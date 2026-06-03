"Loạn" phòng khám chui, Bộ Y tế yêu cầu hậu kiểm toàn quốc

Trước hàng loạt vi phạm khám chữa bệnh trái phép, Bộ Y tế yêu cầu hậu kiểm trên toàn quốc, siết quản lý để bảo vệ người dân, tránh nguy cơ trở thành “chuột bạch”.

Bộ Y tế vừa phát đi tín hiệu mạnh tay trước tình trạng “loạn” hoạt động khám, chữa bệnh tư nhân, khi yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố đồng loạt tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, thời gian qua xuất hiện một số cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép; hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép; quảng cáo, đăng tải thông tin dịch vụ khám, chữa bệnh vi phạm pháp luật.

Phòng khám phụ khoa Vuông Tròn bị phạt 163 triệu đồng. Ảnh: avakids.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc tăng cường hậu kiểm nhằm bảo đảm quyền lợi người dân, nâng hiệu lực quản lý nhà nước trong hành nghề khám, chữa bệnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương phải tập trung kiểm tra hàng loạt nội dung như giấy phép hành nghề; tình trạng thuê, mượn chứng chỉ hành nghề; thực hiện kỹ thuật vượt phạm vi chuyên môn; các khoa, phòng hoạt động không đúng giấy phép; quảng cáo quá phạm vi được cấp phép; công khai giấy phép hoạt động và cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề khám, chữa bệnh.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đặc biệt yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở thực hiện kỹ thuật mới khi chưa được cấp phép; khám, chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn; quảng cáo sai sự thật hoặc “nổ” công dụng điều trị nhằm hút người bệnh.

Bộ Y tế còn yêu cầu Sở Y tế phối hợp với công an, quản lý thị trường, cơ quan báo chí và chính quyền địa phương để phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Các địa phương phải công khai đường dây nóng, kênh tiếp nhận phản ánh của người dân; định kỳ báo cáo kết quả hậu kiểm về Bộ Y tế theo từng quý.

Nhiều cơ sở vi phạm nghiêm trọng

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh siết hậu kiểm trong bối cảnh thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tư nhân, đặc biệt ở các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ, trị liệu.

Chỉ từ ngày 23 đến 29/5 vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt 5 cơ sở khám, chữa bệnh với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng do hàng loạt vi phạm.

Đáng chú ý, Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Vuông Tròn bị phạt tới 163 triệu đồng do để người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian đăng ký hoạt động, bán thuốc cho người bệnh, khám, chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép và vi phạm quy định về hồ sơ bệnh án. Cơ sở này bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng, đồng thời một cá nhân liên quan cũng bị tước chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong 6 tháng.

Ngoài ra, một số phòng khám sản phụ khoa, nha khoa khác cũng bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm điều kiện hành nghề sau cấp

Cuối tháng 4/2026, Sở Y tế TP.HCM xử phạt địa điểm kinh doanh số 2 thuộc Công ty TNHH Nha khoa Masteri tới 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh trái phép.

Cũng trong đợt kiểm tra này, nhiều cơ sở thẩm mỹ và nha khoa khác tại TP.HCM như Thẩm mỹ Linh Anh Region, Nha khoa Athena bị xử phạt, đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng giấy phép do sử dụng nhân sự không có chứng chỉ hành nghề, khám, chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn và quảng cáo sai sự thật.

Trước đó, tháng 2/2026, cơ sở thẩm mỹ do bà Nguyễn Thị Thanh Thương phụ trách bị xử phạt 125 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng do khám, chữa bệnh không phép, quảng cáo dịch vụ khi chưa được cấp phép hoạt động.

Không chỉ tại TP.HCM, tình trạng cơ sở khám chữa bệnh “núp bóng” spa, trị liệu, chăm sóc sức khỏe cũng xuất hiện ở nhiều địa phương.

Tại Hải Phòng, cơ sở “Trị liệu ĐHY” bị xử phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động và quảng cáo trái phép dịch vụ khám, chữa bệnh trên mạng xã hội.

Điều đáng lo ngại là nhiều cơ sở hiện nay quảng cáo rầm rộ trên TikTok, Facebook, YouTube với các nội dung như “điều trị dứt điểm”, “cam kết khỏi bệnh”, “công nghệ độc quyền”, trong khi chưa đủ điều kiện chuyên môn hoặc chưa được cấp phép thực hiện kỹ thuật.

Không ít cơ sở chỉ bị phát hiện sau khi xảy ra tai biến, khiếu nại hoặc được báo chí phản ánh. Trong khi đó, việc quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh trên mạng xã hội đang diễn ra công khai.

Không thể để người dân thành “chuột bạch”

Theo nhiều chuyên gia, hậu kiểm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh hiện đã trở thành vấn đề cấp bách để bảo vệ an toàn người bệnh.

Thực tế cho thấy nhiều cơ sở sau khi được cấp phép đã tự ý mở rộng phạm vi hoạt động, bổ sung kỹ thuật chưa được phê duyệt hoặc quảng cáo quá mức để cạnh tranh, hút khách.

Đặc biệt, sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội khiến nhiều cơ sở dễ dàng xây dựng hình ảnh “bác sĩ nổi tiếng”, “chuyên gia hàng đầu”, “điều trị thần tốc” nhằm đánh vào tâm lý người bệnh, dù năng lực chuyên môn thực tế không tương xứng.

Nếu không siết mạnh hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm và minh bạch thông tin giấy phép hành nghề, nguy cơ người dân trở thành “chuột bạch” tại các cơ sở hoạt động trái phép còn hiện hữu.