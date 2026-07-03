Chủ quan với tê tay kéo dài, người phụ nữ suýt mất chức năng bàn tay

Từ những cơn tê tay tưởng vô hại, người phụ nữ 58 tuổi phải nhập viện trong tình trạng dây thần kinh giữa bị chèn ép nặng. Bác sĩ cảnh báo nếu chậm điều trị, người bệnh có thể mất dần chức năng bàn tay, thậm chí để lại tổn thương không hồi phục.

Tê tay nhiều năm, người phụ nữ không ngờ bị hội chứng ống cổ tay.



Nhiều năm chịu đựng tình trạng tê bì ở hai bàn tay, người phụ nữ 58 tuổi ở Hưng Yên luôn nghĩ đó chỉ là biểu hiện của tuổi tác.

Dù từng được chẩn đoán mắc hội chứng ống cổ tay và được bác sĩ khuyến cáo phẫu thuật, bà vẫn trì hoãn điều trị vì cho rằng mình vẫn đi bơi, tập thể dục đều đặn nên bệnh sẽ tự cải thiện.

Thế nhưng, các đầu ngón tay ngày càng đau buốt, cảm giác tê rần xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt vào ban đêm. Hai bàn tay yếu dần khiến bà không còn bê được đồ nặng, khả năng cầm nắm suy giảm rõ rệt.

Đến khi ngay cả việc bế cháu nhỏ cũng không thể thực hiện, bà mới quyết định đến Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị.

“Tôi bị tê tay từ nhiều năm trước. Đi khám, bác sĩ bảo mắc hội chứng ống cổ tay và khuyên nên phẫu thuật. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn đi bơi, tập thể dục đều đặn nên bệnh sẽ tự cải thiện.

Không ngờ càng về sau, các đầu ngón tay buốt nhiều hơn, hai bàn tay ngày càng yếu, không bê vác được đồ nặng, thậm chí ngay cả bế cháu nhỏ cũng không bế nổi. Lúc đó tôi mới quyết định nhập viện điều trị”, người bệnh chia sẻ.

Sau khi thăm khám lâm sàng kết hợp các thăm dò chức năng chuyên sâu, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Thanh Nhàn xác định người bệnh mắc hội chứng ống cổ tay ở cả hai bên. Trong đó, một bên đã tiến triển đến giai đoạn nặng với tổn thương rõ rệt dây thần kinh giữa.

Đừng xem nhẹ những cơn tê tay kéo dài

Theo các bác sĩ, hội chứng ống cổ tay là tình trạng dây thần kinh giữa bị chèn ép khi đi qua ống cổ tay. Đây là bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua vì nhiều người lầm tưởng tê tay chỉ là dấu hiệu của tuổi tác hoặc hậu quả của lao động nặng.

ThS.BS Hà Văn Tuấn, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết nhiều người chấp nhận sống chung với tình trạng tê tay trong thời gian dài vì nghĩ bệnh không nguy hiểm.

“Tuy nhiên, hội chứng ống cổ tay nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể khiến người bệnh mất dần khả năng cầm nắm, teo cơ vùng gốc ngón cái và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Chúng tôi từng gặp nhiều trường hợp không làm được việc nặng, thường xuyên làm rơi đồ vật, thậm chí gặp khó khăn trong việc bế cháu hay thực hiện các sinh hoạt hằng ngày”, bác sĩ Tuấn cho biết.

Kết quả thăm khám cho thấy dây thần kinh giữa của người bệnh đã bị chèn ép kéo dài ở mức độ nặng. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, người bệnh có nguy cơ giảm chức năng bàn tay, teo cơ vùng gốc ngón cái và để lại tổn thương thần kinh không hồi phục.

Các bác sĩ cũng lưu ý, khi tổn thương thần kinh đã tiến triển nặng, ngay cả khi được phẫu thuật giải ép, khả năng hồi phục hoàn toàn cũng có thể không đạt như mong muốn.

Giải ép thần kinh, bàn tay dần lấy lại sức

Trước nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật giải phóng ống cổ tay nhằm giảm áp lực lên dây thần kinh giữa.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công theo đúng quy trình chuyên môn. Sau can thiệp, tình trạng đau nhức và tê bì giảm rõ rệt, chức năng vận động của bàn tay cải thiện tốt, khả năng cầm nắm từng bước được phục hồi.

“Tôi thấy khác hẳn sau mổ. Cảm giác buốt ở các đầu ngón tay gần như không còn nữa, tình trạng tê cũng giảm dần từng ngày. Trước đây tay tôi lúc nào cũng tê rần rần, có lúc cứng đến mức khó cử động. Bây giờ chỉ còn hơi tê nhẹ thôi. Tôi mừng lắm”, người bệnh vui vẻ chia sẻ.

Theo các bác sĩ, khoảng 70-80% người mắc hội chứng ống cổ tay là phụ nữ, bệnh thường gặp ở độ tuổi từ 40-60. Những năm gần đây, số ca mắc có xu hướng gia tăng do việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các công việc phải lặp đi lặp lại động tác cổ tay. Ngoài ra, người mắc đái tháo đường, suy giáp hoặc viêm khớp dạng thấp cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như tê bì ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa; đau cổ tay hoặc bàn tay, đặc biệt tăng về đêm; giảm lực cầm nắm, thường xuyên làm rơi đồ vật; yếu bàn tay hoặc teo cơ vùng gốc ngón cái.

Đừng xem những cơn tê tay kéo dài là biểu hiện bình thường của tuổi tác. Đó có thể là tín hiệu cảnh báo một bệnh lý đang âm thầm làm tổn thương dây thần kinh và nếu chậm điều trị, hậu quả có thể là mất dần chức năng của bàn tay.