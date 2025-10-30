Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Hai nàng dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm cổ đông công ty 1.000 tỷ thuộc Vingroup

Hai con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh là cổ đông sáng lập của Công ty CP Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. 

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, Vin New Horizon được thành lập ngày 23/10 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% vốn.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu 32% cổ phần của công ty này và đảm nhiệm chức Chủ tịch Vin New Horizon.

Hai con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm Nguyễn Phương Nhi (vợ của doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng), Bùi Lan Anh (vợ của doanh nhân Phạm Nhật Quân Anh) và con gái Phạm Nhật Minh Anh là ba cổ đông sáng lập còn lại của Vin New Horizon, mỗi người nắm giữ 1% vốn.

Giữa tháng 10, Vingroup công bố ra mắt Vin New Horizon - đô thị hưu trí cao cấp quy mô 20-50 ha mỗi khu ở Cần Giờ, TP.HCM. Đây là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, dành cho người cao tuổi.

Dự án gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao và các trung tâm chuyên sâu về bệnh lý cho người cao tuổi. Chủ đầu tư còn phát triển thêm các dịch vụ như spa, làm đẹp, khách sạn an dưỡng, biệt thự...

Ngoài góp vốn vào Vin New Horizon, các thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn xuất hiện với tư cách cổ đông tại Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - đơn vị đánh dấu sự gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp – công nghệ hiện tại của Vingroup.

Theo đó, VinMetal có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, trong đó, Vingroup sở hữu 98%. Hai cổ đông sáng lập còn lại hai người con trai của ông Phạm Nhật Vượng - ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn, tương đương số tiền 100 tỷ đồng.

Ngoài việc góp vốn vào VinMetal, ông Quân Anh và ông Minh Hoàng còn nắm giữ cổ phần tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics..., với tổng giá trị có thể đạt hàng nghìn tỷ đồng.

