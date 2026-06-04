Nguy cơ nuốt phải mảnh kính trong thực phẩm chức năng, Bộ Y tế phát cảnh báo khẩn

Hai sản phẩm thực phẩm chức năng bị Australia thu hồi khẩn cấp do nguy cơ xuất hiện mảnh kính trong chai đựng, có thể gây thương tích cho người sử dụng. Bộ Y tế yêu cầu rà soát trên toàn quốc

Hai sản phẩm thực phẩm bổ sung của Nature’s Own bị thu hồi tại Úc vì nguy cơ lẫn mảnh thủy tinh. ảnh: TGA.

Chiều 4/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo khẩn liên quan đến hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số lô kẹo đang bị cơ quan chức năng Australia thu hồi, do nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trao đổi với VietTimes, ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết: Theo Cơ quan Quản lý dược phẩm Australia (TGA), hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own bị thu hồi khẩn cấp sau khi phát hiện nguy cơ có thể xuất hiện mảnh kính bên trong chai đựng sản phẩm.

TGA cho biết mảnh kính nếu xuất hiện không nằm trong viên uống mà có thể có trong chai chứa sản phẩm. Cơ quan này cảnh báo người sử dụng có nguy cơ bị thương trong quá trình cầm nắm, sử dụng sản phẩm và có thể gặp nguy hiểm nếu vô tình nuốt phải mảnh kính.

Hai sản phẩm thuộc diện thu hồi gồm Nature's Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin loại 320 viên, số lô 1662937, hạn sử dụng tháng 4/2028 và Nature's Own Magnesium Glycinate 1150mg loại 300 viên, số lô 1665576, hạn sử dụng tháng 4/2028.

Các sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía Australia, Cục An toàn thực phẩm đã rà soát dữ liệu quản lý và cho biết chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đối với hai sản phẩm nêu trên.

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm này.

Trường hợp phát hiện sản phẩm đã được nhập khẩu hoặc lưu hành trên thị trường, các đơn vị chức năng phải yêu cầu doanh nghiệp thông báo cho hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các địa phương cũng được yêu cầu thống kê số lượng đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn kho và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/6.

Cảnh báo thêm nhiều lô kẹo bị phát hiện có dị vật

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đề nghị xem xét, xử lý thông tin thu hồi sản phẩm kẹo Allen's iNSiDE OUTS 130g tại Australia.

Theo thông báo của Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia - New Zealand (FSANZ), một số lô sản phẩm kẹo này bị thu hồi do phát hiện có dị vật.

Các lô thuộc diện thu hồi gồm 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941 và 6088T941, cùng có hạn sử dụng đến ngày 30/6/2027.

Đây là loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại các hệ thống siêu thị lớn trên khắp Australia như Coles, Woolworths và nhiều cửa hàng bán lẻ khác.

Theo quy định hiện hành, mặt hàng kẹo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Cục Công nghiệp phối hợp xem xét và xử lý theo pháp luật.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm lưu ý người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng với các sản phẩm thuộc diện cảnh báo, đồng thời kiểm tra kỹ tên sản phẩm, số lô và hạn sử dụng trước khi mua hoặc sử dụng.