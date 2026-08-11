close Đăng nhập

Agribank tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa

Yến Linh
Yến Linh

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, chương trình được triển khai từ tháng 8/2026 đến năm 2028, lãi suất ưu đãi giảm từ 1,0% - 2,0%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank, áp dụng với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế như: nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo, các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh…

Sự chủ động vào cuộc của Agribank ngay từ thời điểm có chỉ đạo của Chính Phủ, NHNN không chỉ thể hiện vai trò trách nhiệm của NHTM Nhà nước chủ lực trước các nhiệm vụ chính trị - kinh tế được giao, mà còn cho thấy khả năng bố trí nguồn lực, sự phản ứng nhanh trong định hướng điều hành, qua đó có các giải pháp kịp thời tạo động lực khơi thông dòng vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

anh-11.jpg

Bên cạnh đó, Agribank tiếp tục là ngân hàng chủ lực, đi đầu triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo định hướng của Chính phủ, hướng đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP: Agribank đã phê duyệt 22 dự án nhà ở xã hội cho Chủ đầu tư và 650 khách hàng là Người mua nhà. Chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, doanh số cho vay lũy kế chương trình đạt 20.872 tỷ đồng với 12.980 lượt giải ngân cho khách hàng. Chương trình cho vay ưu đãi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số: Số tiền cam kết cho vay đạt 28.915 tỷ đồng…

Là NHTM Nhà nước hàng đầu, Agribank luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong việc thực thi chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Việc tiên phong, chủ động triển khai các chương trình tín dụng quy mô lớn là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính vững mạnh, sự nhạy bén thị trường và tinh thần sẵn sàng chia sẻ khó khăn với khách hàng của Agribank, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng và các dự án trọng điểm. Các chương trình được triển khai hiệu quả sẽ tiếp tục tạo động lực bứt phá cho cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam đạt được các mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Từ khóa:

#Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam #Agribank #tín dụng #ưu đãi tín dụng

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Đang họp giữa công trường, kỹ sư Quảng Nam bất ngờ nhận cuộc gọi trúng 100 triệu đồng từ Number 1

Đang họp giữa công trường, kỹ sư Quảng Nam bất ngờ nhận cuộc gọi trúng 100 triệu đồng từ Number 1

Đang trong cuộc họp với khách hàng tại một công trình lọc dầu ở Quảng Ngãi, anh Đỗ Cao Thức bất ngờ nhận cuộc gọi từ Ban tổ chức chương trình “Xé ngay trúng liền”. Chỉ sau một lần xé nhãn chai Number 1 và gửi mã tham gia, người kỹ sư quê Quảng Nam không thể ngờ mình trở thành khách hàng thứ hai trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.

Ecopark ra mắt phân khu đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện cho trẻ tại Eco Retreat

Ecopark ra mắt phân khu đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện cho trẻ tại Eco Retreat

Rừng Phượng thuộc phân khu Mùa Lễ hội – nằm tại cửa ngõ đại đô thị Eco Retreat, được phát triển theo nguyên tắc tạo không gian giáo dục toàn diện cho trẻ nhỏ, với điểm nhấn là trường phổ thông liên cấp Edison rộng 22.000m2, trường mầm non rộng 7.000m2 cùng hệ sinh thái sống trị liệu, phục hồi, tái tạo đặc trưng của Eco Retreat.

KienlongBank bước vào giai đoạn mới, mô hình phục vụ theo xu hướng ngân hàng hiện đại

KienlongBank bước vào giai đoạn mới, mô hình phục vụ theo xu hướng ngân hàng hiện đại

KienlongBank sẽ dừng hoạt động một số phòng giao dịch tại nhiều địa phương theo lộ trình chuyển đổi mô hình phục vụ. Đây là bước đi chiến lược nằm trong hoạt động số hoá của Ngân hàng và đẩy mạnh hệ thống giao dịch tự động X-Digi “Ngân hàng không ngủ” tại hơn 100 điểm giao dịch được triển khai trong thời gian qua.

Từ phát triển bền vững đến làn sóng công nghệ lượng tử tương lai

Từ phát triển bền vững đến làn sóng công nghệ lượng tử tương lai

Trong chiến lược phát triển bền vững, Nam A Bank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi chủ động xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và ứng dụng công nghệ lượng tử trong các hoạt động an ninh, bảo mật ngân hàng. Dấu ấn đồng hành cùng "Năm Lượng tử Gia Lai 2026" là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn của ngân hàng trong việc đón đầu các xu hướng công nghệ lõi của tương lai.

10 năm FLC Quy Nhơn: Tiên phong kiến tạo diện mạo mới cho du lịch Quy Nhơn

10 năm FLC Quy Nhơn: Tiên phong kiến tạo diện mạo mới cho du lịch Quy Nhơn

Có những công trình được nhớ đến bởi quy mô. Có những công trình được nhớ đến vì trở thành một phần trong hành trình thay đổi của một vùng đất. Mười năm sau ngày đi vào vận hành, FLC Quy Nhơn không chỉ đánh dấu một cột mốc đầu tư của doanh nghiệp, mà còn gợi nhắc về chặng đường Quy Nhơn từng bước vươn lên từ một thành phố biển giàu tiềm năng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, golf và MICE của khu vực.

Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Chỉ sau hơn 3 tháng tuyển sinh, Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến do Vingroup khởi xướng đã thu hút gần 2.000 học viên. Song song với kết quả 100% học viên đạt chuẩn khóa I được mời làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, Chương trình đang tăng tốc mở rộng quy mô đào tạo nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp từ 10.000 - 20.000 nhân tài AI trong vòng 2 năm, đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ ngày càng cao của đất nước.

Choáng ngợp với tổ hợp văn phòng bán hàng và sự kiện hơn 5.100m² tại trung tâm Bãi Cháy của Sun Group

Choáng ngợp với tổ hợp văn phòng bán hàng và sự kiện hơn 5.100m² tại trung tâm Bãi Cháy của Sun Group

Sun Property chính thức khai trương văn phòng bán hàng nằm trong tổ hợp Sun Gallery Ha Long có quy mô lên tới 5.100 m² với điểm nhấn là sa bàn “khổng lồ” rộng 80 m² tái hiện quần thể Sun Elite City. Văn phòng bán hàng mở ra không gian nghệ thuật mang tinh thần của “Kinh đô lễ hội”, cũng như tiềm năng đầu tư tại Bãi Cháy – “tọa độ vàng” du lịch miền Bắc.

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công

Hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tập đoàn lớn của Mỹ đầu tư vào hai sân bay Gia Lai

Tập đoàn lớn của Mỹ đầu tư vào hai sân bay Gia Lai

Chiều 22/07/2026, tại trụ sở Hà Nội, tập đoàn FLC và HAS Development Corporation (HASDC) - doanh nghiệp Hoa Kỳ có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác cảng hàng không tại khu vực Trung và Nam Mỹ - đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku (tỉnh Gia Lai).

SHB đồng hành kiến tạo hệ sinh thái số cho du lịch Việt

SHB đồng hành kiến tạo hệ sinh thái số cho du lịch Việt

Ngành du lịch đang từng bước chuyển từ định hướng sang hành động. Hội nghị hướng dẫn triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026 đã diễn ra tại Khánh Hòa ngày 3/7 mở rộng việc triển khai các nền tảng số tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cho thấy sự đồng hành của các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ trong quá trình kiến tạo hệ sinh thái du lịch thông minh.