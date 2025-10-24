Một công ty ở tỉnh vừa sáp nhập báo lãi tăng 40 lần chỉ sau một thương vụ

Hodeco ghi nhận khoản lãi sau thuế quý III tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, nhờ việc bán cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Sunshine Group là bên đứng sau thương vụ đình đám này.

Khoản lãi kỷ lục của Hodeco

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC), trong quý III doanh thu thuần đạt 102 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp đạt 17 tỷ đồng, giảm 70%, kéo biên lãi gộp giảm từ 46% xuống còn 16,8%.

Tuy nhiên, trong quý, doanh thu tài chính đạt tới 700 tỷ đồng, tăng 259 lần, chủ yếu nhờ khoản lãi bán cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Nhờ đó, công ty báo lãi sau thuế 538 tỷ đồng, tăng gấp 40 lần so với cùng kỳ năm trước, lớn nhất từ trước đến nay.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Hodeco đạt 281 tỷ đồng, giảm 26%; lãi gộp đạt 64 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp đạt 22,8%, giảm 18,1 điểm % so với cùng kỳ. Song, nhờ lợi nhuận đột biến trong quý III, lãi sau thuế 9 tháng đạt 610 tỷ đồng, tăng 9,4 lần.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu được biết đến là chủ đầu tư của khu du lịch Đại Dương có quy mô gần 20ha, tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.

Hodeco đã bán cổ phần công ty này cho Công ty TNHH Sucess Real Estate. Tại ngày 30/9/2025, Hodeco vẫn còn khoản phải thu ngắn hạn 335,8 tỷ đồng từ Công ty TNHH Sucess Real Estate.

Khoản phải thu này được đảm bảo bởi khoản đặt cọc gần 44,4 tỷ đồng của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Tân Cương (được ghi nhận tại khoản phải trả khác) và thư bảo lãnh thanh toán ngày 27/6 của MBBank với giá trị khoảng 291,5 tỷ đồng.

Liên quan đến thương vụ này, tại phiên họp thường niên 2025 hồi tháng 5, lãnh đạo Hodeco cho hay toàn bộ giá trị chuyển nhượng vốn của dự án khu du lịch Đại Dương Vũng Tàu là 2.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm của đại hội, công ty đã nhận đặt cọc đợt 1 trị giá 44 tỷ đồng và đã nhận thanh toán thêm đợt 1 thêm 125 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2025, Hodeco cơ bản hoàn thành việc thu hồi công nợ trước đây và nhận thanh toán thêm 645 tỷ đồng, trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận tiền đặt cọc sẽ thu về thêm số tiền khoảng 268 tỷ đồng.

Tại phiên họp bất thường 2025 hồi tháng 9, Hodeco cho biết thêm dự án Đại Dương Vũng Tàu còn khoảng 291 tỷ đồng đang được bảo lãnh thông qua ngân hàng, khoản tiền này được nhận lại vào tháng 6/2026. Khoản tiền này còn phụ thuộc vào một số yếu liên quan đến việc xác định giá trị có thể giảm trừ hay không.

Ai đã mua dự án Đại Dương Vũng Tàu?

Theo dữ liệu của VietTimes, Công ty TNHH Sucess Real Estate được thành lập tháng 3/2022, trụ sở ban đầu tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất. Vốn điều lệ ban đầu 600 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là CEO Đỗ Thị Hồng Nhung (sinh năm 1987).

Năm 2023, người đại diện theo pháp luật và chức danh CEO được đổi sang ông Nguyễn Thành Phước (sinh năm 1985) rồi ông Nguyễn Thanh Hưng (sinh năm 1988). Năm 2024, vị trí này tiếp tục đổi sang ông Nguyễn Hoàng Duy (sinh năm 1995).

Tháng 6/2025, Công ty TNHH Sucess Real Estate tăng vốn lên 2.250 tỷ đồng. Các cổ đông cũng lần đầu được công bố, gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera (48,89%); Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Đầu tư Bất động sản Bình Minh (20%) và Nguyễn Hoàng Duy (31,11%).

Cổ phần của 2 cổ đông tổ chức nêu trên được ủy quyền cho 2 cá nhân: Trần Anh Quân (nhận uỷ quyền của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera) và Nguyễn Công Danh (nhận uỷ quyền của Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Đầu tư Bất động sản Bình Minh).

