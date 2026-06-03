Kết nối nguồn lực công - tư chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em

Chương trình hợp tác giữa Cục Bà mẹ và Trẻ em với Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC - ECO - Nutrihome được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng và hỗ trợ xã hội chất lượng cho người dân trên cả nước.

Chiều 3/6, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cùng Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC - ECO - Nutrihome ký kết hợp tác triển khai đồng loạt các hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em và phụ nữ trên cả nước.

Sự kiện diễn ra trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống y tế tư nhân, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức, nếu được triển khai hiệu quả, các nội dung cam kết sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời xây dựng thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh, an toàn và phát triển toàn diện.

Điểm đáng chú ý của chương trình là việc hình thành mô hình hợp tác công - tư quy mô lớn, kết nối đồng bộ các lĩnh vực y tế dự phòng, tiêm chủng, khám chữa bệnh, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ và trẻ em.

Theo biên bản ghi nhớ, các bên sẽ phối hợp truyền thông, giáo dục cộng đồng về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em; tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên môn; biên soạn tài liệu hướng dẫn; đồng thời đẩy mạnh truyền thông và hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.

Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết chương trình hợp tác sẽ tập trung phổ biến chính sách pháp luật, tăng cường truyền thông trên các nền tảng số, quảng bá Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở các địa phương.

Lễ ký kết giữa Bộ Y tế và Tâm Anh

Đại diện Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC - ECO - Nutrihome, bà Hà Thu Nga cho biết các đơn vị sẽ phát huy thế mạnh sẵn có về tiêm chủng, khám chữa bệnh, dinh dưỡng và đội ngũ chuyên gia để đồng hành cùng ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ và trẻ em.

Với sự kết nối giữa cơ quan quản lý và hệ thống y tế tư nhân có mạng lưới rộng khắp, chương trình được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người dân tiếp cận hơn với các dịch vụ y tế, dinh dưỡng và hỗ trợ xã hội chất lượng, qua đó nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ và trẻ em trên toàn quốc.