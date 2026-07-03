Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ virus Hanta lây từ chuột sang người

Dù ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân không chủ quan với nguy cơ lây bệnh từ chuột và các loài gặm nhấm - nguồn mang mầm bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong.

Chiều 3/7, Bộ Y tế đưa ra thông tin mới nhất về bệnh do virus Hanta sau khi WHO công bố ổ dịch liên quan đến tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây từ chuột sang người

Trước đó, đầu tháng 5, tàu du lịch MV Hondius có ổ dịch virus Hanta cập bến trên đảo Tenerife (Tây Ban Nha). Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau đó được thông báo rằng ca bệnh hiếm gặp do virus Hanta xuất hiện trên tàu.

Theo WHO, từ ngày 2/5 đến 2/7/2026, ổ dịch do virus Hanta chủng Andes (ANDV) ghi nhận 13 trường hợp mắc, trong đó có 12 ca xét nghiệm khẳng định và 1 ca nghi ngờ. Đáng chú ý, đã có 3 trường hợp tử vong, cho thấy mức độ nguy hiểm của loại virus này.

Trong số 10 bệnh nhân phải nhập viện điều trị, 8 người đã hồi phục và xuất viện, 2 trường hợp đang tiếp tục điều trị. Tất cả các ca mắc đều từng có mặt trên tàu MV Hondius.

Sau 42 ngày theo dõi toàn bộ người tiếp xúc, WHO không ghi nhận thêm ca lây nhiễm thứ phát nào. Điều này cho thấy chuỗi lây truyền đã bị cắt đứt và ổ dịch hiện đã được kiểm soát hiệu quả.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo điều đó không đồng nghĩa với việc nguy cơ từ virus Hanta đã hoàn toàn biến mất.

Virus Hanta nguy hiểm thế nào?

Theo WHO, virus Andes hiện vẫn lưu hành tại một số quốc gia ở South America. Đây là chủng hiếm của virus Hanta có khả năng lây từ người sang người, dù mức độ lây lan được đánh giá là hạn chế và chủ yếu xảy ra khi tiếp xúc gần, kéo dài.

Môi trường khép kín như tàu du lịch được xem là điều kiện thuận lợi làm phát sinh chuỗi lây truyền trong đợt dịch vừa qua.

Virus Hanta vốn được biết đến là tác nhân gây bệnh lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua chuột và các loài gặm nhấm. Con người có thể bị phơi nhiễm khi tiếp xúc với nước tiểu, phân, nước bọt của chuột hoặc hít phải bụi khí dung chứa mầm bệnh trong môi trường ô nhiễm.

Bệnh có thể khởi phát với các triệu chứng khá mơ hồ như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, ở những ca nặng, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp, tổn thương tim mạch hoặc biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhưng không được chủ quan

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do chủng virus Andes, cũng chưa ghi nhận công dân Việt Nam liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Hondius.

Các dữ liệu khoa học hiện có cho thấy Việt Nam trước đây mới chỉ ghi nhận một số bằng chứng liên quan đến các chủng virus Hanta khác như virus Seoul hoặc các chủng phát hiện trên động vật.

Dù vậy, Bộ Y tế nhấn mạnh người dân tuyệt đối không nên chủ quan, nhất là trong bối cảnh các bệnh lây truyền từ động vật sang người ngày càng diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi WHO phát đi cảnh báo về chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius, Cục Phòng bệnh đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát ca bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động vệ sinh môi trường sống, hạn chế tiếp xúc với chuột hoặc chất thải của chuột, đặc biệt tại các khu vực ẩm thấp, kho chứa đồ, nơi có nguy cơ ô nhiễm cao.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở sau khi có yếu tố nguy cơ phơi nhiễm, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời.

Trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, sự chủ động của mỗi người dân trong phòng bệnh vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.