo lực trong cộng đồng Thiên Chúa giáo sau vụ tấn công chết người hồi tháng 6.

Trong khu vực tập trung nhiều nhà thờ quan trọng, những quả châu đỏ treo trên cây, các cửa hàng trang trí Giáng sinh và những người bán hàng rong mời chào hạt dẻ nóng.

“Syria xứng đáng có niềm vui, để chúng tôi được hạnh phúc và hy vọng vào một tương lai mới”, sinh viên Loris Aasaf, 20 tuổi, nói.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đưa ra một thông điệp hoàn toàn khác. Ông chúc Giáng sinh vui vẻ “tới tất cả mọi người, bao gồm cả những kẻ cực tả”, ám chỉ đảng Dân chủ.

Thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ tại bang California, nơi chính quyền, lo ngại nguy cơ ngập lụt, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Los Angeles và ra lệnh sơ tán.

Tại Australia, Thủ tướng ông Anthony Albanese đưa ra thông điệp u buồn sau vụ tấn công chết người trong lễ kỷ niệm Hanukkah tại bãi biển Bondi hôm 14/12.

“Sau nỗi kinh hoàng giáng xuống cộng đồng Do Thái Australia trong lễ Hanukkah và tại Bondi Beach, chúng tôi cảm nhận rõ sức nặng của nỗi đau trong tim mình”, ông nói.

Theo AFP, CNA