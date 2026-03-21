Bộ Y tế Israel lần đầu thừa nhận tên lửa Iran tấn công khiến hơn 4.000 người nhập viện

Ngày 20/3, Israel xác nhận thiệt hại nặng nề do tên lửa Iran tấn công, hơn 4.000 người phải nhập viện, nhiều khu vực bị oanh tạc dữ dội.

Ngày 20/3, nhiều nơi trên khắp Israel đã kéo còi báo động phòng không cảnh báo tên lửa từ Iran đang bay tới. Theo dữ liệu do Bộ Y tế Israel công bố cùng ngày 20, tính đến 7 giờ sáng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, đã có 4.099 người được đưa đến bệnh viện, trong đó 80 người vẫn đang phải điều trị nội trú. Đây là điều hiếm hoi Israel tiết lộ số liệu về thiệt hại trong cuộc chiến với Iran.

Tổ chức cấp cứu “Lá chắn Đỏ David” (Magen David Adom) cho biết tại thành phố Rehovot, miền trung Israel, các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống hôm 20 đã khiến ít nhất 2 người bị thương. Ngoài ra, có nhiều người khác bị thương trong quá trình di chuyển đến nơi trú ẩn. Trước đó, ngày 19/3, tổ chức này từng thông báo rằng kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran, đã có 18 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Truyền thông Israel cho biết nhiều khu vực ở miền trung nước này bị tấn công, có thể do đầu đạn tên lửa hoặc các mảnh vỡ từ việc đánh chặn rơi xuống. Kênh 12, Đài truyền hình Israel đã công bố video hiện trường tại Rehovot, cho thấy gạch đá và vật liệu xây dựng vương vãi khắp nơi, nhiều xe ô tô bị hư hại, một ngôi nhà bốc cháy với cột khói dày đặc. Kênh này cũng cho biết các mảnh vỡ từ tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không đã rơi xuống nhiều khu dân cư ở miền trung, gây hư hại nhà cửa và tài sản.

Cùng ngày, nhiều khu vực khác như Haifa ở phía bắc và Dimona ở phía nam Israel cũng phát cảnh báo về tên lửa đang bay tới.

Tối 19/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu tại cuộc họp báo rằng Iran “đã không còn khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo”. Tuy nhiên, chỉ một giờ sau khi buổi họp báo kết thúc, Jerusalem, nơi đặt văn phòng Thủ tướng Israel, đã vang lên 4 đợt còi báo động phòng không, cảnh báo tên lửa từ Iran, kèm theo những tiếng nổ.

Theo Xinhua