Phối cảnh dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau. Nguồn: Sunshine Group

Về cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2020, địa chỉ ban đầu tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất. Vốn điều lệ khi mới thành lập là 1.300 tỷ đồng, gồm hai cổ đông: Đặng Lê Mỹ Hạnh (30%) và Trần Anh Quân (70%). Trong đó, ông Trần Anh Quân (sinh năm 1980) là tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Năm 2022, cổ đông Đặng Lê Mỹ Hạnh rút lui, thay thế lần lượt là những cái tên: Chu Văn Trường (tháng 4/2022), Nguyễn Hải Quân (tháng 5/2022) rồi Đỗ Đức Anh (tháng 2/2023), Đặng Tuấn Anh (2/2024).

Đến tháng 12/2024, cơ cấu cổ đông có sự thay đổi lớn khi Công ty CP Tập đoàn Unique xuất hiện với tỷ lệ sở hữu 74%, còn cổ đông Trần Anh Quân chỉ nắm 26%. Công ty CP Tập đoàn Unique ủy quyền cho bà Ngô Thị Nhung đại diện phần vốn góp này.

Về Công ty Cổ phần Tập đoàn Unique, công ty này được thành lập vào tháng 7/2022, địa chỉ ban đầu tại phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất. Vốn điều lệ ban đầu là 400 tỷ đồng, gồm: Đinh Thị Kim Dung (48%); Phan Đức Kha (2%) và Đỗ Thị Hồng Nhung (50%). Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật là bà Đinh Thị Kim Dung (sinh năm 1979), CEO là bà Đỗ Thị Hồng Nhung (sinh năm 1987). Bà Đỗ Thị Hồng Nhung, như trên đã nhắc, chính là CEO đầu tiên của Công ty TNHH Success Real Estate.

Tháng 11/2022, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Unique đổi sang ông Phan Đức Kha (sinh năm 1986) rồi đổi tiếp sang bà Ngô Thị Oanh (vào tháng 4/2023) rồi bà Ngô Thị Nhung (vào tháng 9/2023).

Trong số những nhân vật nêu trên, bà Đỗ Thị Hồng Nhung được biết đến là em gái ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Group, còn ông Trần Anh Quân từng được giới thiệu là lãnh đạo Sunshine Sài Gòn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dynamic Innovation (thuộc Sunshine Group).

Với cổ đông thứ hai của Công ty TNHH Sucess Real Estate là Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Đầu tư Bất động sản Bình Minh, doanh nghiệp này cũng có mối liên hệ với Sunshine Group. Ông Nguyễn Khắc Trung từng là CEO của Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Đầu tư Bất động sản Bình Minh và cũng từng là Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Xây dựng SCG (thuộc Sunshine Group).

Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Đầu tư Bất động sản Bình Minh cũng từng đặt cọc 260 tỷ đồng cho Công ty TNHH Dynamic Innovation - công ty con của Sunshine Group, để được độc quyền thực hiện dịch vụ môi giới 42 căn hộ tại tòa tháp S1 thuộc dự án Sunshine City Sài Gòn.

Ngoài ra, Công ty CP Tư Tư vấn Đầu tư và Thương mại Tân Cương - đơn vị đã đặt cọc 44,4 tỷ đồng cho Hodeco trong thương vụ bán cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu - cũng có liên quan đến Sunshine Group.

Cụ thể, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Tân Cương xuất hiện trong danh sách "người có liên quan của người nội bộ" của Tập đoàn Xây dựng SCG (thành viên Sunshine Group).

Trước những diễn biến liên quan đến dòng tiền, cấu trúc pháp nhân và mối liên hệ nhân sự giữa các bên liên quan, câu hỏi đặt ra là: Sunshine Group có phải là đơn vị đứng sau thương vụ thâu tóm dự án Đại Dương Vũng Tàu từ Hodeco? Câu trả lời phần nào được hé lộ khi website của Sunshine Group đã có những giới thiệu "Dự án Khu du lịch Đại Dương (Vũng Tàu) đã về tay Sunshine Group" với tên gọi là Sunshine Bay Retreat Vung Tau.