Hàng loạt doanh nghiệp điện làm ăn ra sao sau khi lãnh đạo bị bắt?

Quý II là giai đoạn giông bão của ngành điện khi loạt chủ tịch và lãnh đạo cấp cao tại PC1, TV1, TV2, TV3, TV4 bị khởi tố khiến bộ máy vận hành bị xáo trộn.

Gánh nặng nợ vay của PC1

Cú sốc pháp lý (cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn và 6 người bị khởi tố) hồi tháng 5 đã tác động trực tiếp đến hoạt động quản trị Tập đoàn PC1 (Mã: PC1). Vì 4 thành viên HĐQT bị tạm giam dẫn đến số lượng thành viên HĐQT chỉ còn lại 1 người. Sau đó, PC1 đã phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT và kiện toàn bộ máy.

Tính đến cuối quý II/2026, PC1 vẫn trong trạng thái rủng rỉnh tiền mặt với tổng lượng tiền mặt và tiền gửi gần 5.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn vượt ngưỡng 12.215 tỷ đồng, gấp 1,3 lần vốn chủ sở hữu (9.158 tỷ đồng).

Khối nợ khổng lồ này khiến PC1 phải “cõng” gần 200 tỷ đồng chi phí lãi vay trong quý II. Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp trả gần 400 tỷ đồng, tính trung bình mỗi ngày, PC1 trả hơn 2 tỷ đồng tiền lãi.

6 tháng đầu năm nay, PC1 phải trả gần 400 tỷ đồng chi phí lãi vay. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Về tình hình kinh doanh, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 2.038 tỷ đồng trong quý II/2025, giảm 31% so với cùng kỳ, chủ yếu do mảng xây lắp điện và sản xuất công nghiệp sụt giảm trên nền cao của cùng kỳ năm 2025 – giai đoạn cao điểm thi công và quyết toán các gói thầu 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của PC1 được cải thiện mạnh từ 17% lên 23% khi tỷ trọng doanh thu dịch chuyển sang các mảng biên cao (bán điện, tinh quặng Nickel, vận hành khu công nghiệp, chuyển nhượng bất động sản).

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 35% trong khi các chi phí hoạt động như tài chính, bán hàng, quản lý bán hàng lại giảm giúp lợi nhuận sau thuế PC1 được cải thiện, tăng 43% lên 235 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu PC1 giảm 12% về 4.206 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 63% lên 505 tỷ đồng.

TV1 trích lập dự phòng trăm tỷ đồng phải thu ngắn hạn

BCTC hợp nhất quý II cho thấy doanh thu thuần CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Mã: TV1) đạt hơn 134 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế tăng 7% lên 31 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của TV1 đạt gần 1.100 tỷ đồng với hơn 178 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, tăng 54 tỷ đồng so với đầu năm.

Tính đến cuối quý II, khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng lên tới 378 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản.

Đáng chú ý, công ty trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn lên tới 107 tỷ đồng, khoản này đầu năm là 113 tỷ đồng nhưng phần này không được thuyết minh chi tiết tại báo cáo tài chính.

TV1 trích lập dự phòng. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

TV3 và TV4 “hụt hơi” trong quý II

Trong quý II, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (Mã: TV3) và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (Mã: TV4) đều đối mặt với sự suy giảm về doanh thu. Song, các doanh nghiệp này đều báo lãi nhờ các khoản hoàn nhập, lãi tiền gửi mà không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Cụ thể, doanh thu thuần TV3 giảm 54% xuống 30,8 tỷ đồng do nghiệm thu trong quý không thuận lợi. Tuy nhiên, công ty có khoản hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi trong tháng 6/2026 nên lợi nhuận sau thuế tăng 30% so với cùng kỳ, lên mức 2,6 tỷ đồng.

Tương tự, TV4 cũng ghi nhận doanh thu giảm 17% xuống 43,5 tỷ đồng, lãi gộp giảm 44% xuống gần 7 tỷ đồng. Dù vậy, lãi sau thuế TV4 tăng 9% lên nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng vọt, đạt gần 2 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6.

Lãi tiền gửi ngân hàng của TV4. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

TV2 kinh doanh khởi sắc

Cung có những xáo trộn “thượng tầng” nhưng CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã: TV2) vẫn có một quý kinh doanh khởi sắc. Cụ thể, TV2 ghi nhận doanh thu thuần hơn 438 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ.

Hoạt động tài chính là điểm nhấn với doanh thu vọt lên 44 tỷ đồng, gấp gần 16 lần cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng đột biến. Qua đó, TV2 báo lãi sau thuế gần 49 tỷ đồng, gấp 9 lần so với quý II/2025.

Tính tới tháng 6/6, tổng tài sản TV2 đạt hơn 4.629 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm, tương ứng tăng 1.650 tỷ đồng. Phần lớn sự gia tăng này đến từ khoản tiền và tiền gửi ngân hàng với hơn 2.222 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, TV2 nhận về gần 55 tỷ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay, cao hơn mức 2,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Lãi tiền gửi và tiền cho vay của TV2. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Bên cạnh đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn vọt lên 2.414 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm, cho thấy lượng backlog (công việc trong tương lai) dồi dào, tạo dư địa tăng doanh thu trong những tháng cuối năm.