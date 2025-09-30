Vingroup muốn huy động 3.500 tỷ từ trái phiếu để cơ cấu lại nợ

Theo phương án được phê duyệt, Vingroup sẽ huy động 3.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 24 tháng. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để cơ cấu lại nợ của tập đoàn.

Trước đó, ngày 25/9, Vingroup cũng phê duyệt kế hoạch phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng để cơ cấu lại nợ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét, tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt trên 958.000 tỷ đồng, cách không xa mốc 1 triệu tỷ đồng. Quy mô nợ của tập đoàn gây sự chú ý khi 83% tổng tài sản hình thành từ nợ - tức khoản mục nợ phải trả gần 800.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu khoản mục nợ phải trả, khoảng 1/3 là nợ vay tài chính, tương đương 283.000 tỷ đồng, chiếm 29% tổng nguồn vốn. Cơ cấu nợ vay của tập đoàn ghi nhận 30.022 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả và 64.218 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,8 lần, duy trì tỷ lệ dưới 2 - chưa phải mức độ đòn bẩy tài chính cao so với các doanh nghiệp bất động sản.

Ngoài ra, các khoản phải trả còn lại phần lớn là khoản người mua trả tiền trước (trên 106.000 tỷ đồng - chiếm 13%), các khoản phải trả khác (trên 243.000 tỷ đồng - chiếm 31%), các khoản mục khác chiếm 21%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, Vingroup đem về 130.476 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế hơn 4.500 tỷ đồng - đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu VIC tăng "phi mã" hơn 300%

Trong bối cảnh thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục đi ngược xu hướng, tăng mạnh và trở thành điểm tựa quan trọng trong chỉ số. Kết phiên hôm nay, VIC tăng 1,22% lên 174.900 đồng/cổ phiếu - mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết, nối dài chuỗi tăng mạnh từ đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu VIC từ đầu năm - nay. Nguồn: VPS

Tính từ đại hội cổ đông ngày 24/4 đến nay, kể từ khi nhà đầu tư đặt câu hỏi nên chọn vàng hay cổ phiếu VIC và lời khuyên của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng "chọn VIC là đúng rồi", mã này đã tăng gần 200%. Nếu tính từ đầu năm, VIC đã "phi nước đại" tới hơn 300%.

Vốn hoá thị trường của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục gần 678.695 tỷ đồng, tương đương 25,5 tỷ USD. Con số này đưa tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 toàn sàn chứng khoán và bỏ xa các doanh nghiệp xếp sau.

Thống kê của Forbes về các tỷ phú theo thời gian thực, tính đến ngày 30/9, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 16,7 tỷ USD, tăng 870 triệu USD trong một ngày, xếp hạng 145 trong danh sách các tỷ phú trên thế giới.