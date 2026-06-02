Khối u gan phình gấp 10 lần sau vài tháng do dùng thuốc nam truyền miệng

Phát hiện khối u gan 2 cm nhưng không điều trị chuyên khoa, người phụ nữ 67 tuổi tự dùng thuốc nam. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20 cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Đánh đổi “thời gian vàng” bằng một cuộc đại phẫu

Một quyết định tưởng như vô hại đã đẩy người phụ nữ vào cuộc chiến sinh tử với căn bệnh ung thư gan.

Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật cho bệnh nhân H.T. (67 tuổi, Hà Nội) mang khối u gan kích thước 20 cm, gấp 10 lần so với thời điểm phát hiện ban đầu.

Bà T. mắc viêm gan B nhiều năm nhưng không theo dõi chuyên khoa thường xuyên. Khi khám sức khỏe, bà được phát hiện khối u gan khoảng 2 cm. Cho rằng khối u còn nhỏ, bà không tái khám mà tự điều trị bằng thuốc nam theo lời truyền miệng.

Các bác sĩ cắt khối u gan.

Sự chủ quan khiến bệnh tiến triển âm thầm. Sau một thời gian, bà xuất hiện mệt mỏi kéo dài, đau vùng hạ sườn phải. Khi quay lại bệnh viện, kết quả cho thấy khối u ở gan trái đã phát triển lên 20 cm, phần trung tâm hoại tử.

BSCKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết đây là trường hợp điển hình của việc bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm. “Với khối u lớn như vậy, điều trị rất phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và ảnh hưởng đáng kể đến tiên lượng,” bác sĩ nhận định.

Khối u càng lớn, tiên lượng càng xấu

Theo các chuyên gia, kích thước khối u là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả điều trị ung thư gan. Khối u lớn làm tăng nguy cơ tái phát, giảm khả năng điều trị triệt để; khi vượt 10 cm, tiên lượng sống sau 5 năm giảm rõ rệt.

Ở bệnh nhân T., khối u 20 cm đã chèn ép các cấu trúc xung quanh, làm tăng nguy cơ biến chứng như huyết khối tĩnh mạch cửa hoặc tổn thương lan rộng trong gan.

Để cứu người bệnh, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ gan trái (tương đương gần một nửa thể tích gan). Dù ca mổ thành công, bệnh nhân vẫn cần theo dõi lâu dài do nguy cơ biến chứng và tái phát.

Theo BS Giang, phẫu thuật cắt gan lớn thường kéo dài, nguy cơ mất máu cao và dễ dẫn đến suy gan sau mổ. Quá trình hồi phục cũng khó khăn hơn nhiều so với điều trị ở giai đoạn sớm.

Đừng để khối u nhỏ tiến triển thành bệnh nặng

Các bác sĩ cảnh báo, nhiều người bệnh vẫn chủ quan khi phát hiện khối u nhỏ, tin vào thuốc nam hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc được quảng cáo “tiêu u”, “giải độc gan”, từ đó bỏ qua điều trị chuyên khoa.

Đây là nguyên nhân khiến không ít bệnh nhân đánh mất “thời gian vàng”. Nếu được phát hiện và xử lý sớm, người bệnh có thể áp dụng các phương pháp ít xâm lấn hơn, hiệu quả cao hơn và tiên lượng tốt hơn.

Đặc biệt, người mắc viêm gan B cần tuân thủ khám định kỳ, theo dõi chức năng gan và tầm soát ung thư theo hướng dẫn bác sĩ.

“Khi phát hiện khối u gan, dù nhỏ, người bệnh cần được theo dõi và điều trị tại cơ sở chuyên khoa, không tự ý dùng thuốc nam hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc”, BS Giang khuyến cáo.