Một công ty quản lý quỹ “thay máu” lãnh đạo, loạt nhân sự OCBS xuất hiện

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam (IVAM) dự kiến tái cấu trúc sau loạt giao dịch chuyển nhượng cổ phần, với kế hoạch đổi tên và thay mới bộ máy lãnh đạo. Đáng chú ý, phần lớn ứng viên được đề cử hiện làm việc tại OCBS và Hướng Việt.

Dàn lãnh đạo mới đến từ OCBS và Hướng Việt

IVAM sẽ trình đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 12/8 kế hoạch thay đổi toàn bộ bộ máy quản trị.

Theo tài liệu công bố, IVAM sẽ bầu 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) mới, gồm: bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh, bà Hà Kiết Trân và ông Trương Karl Duy. Các ứng viên này do bà Ngô Thị Thu Hương, cổ đông sở hữu 31,4% vốn IVAM đề cử.

Song song với đó, công ty cũng bầu mới 3 thành viên Ban kiểm soát, gồm: bà Nguyễn Thị Hoà, ông Hoàng Công Minh và ông Trần Quốc Phong. Các ứng viên này do bà Trần Thị Hải Yến, cổ đông sở hữu 19,61% vốn IVAM đề cử.

Đáng chú ý, bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh hiện là Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán OCB (OCBS), được đề xuất làm Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật mới của IVAM.

Bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Phó tổng giám đốc OCBS. Ảnh: OCBS

Còn ông Trương Karl Duy hiện là Phó tổng giám đốc Công ty CP Hướng Việt Holdings. Ông Duy cũng chính là con rể của ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Ba ứng viên Ban kiểm soát cũng đều đang giữ vị trí quan trọng tại OCBS và Hướng Việt. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hoà hiện là Kế toán trưởng của Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt, Trưởng Ban kiểm soát OCBS. Còn ông Hoàng Công Minh là thành viên Ban kiểm soát của OCBS, ông Trần Quốc Phong là Trưởng phòng kiểm soát nội bộ OCBS.

Cùng với việc thay đổi bộ máy lãnh đạo, IVAM dự kiến đổi tên thành Công ty CP Quản lý Quỹ OCB Capital (viết tắt là OCBC hoặc OCB Capital). Công ty cũng chuyển trụ sở về tầng 23, Toà nhà Hallmark, 15 đường Trần Bạch Đằng, An Khánh, TP.HCM – trùng địa chỉ với OCBS.

Biến động cổ đông lớn trước thềm đại hội

Kế hoạch "thay máu" lãnh đạo diễn ra sau khi cơ cấu cổ đông của IVAM có sự biến động.

Trong tháng 5 và tháng 6, một số cổ đông của IVAM đã chuyển nhượng cổ phần, trong đó ông Phạm Văn Tuấn và ông Nguyễn Trần Trung Sơn không còn là cổ đông. Ở chiều ngược lại, ông Vũ Mạnh Tiến trở thành cổ đông sở hữu 7,22% vốn, còn bà Trần Hải Yến sở hữu 19,61%.

Tính đến 30/6, cơ cấu cổ đông của IVAM gồm: Nguyễn Hải Châu là cổ đông lớn nhất nắm 34,2%, Ngô Thị Thu Hương nắm 31,4%, Trần Hải Yến nắm 19,61%, Trương Tú Hoa nắm 6,9%, Vũ Mạnh Tiến nắm 7,22%.

IVAM tiền thân là Công ty Quản lý Quỹ Bảo Tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập và hoạt động từ năm 2008. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 116 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán.

IVAM đang quản lý hai quỹ đầu tư chứng khoán. Trong đó, Quỹ Khám phá Trí Việt Nam có giá trị tài sản ròng (NAV) khoảng 70,6 tỷ đồng, còn Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam có NAV khoảng 45,3 tỷ đồng tại ngày 30/6. Tổng NAV hai quỹ vào khoảng 116 tỷ đồng.

So với các công ty quản lý quỹ trên thị trường, quy mô tài chính của IVAM khá khiêm tốn. Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của IVAM đạt 51 tỷ đồng, giảm so với 57 tỷ đồng hồi đầu năm. Công ty ghi nhận lỗ lũy kế hơn 66,7 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2026, IVAM đạt khoảng 1 tỷ đồng doanh thu và lỗ sau thuế hơn 5,4 tỷ đồng.